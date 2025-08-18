4 người bị bắt vì tấn công cảnh sát trước cổng trại cai nghiện

Hải PhòngPhạm Văn Trường bị cáo buộc cùng một số người đến cổng Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh gây rối, chém vào tay cán bộ cảnh sát cơ động.

Ngày 18/8, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ Cường và 3 đồng phạm là Vũ Hữu Cương, Đỗ Thành Đạt, Trần Ngọc Tân (21-30 tuổi) để điều tra các dấu hiệu phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, sáng hôm qua, Trường cùng một số người đến cổng Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh, phường Bạch Đằng, căng băng rôn, xâm phạm khu vực an toàn của trại. Anh Phạm Văn Thắng, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hải Phòng, đang làm nhiệm vụ bảo vệ trụ sở, đã đến nhắc nhở.

Tuy nhiên, Trường và đồng phạm không chấp hành, dùng hung khí chém vào tay anh Thắng. Trường bị Công an xã Bạch Đằng bắt giữ ngay sau đó.

Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - bác sĩ Nguyễn Đức Hoạt, cho biết anh Thắng được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, ngón tay cái bị đứt lìa. Các bác sĩ đã nối thành công ngón tay, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Lê Tân