Bốn ngân hàng quốc doanh lãi tỷ USD

Năm 2024, cả 4 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank đều đạt kế hoạch đề ra với mức lãi kỷ lục, từ tỷ USD trở lên.

Đứng đầu lợi nhuận hệ thống ngân hàng các năm là Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank). Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Vietcombank chia sẻ tại hội nghị tổng kết ngân hàng mới đây, cho biết năm ngoái, nhà băng tiếp tục ghi nhận lợi nhuận kỷ lục và cao nhất ngành ngân hàng (năm 2023, ngân hàng này đạt khoảng 40.000 tỷ đồng). Vietcombank nộp ngân sách 2024 gần 11.600 tỷ đồng.

Theo đó, nhà băng này hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do Ngân hàng Nhà nước và đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, tín dụng tăng trưởng gần 14%, đạt quy mô trên 1,44 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng duy trì ở mức thấp 0,97%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì ở mức cao nhất ngành ngân hàng 223%.

Giao dịch tại một ngân hàng cổ phần, tháng 11/2024. Ảnh: Thanh Tùng

Tương tự, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ghi nhận lãi trước thuế riêng lẻ kỷ lục hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Theo đó, nhà băng này nộp ngân sách hơn 9.400 tỷ đồng, thuộc nhóm doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tính đến hết 2024, dư nợ tín dụng của BIDV tăng hơn 15%, đạt trên 2,01 triệu tỷ, chiếm 13% thị phần tín dụng, đứng đầu toàn thị trường. Tổng nguồn vốn huy động tăng hơn 13%, đạt 2,14 triệu tỷ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,3%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 133%.

Với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), lợi nhuận trước thuế 2024 tăng trên 8%, dự kiến nộp ngân sách nhà nước hơn 15.000 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023, Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất trên 25.800 tỷ đồng. Ước tính, lợi nhuận của nhà băng 100% vốn nhà nước này năm 2024 đạt trên 27.800 tỷ đồng.

Kết thúc năm ngoái, dư nợ cho vay của Agribank tăng 11%, đạt trên 1,72 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tăng 7,6%. Tổng tài sản của Agribank trên 2,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 10%.

Còn Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), lợi nhuận cũng vượt kế hoạch đề ra, nộp ngân sách 8.600 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước và trong top 10 doanh nghiệp nộp ngân sách cao nhất. Trước đó, nhà băng này thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ năm 2024 là 26.300 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm 2023. Với việc vượt kế hoạch, nhà băng này cũng dự kiến đạt kỷ lục lợi nhuận trên tỷ USD trong năm vừa qua.

Tính đến hết 2024, dư nợ tín dụng của VietinBank tăng trưởng gần 17% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2023. Quy mô tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng đột phá 30% so với bình quân năm 2023. Tỷ trọng CASA đạt 24,1% vào cuối năm 2024, hỗ trợ cải thiện chi phí vốn.

Trước đó trong khảo sát của Ngân hàng Nhà nước vào tháng 12/2024, các nhà băng đánh giá tình hình kinh doanh và lợi nhuận ngành trong quý cuối năm ngoái có cải thiện so với trước. Cả năm 2024, tuy các nhà băng đánh giá tình hình kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng, nhưng vẫn cải thiện so với 2023. Trong đó, gần 80% nhà băng ước tính lợi nhuận tăng trưởng so với 2023. 16% đơn vị ước tính lợi nhuận giảm và 5% dự báo đi ngang.

Quỳnh Trang