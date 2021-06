4 dự án của Sun Property nhận giải thưởng bất động sản châu Á

Sun Property - thành viên Tập đoàn Sun Group, vừa chiến thắng 4 hạng mục tại giải thưởng bất động sản châu Á - Thái Bình Dương (APPA) 2021.

Giải thưởng bất động sản châu Á - Thái Bình Dương (APPA) vừa tổ chức lễ vinh danh trực tuyến các dự án đạt giải năm 2021.

Theo đó, 4 dự án của Sun Property đều lần lượt được xướng tên ở các hạng mục danh giá, bao gồm: Dự án thương mại tốt nhất Việt Nam - Sun Plaza Grand World; Dự án bất động sản du lịch có kiến trúc xuất sắc nhất Việt Nam - Sun Premier Village Primavera; Dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam - Sun Grand City Feria và Dự án có kiến trúc phức hợp tốt nhất Việt Nam dành cho Sun Grand City New An Thoi.

Sun Plaza Grand World đáp ứng các tiêu chí khắt khe về vị trí, kiến trúc và tiềm năng kinh doanh.

Đáng chú ý, ngoài 4 giải tốt nhất Việt Nam kể trên, 2 dự án Sun Plaza Grand World và Sun Premier Village Primavera của Sun Property tiếp tục giành giải tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương & được đề cử trở thành đại diện của khu vực tham gia Giải thưởng Bất động sản quốc tế (International Property Awards - IPA) 2021.

Tọa lạc bên bờ biển Bãi Cháy, Hạ Long (Quảng Ninh), Sun Plaza Grand World giành giải "Dự án thương mại tốt nhất Việt Nam" nhờ đáp ứng các tiêu chí khắt khe về vị trí, kiến trúc và tiềm năng kinh doanh. Tại đây, Sun Property và các đối tác quốc tế như WATG - US, EGO - Italy đem đến những dãy shophouse sang trọng với phong cách kiến trúc đặc trưng cho các châu lục trên thế giới.

Mỗi phân khu (Europe, Australia, Marrocco...) mang thiết kế tiêu biểu cho văn hóa từng châu lục, biến shophouse Sun Plaza Grand World thành sản phẩm nhà phố thương mại phù hợp khai thác kinh doanh các dịch vụ du lịch, mini hotel tại một trong những thị trường du lịch hàng đầu phía Bắc.

Sun Grand City Feria chiến thắng hạng mục "Dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam" tại APPA 2021.

Cũng tại Bãi Cháy, bằng quy hoạch thông minh và kiến trúc hài hòa với cảnh quan bên bờ Vịnh, Sun Grand City Feria chiến thắng hạng mục "Dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam". Đây là khu đô thị đầu tiên Sun Property phát triển tại Hạ Long với dòng sản phẩm biệt thự ở mang phong cách nghỉ dưỡng cao cấp, kỳ vọng nâng tầm chuẩn sống tại thành phố di sản.

Được vinh danh là "Dự án bất động sản du lịch có kiến trúc xuất sắc nhất Việt Nam", Sun Premier Village Primavera được giới phân tích đánh giá cao bởi đã tái hiện một "Amalfi cổ trấn" đẹp mê hoặc ở Nam Phú Quốc.

Sun Premier Village Primavera chinh phục Ban tổ chức APPA 2021 khi khi tái hiện một "Amalfi cổ trấn" đẹp mê hoặc ở Nam Phú Quốc.

Lấy ý tưởng từ thị trấn xinh đẹp bên dải bờ biển Italy, Sun Premier Village Primavera đem đến các dãy shophouse mang phong cách Địa Trung Hải trải dài trên địa hình giật cấp, được đầu tư lớn với kỹ thuật xây dựng phức tạp và nghệ thuật theming giả cổ nổi tiếng thế giới. Nếu những công trình xây dựng thông thường chỉ bao gồm hai lớp sơn thì mỗi bức tường nhuốm màu thời gian tại "thị trấn Địa Trung Hải" được các họa sĩ phủ lên tới 9 lớp sơn.

Sun Premier Village Primavera hiện là một trong ba mảnh ghép của tổ hợp "thị trấn Địa Trung Hải". Tại đây, Sun Property đang phát triển các tòa cao ốc và nhiều công trình kiến trúc biểu tượng khác như Tháp đồng hồ, Cầu Hôn, sân khấu trình diễn show Vortex...

Cách Sun Premier Village Primavera không xa, Sun Grand City New An Thoi là dự án thứ 4 của Sun Property chiến thắng giải thưởng APPA 2021. "Dự án có kiến trúc phức hợp tốt nhất Việt Nam" Sun Grand City New An Thoi được Hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá cao ở quy hoạch siêu khối thông minh (superblocks) đang thịnh hành trên thế giới. Mô hình quy hoạch với những khối nhà có chiều cao tương đồng nằm san sát trên các con đường cắt nhau vuông góc, tạo thành những khu phố hình vuông hoặc chữ nhật như ô bàn cờ, giúp cân bằng yếu tố an cư và kinh doanh cho cư dân. Đây cũng là quy hoạch đáp ứng cho mục tiêu phát triển thịnh vượng trong tương lai của thành phố đảo Phú Quốc.

Sun Grand City New An Thoi được Hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá cao ở quy hoạch siêu khối thông minh đang thịnh hành trên thế giới.

Việc chiến thắng ở APPA 2021 một lần nữa khẳng định vị thế của Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) là một trong những nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Phó Tổng giám đốc thường trực Sun Property chia sẻ: "Giống như tiêu chí đề ra cho mỗi sản phẩm của Sun Group là đẳng cấp - chất lượng - khác biệt, các dự án bất động sản của Sun Property theo đuổi những tiêu chuẩn khắt khe về quy hoạch, kiến trúc, chất lượng thi công, vừa đề cao ý tưởng sáng tạo, giàu tính nghệ thuật vừa chú trọng yếu tố thương mại, đảm bảo yếu tố phát triển bền vững bảo tồn thiên nhiên".

Bà Linh khẳng định, trong tương lai, Sun Property sẽ tiếp tục kiến tạo các dự án quy mô ở nhiều vùng đất tiềm năng khác như Sầm Sơn (Thanh Hóa), Vân Đồn (Quảng Ninh)..., qua đó khẳng định uy tín các giải thưởng quốc tế mà Tập đoàn gặt hái suốt thời gian qua.

Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương (APPA) trực thuộc hệ thống giải thưởng bất động sản quốc tế - International Property Awards (IPA). IPA có lịch sử phát triển gần 30 năm, được xem như giải Oscar của ngành bất động sản, là hệ thống giải thưởng uy tín thế giới.

Giải thưởng được tổ chức tại nhiều châu lục như châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, Caribbe, Trung và Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Âu nhằm vinh danh các dự án, công ty nổi bật trong các lĩnh vực kinh doanh của ngành bất động sản, thông qua sự thẩm định đánh giá của Hội đồng gồm hơn 50 chuyên gia giàu kinh nghiệm trên khắp thế giới.

Hoài Phong

Ảnh: Sun Group