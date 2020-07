4 gợi ý vui chơi, lễ hội cuối tuần

Du khách có thể tham gia giải đua chó, đua ngựa kịch tính hoặc hòa mình vào không khí nhộn nhịp của lễ hội ẩm thực và bia.

Trong 2 ngày cuối tuần, nhiều điểm tham quan trong nước tổ chức các hoạt động hấp dẫn. Dưới đây là một số sự kiện mà du khách có thể tham gia.

Giải đua ngựa tại Sa Pa

Cuối tuần này đến Sa Pa, bên cạnh thời tiết mát mẻ, du khách còn được xem vòng sơ loại cuộc thi đua ngựa vào ngày 18/7 (thứ 7). Trong sự kiện, 30 chiến mã cùng 30 kị mã đến từ 5 vùng đất Tây Bắc là Simacai, Bắc Hà, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang sẽ quy tụ tranh tài. Giải đua được tổ chức tại "Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam", du khách sẽ được xem diễu hành và những màn trình diễn bắn nỏ, phi lao điêu luyện.

Ngoài ra, từ 16/7 - 16/9/2020, du khách mua vé cáp treo tại Sun World Fansipan Legend sẽ được tặng vé buffet và nhận vé xem đua ngựa miễn phí.

Giải đua diễn ra từ ngày 16/7- 26/7. Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản tại Hà Nội

Triển lãm "Búp bê truyền thống Nhật Bản" được tổ chức từ ngày 11/7 - 10/8/2020 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm trưng bày 32 tác phẩm búp bê truyền thống, mô tả sự yểu điệu của các thiếu nữ Nhật Bản trong trang phục Kimono, hay đặc tả các nhân vật phổ biến trong kịch Noh và Kabuki của Nhật Bản. Ngoài ra còn có búp bê đất sét và một số loại hình búp bê phổ biến tại Nhật Bản.

Thông qua triển lãm, du khách có thể cảm nhận được một phần văn hóa truyền thống của Nhật Bản cũng như một nét văn hóa tinh thần trong đời sống của con người Nhật Bản. Triển lãm vào cửa tự do.

Búp bê truyền thống Nhật Bản trong trang phục Kimono. Ảnh: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản.

Lễ hội ẩm thực và bia ở Bà Nà Hills

Từ 16/7 - 5/9/2020, du khách đến Bà Nà Hills sẽ được tham gia lễ hội ẩm thực và bia với 12 gian hàng ẩm thực, gồm món ngon từ 7 quốc gia như Đức, Nga, Italy Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc. Lễ hội tổ chức tại quảng trường Beer Plaza với nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của những nghệ sĩ châu Âu. Thời gian biểu diễn từ 9h30 - 15h hàng ngày. Hiện Bà Nà Hills đang ưu đãi combo cáp treo và buffet trưa với giá 850.000 đồng/ người lớn và 650.000 đồng/ trẻ em từ 1 - 1,4 m. Trẻ em dưới 1 m được miễn phí.

Festival Ẩm thực và Âm nhạc tại biển An Bàng

Từ 16h ngày 18/7, tại bãi biển An Bàng, TP Hội An sẽ diễn ra Festival ẩm thực và âm nhạc. Sự kiện quy tụ hơn 20 nhà hàng nổi tiếng trên địa bàn TP Hội An, do Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Hội Đầu bếp Quảng Nam tổ chức.

Du khách tham dự festival có thể kết hợp tham quan chợ đêm. Chợ đêm Hội An mở cửa trở lại từ tối 10/7. Ảnh:Đắc Thành.

Tham gia sự kiện, mỗi nhà hàng sẽ chế biến, trưng bày tối đa 3 món không trùng lặp với các nhà hàng còn lại. Tất cả món ăn sẽ không sử dụng chén đĩa nhựa nhằm hạn chế tối đa xả rác thải nhựa ra môi trường. Quầy đồ uống bao gồm các loại bia, cocktail, mocktails, nước trái cây và đồ uống hỗn hợp. Ngoài ra, sẽ có trạm nước lọc miễn phí, du khách có thể mang theo chai cá nhân. Bên cạnh ẩm thực, các hoạt động giải trí cũng sẽ được tổ chức trong suốt sự kiện như trình diễn nhạc sống, DJ, hiphop, múa lửa và các trò chơi tương tác. Giá các món ăn dao động từ 30.000 - 60.000 đồng, nước uống gồm 2 mức, với giá 20.000 đồng và 70.000 đồng. Du khách vào cửa miễn phí.

Ngân Dương