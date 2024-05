4 lỗi hay mắc khi viết luận tiếng Anh

Dù là bài viết IELTS 250 từ hay các bài luận từ 1.000 từ trở lên, nếu muốn đạt điểm cao, bạn cần tránh ôm đồm nhiều ý mà thiếu liên kết.

Có nhiều năm kinh nghiệm chấm bài luận cho sinh viên, TS Hoàng Ngọc Quỳnh, giảng viên Đại học Leicester, Anh, chỉ ra 4 lỗi cơ bản mà người học tiếng Anh hay mắc phải:

Viết ngay khi nhận được đề bài

Tôi quan sát thấy khi nhận một chủ đề luận, người học hay viết ngay. Bài viết dễ trở nên lan man và lộn xộn, bởi người viết liên tục nghĩ ra các ý tưởng mới, không kịp phát triển hết ý đã nêu và thường không kịp hoàn thành bài.

Để bài luận đạt điểm cao, bạn nên dành thời gian chuẩn bị. Nếu có khoảng một tháng, bạn hãy đọc và hiểu rõ tài liệu liên quan (sách, giáo trình, báo, tạp chí...) rồi lên ý tưởng chính và cấu trúc. Nếu phải viết luận trong phòng thi, bạn cũng nên dành vài phút để chuẩn bị, lên dàn ý.

Khi đọc tài liệu, hãy ghi lại các ý quan trọng vào một cuốn sổ, đồng thời lưu tâm tới những sự kiện, thống kê, hay câu trích dẫn có liên quan... Những ghi chú này sẽ giúp bạn phát triển ý, cũng để bài chặt chẽ.

TS Hoàng Ngọc Quỳnh tại Đại học Leicester, Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quá nhiều ý

Khi viết luận, nhiều sinh viên và người học IELTS đều mắc chung một lỗi: đưa ra quá nhiều ý không liên quan tới nhau (irrelevant ideas), hoặc các ý không được phát triển (under-developed ideas).

Khi chữa bài, tôi nhấn mạnh họ cần bám sát chủ đề, đưa các ý liên quan, và cố gắng phát triển hết thông qua ví dụ, trích dẫn... Với bài luận ở đại học, bạn cũng nên dùng các lý thuyết liên quan và nguồn tham khảo.

Yêu cầu của một bài viết IELTS đạt 9.0 cũng là "relevant, fully extended and well supported ideas", tức là có các ý liên quan và được phát triển hết. Do đó, dù trong trường hợp nào, bạn không nên "tham" ý. Hãy dành nhiều thời gian đọc lại những bản nháp để nhận ra phần nào không liên quan, bị lặp lại hay đang sơ sài. Nếu ngồi trong phòng thi, bạn cố gắng viết hết một ý rồi mới chuyển qua ý khác.

Các ý thiếu kết nối

Đây cũng là lỗi phổ biến khi viết luận. Những bài luận mà các ý rời rạc, không liên quan tới nhau thường bị điểm thấp. Ví dụ, bài IELTS Writing mà ý không được kết nối, sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn về "cohesion" và thường không được quá 5.0.

Bạn hãy xem lại các bản nháp, tìm chỗ cần được nối ý tốt hơn để sửa. Một số liên từ phổ biến là "however" (tuy nhiên), "moreover" (hơn nữa), "besides" (ngoài ra), "in addition to" (thêm vào đó), "although" (mặc dù)... Tuy nhiên lạm dụng liên từ có thể gây tác dụng ngược. Ngoài tự sửa, bạn cũng có thể nhờ thầy cô hoặc những khác xem giúp, để chỉ ra những chỗ mà các ý thiếu kết nối.

Nếu đã viết luận nhiều, bạn sẽ nhận ra rằng có nhiều cách để kết nối các ý mà không cần dùng liên từ một cách lộ liễu. Đôi khi, những từ đơn giản như "this/that" (cái này/cái đó), hay "also" (cũng như) sẽ giúp bài liên kết tự nhiên.

Ngữ pháp lủng củng

Không chỉ người Việt học tiếng Anh, sinh viên người Anh đôi khi cũng viết câu không hoàn chỉnh hay kết hợp các mệnh đề độc lập mà không có liên từ hay dấu câu phù hợp.

Ngoài việc tránh các lỗi này, bạn nên luyện kết hợp nhiều loại câu: câu đơn (simple sentences), câu ghép (compound sentences) và câu phức (complex sentences). Điều này giúp bài luận dễ đọc, dễ hiểu và dễ đạt điểm cao.

Vậy bạn cần luyện tập ngữ pháp thế nào? Bạn có thể đọc sách, báo, rồi phân tích các cấu trúc câu, từ vựng mà người viết dùng. Làm theo cách viết hay sẽ giúp bạn cải thiện bài viết của mình.

Hoàng Ngọc Quỳnh (Jaxtina English)