4 golfer 'phát tài' nhờ vô địch giải khai gậy PGA Tour

David Duval, Tiger Woods, Justin Thomas, Cameron Smith hanh thông sự nghiệp hơn sau khi về nhất giải tân niên Tournament of Champions trên đấu trường golf hạng nhất Mỹ.

PGA Tour tổ chức Tournament of Champions (TOC) trong tuần đầu mỗi năm và chỉ dành cho các nhà vô địch trong năm hành chính trước đó.

Năm 2000, Tiger Woods lần thứ hai vô địch TOC, khi hạ Ernie Els bằng điểm birdie từ cú gạt cách lỗ 12 mét ở hố phụ thứ hai. Trong sáu tháng sau đó, "Siêu hổ" đoạt thêm ba major – US Open, PGA Championship và The Open để cán mốc grand slam ở tuổi 24.

Woods nâng cup vô địch US Open trên sân Pebble Beach Golf Links ngày 18/6/2000 - nửa năm sau khi vô đô địch giải khai gậy TOC. Ảnh: AP

Trước Woods, David Duval vô địch TOC 1999 ở điểm -26, bỏ cách T2 chín gậy. Xong giải, Duval thắng thêm American Express và sự kiện đinh The Players Championship rồi thay Woods giữ ngôi số một thế giới vào tháng 3 cùng năm. Trong lịch sử PGA Tour, Duval thuộc nhóm 11 đấu thủ đạt thành tích vòng hiếm – 59 gậy, tại vòng cuối American Express 1999.

Chuyện phất danh hiệu sau TOC cũng đến với Justin Thomas vào năm 2017. Hồi ấy, Thomas ẵm cup trên Kapalua rồi sang sân Waialae, đảo Honululu tranh Sony Open. Anh đánh 59 gậy vòng đầu rồi đăng quang ở điểm -27, bỏ cách á quân bảy gậy. Cũng trong năm đoạt TOC, Thomas thắng major PGA Championship rồi lấy cả FedEx Cup để trở thành nhà vô địch toàn PGA Tour.

Còn kỳ khai gậy 2022, Cameron Smith về nhất với điểm -34 trong khi mốc sâu nhất lịch sử giải ở mức -31 do Els xác định từ 2003. Và như thế, Smith trở thành kỷ lục gia về điểm chung cuộc so với par sân trên PGA Tour. Sau TOC, Smith ẵm thêm The Players, major The Open và lên thứ hai thế giới. Nhưng đến cuối mùa, Smith mang tội "đào ngũ", bị PGA Tour cấm cửa trở lại vì bỏ sang LIV Golf do Saudi Arabia đầu tư.

TOC ra mắt vào năm 1953. Al Besselink là "vua đời đầu" với khoản thưởng 10.000 USD. Tiền được chuyển đến tận nhà Besselink, chất đầy xe cút kít loại lớn vì toàn bộ bằng xu bạc trị giá một USD. Ngoài ra, ông còn được 12.500 USD nhờ chủ động cược 500 USD với niềm tin mình sẽ thắng TOC.

Trong 45 năm đầu, giải nhiều lần đổi sân đấu, đến 1999 cố định ở sân Plantation par73 trên đảo Kapalua ở Hawaii.

Năm 2023, TOC sẽ thi đấu từ hôm nay 5/1, với quỹ thưởng đạt 15 triệu USD trong đó phần vô địch 2,7 triệu USD. Kỳ này có 39 đấu thủ, đông hơn trước đây do PGA Tour chọn thêm các cá nhân trong top 30 FedEx Cup, khi nâng TOC thành sự kiện đặc biệt trước sự phát triển của LIV Golf với chiến thuật cạnh tranh "mạnh gạo bạo tiền".

Quốc Huy