4 lợi thế đầu tư của King Crown Infinity

Sau hơn một năm, sự kiện thành lập TP Thủ Đức với định hướng trở thành một trung tâm kinh tế mới đã tạo ra cú hích mạnh mẽ về hoạt động kinh doanh bất động sản trong khu vực. Một trong những dự án hưởng lợi từ sự sôi động của thị trường là King Crown Infinity do BCG Land, thành viên tập đoàn Bamboo Capital phát triển. Dự án này được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế từ vị trí thuận tiện, thiết kế sang trọng, tiện ích đa dạng, hội tụ cộng đồng văn minh...

Vị trí đắc địa

Tọa lạc tại 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, khu phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp King Crown Infinity được kỳ vọng trở thành công trình biểu tượng mới tại khu Đông TP HCM.

Một trong những điều làm nên sức hút của một dự án bất động sản nằm ở vị trí. Bản thân TP Thủ Đức được quy hoạch tốt, nắm giữ vị trí thiết yếu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng vai trò kết nối giữa TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Vị trí của King Crown Infinity nằm ở tâm điểm kết nối hạ tầng giao thông. Ảnh: BCG Land

Vị trí mặt tiền đường Võ Văn Ngân và đường Nguyễn Bá Luật giúp cư dân hưởng lợi từ hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, dịch vụ hành chính công, hệ thống tiện ích nội khu lẫn ngoại khu đa dạng đáp ứng nhu cầu từ mua sắm, học tập, y tế cho đến các hoạt động vui chơi, giải trí.

Ngoài ra khả năng kết nối nhanh chóng đến trung tâm quận 1, liền kề trạm metro tạo nên ưu thế về khả năng kết nối giao thông, đem lại tiềm năng đầu tư cho dự án.

Thiết kế sang trọng

Đại diện đơn vị phát triển cho biết King Crown Infinity được định vị ở phân khúc hạng sang, trở thành một công trình biểu tượng tại TP Thủ Đức. Dưới sự tư vấn và thiết kế của The Five & Partners, hai tòa tháp King Crown Infinity sở hữu phong cách kiến trúc giải tỏa kết cấu mang tính tương tác hài hòa với cảnh quan, văn hóa và cư dân sinh sống.

Kiến trúc sang trọng, nổi bật của hai tòa tháp dự án King Crown Infinity. Ảnh: BCG Land

Tính biểu tượng của công trình thể hiện qua màn trình diễn ánh sáng do nghệ sĩ người Italy Tommaso Frizzale thiết kế. Công nghệ chiếu sáng đặc biệt sẽ được áp dụng từ khối đế đến mặt đứng hai tòa tháp, tạo ra những gam màu rực rỡ đảm bảo giá trị thẩm mỹ và hiện đại.

Trước đó, King Crown Infinity đã được vinh danh "Dự án phức hợp cao cấp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2021" tại Dot Property Vietnam Awards 2021. Bên cạnh thiết kế, dự án được đánh giá cao trên tiêu chí phát triển bền vững khi áp dụng GFRC - bê tông cốt sợi thủy tinh thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu bê tông cốt thép.

"Một công trình không chỉ mang giá trị lớn cho thế hệ tương lai mà còn trường tồn với thời gian là mục tiêu BCG Land nhắm tới", đại diện đơn vị phát triển cho biết.

Sở hữu trung tâm thương mại

Đại diện BCG Land nhận định trong thời đại bận rộn, dự án bất động sản có tích hợp trung tâm thương mại trở thành điểm cộng lớn cho những người muốn kiếm tìm một chốn an cư lý tưởng. Do đó, King Crown Infinity được ưu tiên phát triển hệ thống trung tâm thương mại hiện đại ngay trong khuôn viên.

Không gian được phủ mảng xanh rộng lớn trong khối đế 6 tầng trung tâm thương mại. Ảnh: BCG Land

Khối đế trung tâm thương mại cao 6 tầng nằm nối liền hệ thống căn hộ cao cấp ở dưới chân hai tòa tháp với diện tích lên đến 14.000m2. Cư dân sẽ được tận hưởng tổ hợp tiện ích "all in one", đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí. Một phố đi bộ trong nhà cũng được thiết kế bên trong khối đế với phong cách hài hòa giữa cây xanh và sự hiện đại của đô thị.

Trung tâm thương mại này khi đi vào hoạt động được kỳ vọng là ưu điểm thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Tiện ích nghỉ dưỡng

Bên cạnh khối đề trung tâm thương mại, chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng cũng được ưu tiên đầu tư tại King Crown Infinity. Cư dân sẽ được tiếp cận hơn 25 tiện ích nội khu đặc quyền hướng đến chăm sóc sức khỏe (wellness) bao gồm phòng gym, đường chạy bộ trên không, hồ bơi tầm nhìn hướng phố, không gian yoga tầng cao hay khu BBQ, ăn uống ngoài trời.

Đặc biệt, chuỗi tiện ích này được vận hành và quản lý bởi The Ascott Limited từ Singapore - một trong những đơn vị điều hành và quản lý căn hộ nổi tiếng thế giới.

Hồ bơi trên cao với tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Ảnh: BCG Land

Hiện King Crown Infinity đang được áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt, nhiều ưu đãi. Khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ có thể được nhận nhà. Ngoài ra, dự án được bảo lãnh bởi các ngân hàng lớn như BIDV, VPBank, Vietinbank, Vietcombank, MB Bank... đi kèm các ưu đãi như hỗ trợ vay vốn 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng và 0% phí trả nợ trước hạn.

Ngọc Diễm