4 ngôi nhà nhỏ dưới 30 m2 có thể di chuyển được

Nhà nhỏ di động là mô hình nhà ở tối giản có thể di chuyển, thường được thiết kế để vận hành độc lập với hệ thống hạ tầng truyền thống. Xuất hiện nhiều tại Australia, Mỹ và các quốc gia châu Âu, kiểu nhà này tận dụng vật liệu tái chế và hệ năng lượng mặt trời.

Thiết kế nhà ưu tiên giải pháp tiết kiệm diện tích, đáp ứng nhu cầu sống bền vững, linh hoạt, đặc biệt phù hợp cho du lịch nghỉ dưỡng ở vùng ven đô, rừng núi hay ven biển.