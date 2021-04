4 học sinh lớp 12 làm sản phẩm AI hỗ trợ điều trị Covid-19

Khi đang theo học lập trình trực tuyến , bốn bạn trẻ Nguyễn Đình Anh (THPT Việt Đức), Phạm Vũ Thái Minh (THPT Kim Liên), Nguyễn Phương Linh (THPT Marie Curie) và Phạm Ngọc Hân (THPT Hà Nội Amsterdam) cùng lập trình một sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực Y tế theo đề tài Sử dụng AI để xác định và phân loại độ chính xác của các loại ống thông vào nội tạng dựa vào ảnh X- quang do các bác sĩ cung cấp.

Bốn học sinh THPT - học viên tại FUNiX xây dựng sản phẩm AI hỗ trợ điều Covid.

Cả nhóm lựa chọn đề tài này bởi các thành viên đều có chung niềm đam mê với trí tuệ nhân tạo, mong muốn phát triển một sản phẩm có tính ứng dụng cao, cùng với việc khảo sát, nghiên cứu.

Trưởng nhóm Nguyễn Đình Anh cho biết sản phẩm của nhóm được lấy ý tưởng từ cuộc thi do Đại học Chẩn đoán Hình ảnh Hoàng gia Australia và New Zealand (RANZCR) khởi xướng trên nền tảng Kaggle. Ứng dụng sử dụng AI để xác định và phân loại độ chính xác của các loại ống thông vào nội tạng dựa vào ảnh chụp X-quang do các bác sĩ cung cấp. Tuy nhiên, nhóm muốn hoàn thiện ý tưởng thành một sản phẩm hoàn chỉnh và có thể đưa vào thực tiễn, nam sinh nói thêm.

Đình Anh giải thích thêm, khi bác sĩ tải lên ảnh X-quang của bệnh nhân, hệ thống sẽ dựa trên các thông tin được cung cấp để phân tích ảnh chụp các ống thở được lắp đặt và đưa ra các phân loại, từ đó, giúp bác sĩ tự đánh giá lại độ chính xác của ống thở.

Theo nhóm, sản phẩm sẽ giúp các bác sĩ phát hiện các ống đặt sai lệch trong bệnh nhân một cách chính xác hơn. Từ đó, họ có thể điều chỉnh lại vị trí hoặc tháo bỏ chúng, ngăn ngừa được các biến chứng nghiêm trọng từ việc đặt sai vị trí ống và tránh được những sai sót vô ý không đáng có. Nếu thành công, sản phẩm có thể giúp các bác sĩ cứu nhiều mạng sống đồng thời tiết kiệm thời gian điều trị.

Giao diện ứng dụng sử dụng AI xác định và phân loại độ chính xác của các loại ống thông vào nội tạng dựa vào ảnh X- quang do các bác sĩ cung cấp.

Thành viên của nhóm cho biết, việc phát hiện sớm các đường ống và ống thông sai vị trí ngày càng cấp thiết trong bối cảnh các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng nhanh trên toàn thế giới. Rất nhiều bệnh viện phải hoạt động hết công sức và ngày càng nhiều bệnh nhân cần những thiết bị y tế này. Phát hiện nhanh chóng vị trí của các đường và ống có thể giúp các bác sĩ chữa trị tốt hơn cho các bệnh nhân này. Ngoài Covid-19, đây sẽ luôn là một yêu cầu thứ yếu trong việc chữa trị các bệnh nhân phải đặt ống, thành viên của nhóm phân tích thêm.

Bằng việc sử dụng các công nghệ, công cụ như Deep Learning, PyTorch, Google Colab Pro, sản phẩm lập trình của nhóm có thể xác định và phân loại được ba loại ống là ống đặt nội khí quản, sonde dạ dày và ống thông tĩnh mạch trung tâm. Với những tính năng hiện tại, sản phẩm có thể đem thử nghiệm tại khoa phổi, tiêu hóa và tim mạch ở các bệnh viện.

Ngoài kiến thức chuyên môn về AI, trong quá trình phát triển sản phẩm, nhóm mình đã tham khảo thêm ý kiến của các bác sĩ để chỉnh sửa sản phẩm sao cho phù hợp với thực tế, Đình Anh chia sẻ.

Nhóm học sinh vượt qua nhiều đội thi từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng FPT, giành giải Ba chung cuộc trong mùa thi FPT Edu Hackathon 2020.

Yêu thích công nghệ, bốn bạn học sinh đã theo học trực tuyến công nghệ thông tin tại FUNiX ngay khi đang học cấp 3. Năng lực lập trình của bốn bạn trẻ đều được đánh giá cao. Anh Nguyễn Hải Nam, mentor (chuyên gia công nghệ) của FUNiX, người đã hướng dẫn đội trong suốt quá trình thi đấu tại FPT Edu Hackathon 2020 nhận xét, các bạn có khả năng tiếp thu, học hỏi khá nhanh. Có một số kỹ năng mà phải qua làm việc nhiều mới xây dựng được nhưng các thành viên bù đắp cho nhau. Về năng lực AI, các bạn mới tìm hiểu về lĩnh vực này trong vài tháng gần đây nhưng khá triển vọng.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, cả nhóm cho biết đã phải học thêm nhiều về Học sâu (Deep Learning) cùng một số kỹ thuật khác cho phần WebApp cũng như rèn luyện về khả năng thuyết trình.

Vượt qua ba vòng thi: Loại Ý tưởng, Sơ kết và Chung kết, bốn bạn trẻ cho biết có những thời điểm nhóm rất căng thẳng, hay nản chí vì gặp phải những bài khó ở phần thi lập trình. Nhưng nhờ sự khích lệ lẫn nhau, cả đội đã lội ngược dòng vượt qua nhiều đàn anh để giành Giải Ba trong vòng Chung kết diễn ra chiều 18/4.

Đình Anh chia sẻ, nhóm kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, đưa vào thực tế trong tương lai gần, góp sức giúp các bác sĩ điều trị hiệu quả, tiết kiệm thời gian, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 còn căng thẳng.

Nhận xét về sản phẩm của nhóm, Tiến sĩ Trần Thế Trung - đại diện Ban giám khảo FPT Edu Hackathon nhận định nhóm học sinh làm ra sản phẩm có độ hoàn thiện cao. Ông khá ấn tượng về sự trau chuốt ở kỹ thuật phần mềm của sản phẩm.

"Nhóm gồm các em học sinh THPT, tôi đánh giá rất cao về khả năng cập nhật công nghệ và thông tin thị trường ở các bạn trẻ như vậy. Các em có nền tảng tốt và hy vọng sẽ đóng góp không nhỏ cho thành công tương lai", ông nói thêm.

Quỳnh Anh (Ảnh: FUNiX)