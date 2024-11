4 đồ dùng là ổ chứa bụi bẩn trong nhà

Thảm trong nhà, máy lọc không khí hay thậm chí vòi hoa sen trong phòng tắm là nơi chứa nhiều vi khuẩn, bụi bẩn mà nhiều gia chủ không để ý.

Thảm lau chân

Thảm lau chân là vật dụng quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, loại thảm này sẽ âm thầm tích tụ bụi bẩn hoặc đọng nước, dẫn đến tình trạng ẩm ướt và xuất hiện mùi hôi khó chịu.

Để thảm luôn sạch sẽ, đòi hỏi chủ nhân phải xử lý ngay vết bẩn khi mới xuất hiện hoặc hút bụi thường xuyên. Tuy nhiên, việc này không tiện lợi, mất nhiều thời gian và công sức, nhất là với người bận bịu.

Mỗi ngày khi dọn nhà, nên sử dụng máy hút bụi để hút sạch các bụi bẩn, bùn đất khô trên thảm lau chân. Cách làm này hạn chế việc tích tụ chất bẩn trên thảm, nhờ đó mỗi khi giặt sẽ tiết kiệm thời gian, công sức.

Thảm phòng khách

Ngoài mục đích làm ấm thì thảm phòng khách còn là vật trang trí, tạo điểm nhấn cho không gian nhà. Tuy nhiên, thảm phòng khách cũng không tránh khỏi việc "hút" bụi bẩn từ môi trường bên ngoài nếu không được vệ sinh thường xuyên.

Khi ngồi lên những tấm thảm dính bụi sẽ gây ngứa ngáy, mẩn đỏ do bị kích ứng da. Với gia đình có trẻ nhỏ, loại thảm này được khuyến cáo là không nên bởi trẻ thích lăn lộn ở những chỗ êm ái, dễ gây tổn thương tới lớp da non nớt. Đây cũng là lý do nhiều gia đình loại bỏ loại thảm này khỏi ý tưởng trang trí nhà cửa. Nếu cần thiết phải dùng đến thảm, nên dùng thảm xốp trẻ em. Thiết kế này nhỏ gọn, dễ vệ sinh, lại có thể thu gọn khi không sử dụng.

Máy lọc không khí

Dù có khả năng khử mùi và loại bỏ bụi bẩn trong không khí nhưng nhiều gia đình không còn chuộng thiết bị này. Nguyên nhân là máy lọc không khí sử dụng bộ lọc HEPA không thể vệ sinh được. Bụi bẩn, chất ô nhiễm sẽ tích tụ ngày càng nhiều trên bề mặt bộ lọc này. Hiệu suất làm sạch không khí của bộ lọc HEPA sẽ giảm dần theo thời gian. Đến một mức nhất định, không khí khi đi qua bộ lọc không những không được làm sạch mà còn trở nên ô nhiễm hơn do cuốn theo bụi bẩn trên bộ lọc và đi ra ngoài. Tình trạng này được gọi với một thuật ngữ là ô nhiễm ngược.

Ngoài ra, các máy lọc không khí hiện nay đa phần không có khả năng vệ sinh bộ lọc mà phải thay mới sau 6-12 tháng sử dụng. Chi phí bỏ ra để thay mới bộ lọc định kỳ nếu sử dụng 5-10 năm là rất lớn.

Vòi hoa sen

Nếu vòi hoa sen bị bám bụi bẩn quá lâu, nước chảy sẽ yếu đi, tệ hơn là cặn bẩn và vi khuẩn sẽ theo đó mà tiếp xúc trực tiếp với da, gây nên các hiện tượng dị ứng, nhiễm trùng.

Vòi hoa sen không chỉ là nơi tích tụ nhiều loại nấm mà loại màng sinh học này còn có thể hấp dẫn và bảo vệ vi khuẩn có hại như vi khuẩn Legionella- một loại gây nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Với những người sức đề kháng yếu hoặc sẵn bệnh lý nền rất có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn.

Bởi vậy, việc thường xuyên vệ sinh vòi sen là một biện pháp tốt để phòng ngừa những vi khuẩn gây hại tích tụ. Điều này sẽ càng dễ xảy ra nếu bạn sống với người dễ bị nhiễm bệnh.

Trang Vy (Theo toutiao)