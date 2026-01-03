4 ngôi nhà nhỏ dưới 30 m2 có thể di chuyển được

Nhà nhỏ di động là mô hình nhà ở tối giản có thể di chuyển, thường được thiết kế để vận hành độc lập với hệ thống hạ tầng truyền thống. Xuất hiện nhiều tại Australia, Mỹ và các quốc gia châu Âu, kiểu nhà này tận dụng vật liệu tái chế và hệ năng lượng mặt trời.
Thiết kế nhà ưu tiên giải pháp tiết kiệm diện tích, đáp ứng nhu cầu sống bền vững, linh hoạt, đặc biệt phù hợp cho du lịch nghỉ dưỡng ở vùng ven đô, rừng núi hay ven biển.
Nhà di động 19 m2 với mái tôn tái chế: Nằm tại vùng vịnh Bay of Islands, bang Victoria (Australia), ngôi nhà nhỏ có thể di chuyển này được xây dựng hoàn toàn từ vật liệu tái chế, kết hợp thiết kế mở linh hoạt, tạo trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.
Căn nhà được dựng lại từ kết cấu một căn chòi nông trại cũ, giữ nguyên “xương sống” kiến trúc, tái sử dụng phần lớn vật liệu gỗ và kim loại. Toàn bộ nội thất như sàn, cửa, tủ, bếp... đều làm từ gỗ, giữ nguyên bề mặt thô để tạo cảm giác mộc mạc.
Nhà tích hợp hệ thống điện mặt trời 3 kW trên mái, bồn nước dung tích 4.000 lít và bể chứa nước thải riêng biệt, đảm bảo vận hành độc lập. Bên trong nhà gồm phòng ngủ giường đôi có thể kéo ra, khu bếp có tủ lạnh nhỏ và bếp gas. Ghế băng và bàn ăn có thể linh hoạt di chuyển giữa các khu vực.
Nhà nghỉ 14 m2 giữa thiên nhiên: Căn nhà nằm tại McLaren Vale (Australia) được thiết kế theo triết lý tối giản, vận hành độc lập, thân thiện môi trường và có thể di chuyển. Ngôi nhà hướng tới việc giúp người sử dụng tạm dừng nhịp sống nhanh, kết nối lại với thiên nhiên thông qua không gian yên tĩnh, thông thoáng.
Không gian bên trong được bố trí gồm giường tầng cỡ lớn trên gác xép, giường đơn phía dưới, phù hợp cho một đến hai người ở. Khu bếp nhỏ gọn đủ dùng cho các bữa ăn đơn giản. Các ô cửa kính lớn giúp đón ánh sáng và gió tự nhiên.
Nhà 27 m2 có mái mở rộng: Nhà nhỏ này nằm tại bang Victoria (Australia), thực hiện theo phong cách căn hộ New York nhưng được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh vùng ven. Công trình có khả năng vận hành độc lập, sử dụng hoàn toàn vật liệu tái chế và phục hồi, đồng thời di chuyển được.
Thiết kế mái mở rộng giúp tạo chiều cao gấp đôi, cho phép bố trí gác lửng có thể đi lại thoải mái. Gác lửng cũng là nơi đặt phòng ngủ và góc làm việc. Thang lên gác có thể gập lại khi không sử dụng, giúp tăng diện tích sinh hoạt và ăn uống ở tầng dưới. Các mảng tường và nội thất đều sử dụng vật liệu tái chế, tăng tính bền vững.
Nhà gỗ 18 m2 cho mô hình du lịch nông trại: Căn nhà có thiết kế giống nhà kho, sử dụng kích thước tiêu chuẩn 7 m dài, 2,5 m rộng và 3 m cao.
Không gian bên trong gồm phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm bố trí ngoài trời. Mô hình này được phát triển để đặt tại các trang trại, cho phép chủ đất tăng thêm thu nhập từ du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với nông nghiệp.
Bích Phương (theo Never Too Small)