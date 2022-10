4 điều dưỡng bị phạt vì làm thẩm mỹ không chứng chỉ hành nghề

TP HCMThanh tra Sở Y tế phạt 4 điều dưỡng và một kỹ thuật viên chăm sóc da do làm việc tại cơ sở thẩm mỹ mà không có chứng chỉ hành nghề.

Trong đó, 4 điều dưỡng làm việc tại Thẩm mỹ viện SBC, quận 3, bị phạt mỗi người hơn 35 triệu đồng, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Nam kỹ thuật viên chăm sóc da làm việc tại Thẩm mỹ viện Pasteur, quận 3.

Thanh tra cũng phạt Thẩm mỹ viện Pasteur 75 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 24 tháng và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Trước đó, cơ sở này vẫn hoạt động dù bị tước giấy phép và đình chỉ.

Hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh khác cũng bị xử lý. Trong đó, Phòng khám đa khoa Quốc tế, quận 1, bị phạt 116 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động hai tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn một tháng. Lý do là người này không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh, niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ, cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn.

Cơ sở chăm sóc da Ly Lucky Star, TP Thủ Đức, bị phạt 95 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng và tháo gỡ, xóa quảng cáo chưa được xác nhận nội dung... Nơi này đã sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt, hoặc can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể. Ngoài ra, cơ sở này xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm là kỹ thuật phải thực hiện ở bệnh viện chuyên khoa.

Một cơ sở làm đẹp khác là Thẩm mỹ Adoris, quận 7, bị phạt 49 triệu đồng do quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Gần đây, Thanh tra Sở Y tế liên tiếp xử phạt, đình chỉ hoạt động nhiều cá nhân và cơ sở thẩm mỹ sai phạm. Ngành y tế kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp các thông tin phản ánh liên quan đến các cơ sở hành nghề và quảng cáo trái phép qua ứng dụng Y tế trực tuyến. Nhiều ca tai biến do thẩm mỹ không phép đã xảy ra từ đầu năm đến nay, như cô gái 24 tuổi ngụ quận 10 không qua khỏi sau khi ủ tê thẩm mỹ vùng lưng; một học viên thẩm mỹ 31 tuổi, ngụ quận 8, tử vong do nâng mũi, hút mỡ bụng...

Lê Phương