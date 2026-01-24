4 máy bay chở khách Nga gặp sự cố trong hai ngày

4 máy bay Boeing của các hãng hàng không Nga gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp hoặc hủy cất cánh trong hai ngày qua, không có thương vong.

Máy bay Boeing 757 của hãng Azur Air chiều 23/1 phát tín hiệu nguy cấp và hạ cánh khẩn ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc, vì trục trặc động cơ cánh phải khi đang thực hiện hành trình từ Phuket, Thái Lan tới thành phố Barnaul của Nga.

Đại diện Azur Air cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn, không có ai bị thương trong số 239 hành khách và 7 thành viên tổ bay.

Một phi cơ Boeing 737 của Nga, di chuyển từ Kaliningrad đến Moskva, cùng ngày hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Sheremetyevo do trục trặc càng đáp. Giới chức địa phương cho biết không có ai bị thương trong sự việc. Sau khi được đội ngũ kỹ thuật viên kiểm tra, máy bay đã bị đình chỉ khai thác.

Đêm 23/1, máy bay Boeing 737-800 thuộc hãng hàng không Yakutia Airlines xin hạ cánh khẩn xuống sân bay Krasnoyarsk sau khi cất cánh từ Novosibirsk. Đại diện hãng cho biết tổ bay muốn hạ cánh do khoang hành khách có dấu hiệu giảm áp. Không ai bị thương trong số 158 người trên chuyến bay.

Tia lửa phát ra từ động cơ máy bay Boeing 747 của Rossiya Airlines khi cất cánh ở Magadan ngày 22/1. Ảnh: Sun

Một ngày trước đó, máy bay Boeing 747 của Rossiya Airlines chở hơn 330 hành khách phải hủy cất cánh ở thị trấn Magadan, vùng Viễn Đông, do trục trặc kỹ thuật. Nguồn tin địa phương cho biết trong lúc máy bay tăng tốc, gió giật mạnh đã tác động đến động cơ bên trái và gây tắc nghẽn dòng khí vào máy nén, khiến tổ bay quyết định hủy cất cánh để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh do hành khách ghi lại cho thấy lửa phát ra từ một trong hai động cơ bên trái khi máy bay đang chạy đà, một trong các dấu hiệu của hiện tượng tắc nghẽn dòng khí. Rossiya Airlines phủ nhận thông tin cho rằng máy bay đã lao ra khỏi đường băng.

Dữ liệu từ kênh Aviaincident cho thấy số trục trặc liên quan máy bay của các hãng hàng không Nga trong năm 2025 đã tăng gấp 4 so với năm 2024, với hơn 800 trường hợp trục trặc dẫn tới hủy hoặc gián đoạn chuyến bay.

Các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt đòn trừng phạt lên ngành hàng không Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, trong đó có cấm doanh nghiệp chuyển giao công nghệ và phụ tùng cho đối tác Nga, cũng như cấm cung cấp dịch vụ, bảo hiểm hay cập nhật phần mềm với phi đội tại Nga.

Vào tháng 9/2022, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế bày tỏ lo ngại về khả năng duy trì an toàn của các phi cơ phương Tây tại Nga. Tuy nhiên, giới chức hàng không Nga tuyên bố "mọi thứ đều ổn", nhấn mạnh những lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến an toàn bay.

Thanh Danh (Theo China News, First Post, Sun)