4 lưu ý khi bắt đầu hành trình khám phá vùng đất mới

Lập kế hoạch từ đầu năm, chăm sóc 'bạn đồng hành', sẵn sàng xách xe lên và đi… là những bước để khởi đầu một hành trình đầy trải nghiệm của Trần Đặng Đăng Khoa.

Nhắc đến phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa là nhắc đến hành trình 1.111 ngày đi khắp thế giới, chinh phục 80.000km (gấp hai lần chu vi địa cầu) qua 65 nước bằng chiếc xe máy mang biển số Việt Nam. Anh đã đến những nơi xa xôi hẻo lánh như Amazon, Greenland... cho đến "nơi tận cùng trái đất" ở Patagonia. Bỏ qua hoài nghi của nhiều người về chuyến đi viển vông, với Khoa, đây là ước mơ đã được nuôi dưỡng suốt 20 năm và thực hiện trong ba năm.

Sau gần hai năm về nước, Khoa mới đây đã chia sẻ dự định tái khởi động một hành trình mới, đón năm mới đầy may mắn và hứng khởi qua clip du lịch mới. Theo anh, Tết là thời điểm nhiều người lên kế hoạch du lịch cho kỳ nghĩ lễ dài nhất năm, hoặc cho mọi chuyến trải nghiệm sẽ đi trong năm đó. Tết 2022 càng đặc biệt hơn, bởi nhiều người phải trì hoãn kế hoạch và mục tiêu của mình bởi dịch bệnh.

Bản thân Khoa cũng đang hào hứng chuẩn bị mọi thứ, anh chia sẻ đã kiểm tra lại xe, nạp đầy năng lượng và sẵn sàng tăng tốc để chinh phục những cột mốc trên hành trình mới trong 2022. Với kinh nghiệm 1.111 ngày vòng quanh thế giới, chàng phượt thủ 35 tuổi cũng chia sẻ tới mọi người 4 bí kíp để có chuyến đi an toàn và cuộc sống đầy hứng khởi trong năm mới.

Lên kế hoạch chi tiết cho điểm đến

2019, bạn có thể xách xe lên và đi bất kể nơi nào mình thích. Song đến 2022, các quy định di chuyển và cách ly ở mỗi tỉnh đều khác nhau. Do đó, Khoa khuyên các phượt thủ nên nghiên cứu kỹ các điểm đến an toàn và lên lịch trình đi lại cùng nơi ăn chốn ở sẵn, túi ngủ, điện thoại, pin dự phòng... Anh cũng gợi ý, khám phá Sơn Đoòng là một lựa chọn an toàn để phá vỡ giới hạn của bản thân, mà lại không lo tụ tập đông người trong mùa dịch này.

Với phượt thủ từng trải như Khoa, anh tiết lộ về hành trình sắp tới đầy khó nhằn nhưng thú vị. Khoa dự định sẽ lang thang qua các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, rồi trở lại Tây Bắc vào mùa đẹp nhất năm. Tùy tình hình dịch, chàng vlogger cũng có dự định chạy xe ra một số nước Đông Nam Á để thăm lại những người bạn cũ cũng như giao lưu với các câu lạc bộ xe ở nước ngoài.

Chăm sóc "người bạn đồng hành"

Chăm sóc kỹ lưỡng xe là cách để Khoa "xin vía" may mắn và hanh thông trên hành trình năm mới.

Khoa từng nhiều lần chia sẻ về chiếc xe số đời 2008, mang biển số 63 quê hương Tiền Giang. Đây là chiếc xe đầu tiên anh mua và gắn bó hơn 10 năm phượt trên mọi nẻo đường từ trong nước ra thế giới. Trên hành trình 1.111 ngày, chiếc xe này từng nhiều lần gặp trục trặc như rơi đèn xi nhan, tuột dây điện, thủng lốp, săm... song anh đều tự sửa và thay thế phụ tùng. Ngay cả khi đổi xe mới, Khoa cũng giữ thói quen kiểm tra và tân trang xe trước mỗi chuyến đi.

Đối với Khoa, chăm sóc kỹ lưỡng xe là cách để "xin vía" may mắn và hanh thông trên hành trình năm mới. Anh khuyên các bạn trẻ hãy coi xe như tính mạng, xem "xế ruột" là tài sản giá trị nhất sau nhiều năm đi làm dành dụm tiền mua được, là người đồng hành quan trọng nhất trong chuyến đi. Chiến mã chạy càng nhiều số công tơ mét, càng phải chú ý bảo dưỡng, đặc biệt là 4 thứ: bộ máy, động cơ, phanh và lốp.

Nạp đầy năng lượng hứng khởi cho ‘team’

"Team" theo định nghĩa của Khoa là bản thân, đồng đội và xe. Nếu bạn độc hành, đồng đội và xe "hòa vào làm một". Để nạp hứng khởi cho bản thân rất dễ, Khoa chia sẻ chỉ cần hồi tưởng về những cung đường yêu thích, những trải nghiệm "chất" từng khám phá. Năm nay phượt trong nước, Khoa nhớ đến chuyến thám hiểm Sơn Đoòng, chinh phục các đỉnh núi và hang động, rồi đến tour xuyên Việt. Tất cả mang lại cho Khoa những cảm xúc phấn khởi, cảm giác chờ đón những điều mới, được sống hết cỡ với đam mê của mình.

Còn với xe, Khoa tin chọn Castrol POWER1 Ultimate để nạp đầy năng lượng. Castrol POWER1 Ultimate mang lại hiệu suất tối ưu nhờ công thức "5 trong 1", giúp Khoa và xe có thể gặt hái những trải nghiệm đáng nhớ, không bỏ lỡ điều gì trên chặng đường phía trước. Đổ đầy bình Castrol POWER1 Ultimate, Khoa hiểu rõ cách chất dầu này giúp xe tăng tốc mượt mà, vận hành êm ái, chinh phục công suất tối đa khi lao đi trên xa lộ, mà vẫn bảo vệ và giải nhiệt hiệu quả cho động cơ.

Lên tinh thần sẵn sàng tăng tốc trong 2022

Để "bật công tắc" chuyến đi, mỗi ngày Khoa đều rèn luyện sức khỏe, nghĩ về hành trình sắp tới, chia sẻ cảm xúc với bạn bè, nung nấu về một năm mới sống hết mình không nuối tiếc và mang theo cả trái tim rộng mở để ngắm nhìn thế giới. Được truyền cảm hứng bởi clip của Khoa, nhiều bạn trẻ cũng đầy hy vọng 2022 sẽ là một năm tăng tốc vượt trội với những trải nghiệm chất, đáng nhớ trong hành trình tuổi trẻ.

Khoa tin chọn Castrol POWER1 Ultimate để nạp đầy năng lượng choa xế yêu.

