4 lời khuyên khi mặc quần âu

Quần dài (quần âu) kiểu cổ điển có ưu điểm là thoải mái, dễ phối đồ nhưng có một số lưu ý đối với người mặc ở tuổi trung niên.

Sử dụng quy tắc 1/3

Theo nhà tạo mẫu Elizabeth Kosich (Mỹ) quy tắc 1/3 khi mặc trang phục là giải pháp tối ưu để có vẻ ngoài đẹp hơn. Trong quy tắc này, quần phải bao phủ 2/3 cơ thể bạn ở phía dưới, trong khi áo bao phủ 1/3 cơ thể ở phía trên. "Các đường may kéo dài giúp bạn trông cao hơn, khỏe hơn, cộng với phần eo cao giúp kiểm soát bụng", Kosich nói.

Bạn có thể kết hợp quần âu với áo phông cổ điển (T-shirt), áo cổ lọ, áo cộc tay dài hoặc áo khoác dạ. Bạn cũng có thể mặc một chiếc áo len được cắt cúp ở cùng một vị trí với eo quần, vào mùa lạnh.

Quy tắc 1/3: quần bao phủ 2/3 cơ thể phía dưới, áo bao phủ 1/3 cơ thể ở phía trên giúp người mặc trông cao hơn, khỏe hơn và giấu được bụng ở tuổi trung niên. Ảnh: iStock

Chọn vải không quá mỏng, có độ co giãn tốt

Theo chuyên gia thời trang Andie Sobrato, những loại quần có chất liệu chắc tay, không chảy nhão, lỏng lẻo, thường có độ co giãn nhất định, khiến chúng rất linh hoạt đối với phụ nữ có vóc dáng và kích cỡ đa dạng. Các loại vải được đề xuất là loại vải tuyết mưa hoặc cotton thun.

May ống rộng vừa phải và chiều dài đến mắt cá chân

Vào mùa hè, thay vì may quần ống bó sát cơ thể, bạn có thể chọn may quần ống rộng, khiến bạn thấy thoáng mát, thoải mái. Chọn vải có độ rủ nhất định như tensel, gaberdine hoặc polyester pha trộn tỷ lệ. Bạn có thể chọn may quần xếp ly để che bớt vòng bụng. Cần lưu ý, sự vừa vặn là một trong những thành phần thiết yếu nhất để có phong cách nổi bật.

Nên may quần dài đến mắt cá chân, thay vì quá dài hay quá ngắn. Trang phục này phù hợp nhất trong giai đoạn mùa xuân chuyển sang mùa hè, kết hợp tốt với áo phủ hông, áo khoác jean, kết hợp dễ dàng với sandal hoặc giày cao gót mùa hè.

Chọn giày dép phù hợp

Đôi giày bạn kết hợp với quần có thể tạo nên sự khác biệt trong phong cách. Quần âu phù hợp với đa dạng kiểu giày dép, từ giày cao gót, đế xuồng đến giày loafer, giày thể thao.

Nên lưu ý chọn màu giày phù hợp với màu trang phục. Giày tối màu hợp với các kiểu quần đa dạng, trong khi giày sáng màu khá "kén" đồ.

Bạn cũng cần chọn tất hài hòa khi đi cùng giày. Những sắc màu cơ bản đen/trắng/da chân... sẽ phù hợp với nhiều trang phục và không khiến bạn trở nên lòe loẹt, khó coi.

Thùy Linh (Theo Bestlife)