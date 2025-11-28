4 làng nghề truyền thống gắn với du lịch nông nghiệp

Làng rau Trà Quế, làng cốm Mễ Trì, làng tương Bần, làng hoa Sa Đéc lưu giữ được những giá trị lâu đời, giúp du khách trực tiếp trải nghiệm hoạt động văn hóa nông nghiệp.

Làng rau Trà Quế (Đà Nẵng)

Du khách quốc tế tham quan làng rau Trà Quế. Ảnh: Đắc Thành

Nằm cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3km, làng rau Trà Quế là một ốc đảo xanh mướt, thanh bình với lịch sử trồng rau hữu cơ gần 300 năm. Nơi đây nổi tiếng với hơn 20 loại rau ăn lá và rau gia vị có hương vị đặc trưng, được canh tác theo phương pháp truyền thống, sử dụng rong từ sông Cổ Cò để bón cho cây.

Đến Trà Quế, du khách không chỉ dạo bước trên những luống rau xanh mơn mởn, còn có cơ hội trở thành người nông dân thực thụ. Trải nghiệm "một ngày làm nông dân" bắt đầu bằng việc cuốc đất, gieo hạt, tưới nước và thu hoạch rau cùng người dân địa phương. Sau những giờ lao động, du khách có thể thư giãn bằng cách ngâm chân với thảo dược và tham gia lớp học nấu ăn, tự tay chế biến các món đặc sản như Tam Hữu, bánh xèo từ chính những nguyên liệu tươi ngon vừa thu hoạch.

Tháng 4/2022, nghề trồng rau tại Trà Quế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch bền vững của làng nghề độc đáo này.

Làng cốm Mễ Trì (Hà Nội)

Công đoạn sàng sảy cốm để phân loại. Ảnh: Ngọc Thành

Với lịch sử hơn một thế kỷ, nghề làm cốm ở Mễ Trì trở thành di sản văn hóa, biểu tượng của ẩm thực Hà thành.

Ghé thăm làng vào vụ cốm, thường từ tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch, du khách sẽ được chứng kiến không khí lao động nhộn nhịp. Từ sáng sớm, người dân tất bật với các công đoạn làm cốm công phu: chọn lúa nếp cái hoa vàng còn ngậm sữa, rang trên chảo gang bằng củi lửa và giã bằng những chiếc chày lớn. Âm thanh rộn ràng của tiếng chày giã, mùi thơm của lúa non rang chín hòa quyện tạo nên một không gian trải nghiệm đầy sống động.

Du khách có thể trò chuyện cùng các nghệ nhân, tìm hiểu bí quyết để làm ra những hạt cốm dẻo thơm, mỏng xanh và thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn như chả cốm, xôi cốm, bánh cốm.

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp)

Giáp Tết Nguyên đán, làng hoa Sa Đéc thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan mỗi ngày. Ảnh: Ngọc Tài

Được mệnh danh là "thủ phủ hoa" của miền Tây, làng hoa Sa Đéc là điểm đến rực rỡ sắc màu, đặc biệt là vào dịp cận Tết Nguyên đán. Với lịch sử hơn 100 năm, đây là một trong những vựa hoa kiểng lớn nhất ĐBSCL, cung cấp hoa cho khắp các tỉnh thành.

Nét độc đáo nhất của làng hoa Sa Đéc là phương thức canh tác "hoa trên giàn, người dưới nước". Những luống hoa không được trồng trực tiếp trên đất mà được đặt trên các giàn tre cao, bên dưới là những con rạch đầy nước. Người nông dân phải đi ủng hoặc dùng xuồng nhỏ để len lỏi chăm sóc, tưới tiêu cho hoa, tạo nên hình ảnh lao động đặc trưng của vùng sông nước.

Du khách đến đây có thể dạo bước trên những cây cầu cao ngắm nhìn biển hoa muôn sắc, thuê xe đạp chạy quanh những con đường làng hoặc trải nghiệm ngồi xuồng len lỏi qua các vườn hoa. Đây là nơi phù hợp cho những ai yêu hoa và đam mê nhiếp ảnh.

Làng tương Bần (Hưng Yên)

Tương Bần được phơi nắng. Ảnh: Thanh Nga

Tương Bần là đặc sản nức tiếng của làng Bần Yên Nhân. Làng nghề làm tương tồn tại hơn 700 năm, từng là sản vật tiến vua và nay trở thành một phần không thể thiếu trong ẩm thực Việt.

Quy trình làm tương Bần là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm gia truyền. Nguyên liệu chính gồm gạo nếp cái hoa vàng, đỗ tương và muối biển tinh khiết. Trải qua nhiều công đoạn phức tạp từ ủ mốc xôi, ngâm đỗ, phơi nắng trong những chiếc chum sành lớn, một mẻ tương ngon phải mất từ 1 đến 2 tháng để "ngấu" và đạt được màu nâu vàng óng ả, vị ngọt đậm đà đặc trưng.

Khi đến thăm làng, du khách sẽ ấn tượng với hình ảnh hàng trăm chiếc chum tương được phơi đều tăm tắp ngoài sân. Bạn còn được nghe người dân kể về lịch sử làng nghề, tìm hiểu quy trình làm tương và nếm thử món nước chấm đậm đà bản sắc văn hóa đồng bằng Bắc Bộ.

Thanh Thư