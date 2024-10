4 người bị bắt vì chặt hàng cau che biển quảng cáo

Long AnTrần Thanh Tâm, phó giám đốc công ty truyền thông, thuê người chặt 9 cây cau kiểng ở dải phân cách, che khuất biển quảng cáo của khách hàng.

Ngày 16/10, Tâm, 31 tuổi, ngụ TP HCM; Dương Thông, 32 tuổi; Dương Thành Nghĩa và Phùng Văn Bằng (cùng 24 tuổi) bị Công an TP Tân An bắt về hành vi Hủy hoại tài sản.

Phùng Văn Bằng (trái) cùng Nghĩa, Thông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Long An

Hồi cuối tháng 9 Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP Tân An phát hiện 9 cây cau kiểng trồng nhiều năm trên dải phân cách trên đường Hùng Vương (phường 2, TP Tân An) bị chặt nên trình báo công an. Trích xuất camera, cảnh sát phát hiện Thông, Nghĩa, Bằng là nghi phạm nên mời làm việc.

Cả ba thừa nhận được Tâm (Phó giám đốc công ty truyền thông) thuê chặt hàng cau vì che mất biển quảng cáo của khách hàng (đã ký hợp đồng truyền thông trước đó). Nhóm này chờ đến đêm vắng người, đến đốn hạ hàng cau.

Qua giám định, 9 cây cau bị chặt trị giá khoảng 9 triệu đồng.

Nam An