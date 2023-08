4 điều cần thay đổi để có chuyến du lịch thú vị

Ngồi tàu thay máy bay, đến những nơi mới là điều chuyên gia du lịch gợi ý khách nên thay đổi để có những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi tiếp theo.

Một nghiên cứu mới được công bố trên The Journal of Positive Psychology, tạp chí chuyên về tâm lý học 172 năm tuổi có trụ sở tại Anh, cho thấy tham gia vào các hoạt động nằm ngoài vùng an toàn của một người sẽ thúc đẩy sự hài lòng của họ về cuộc sống. Từ ý tưởng này, các chuyên gia du lịch trên tạp chí du lịch Escape, Australia, gợi ý du khách thử thay đổi thói quen trong chuyến đi tiếp theo để để có cơ hội thêm những trải nghiệm tích cực.

Du khách ngồi tàu để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hai bên đường. Ảnh: Escape

Ngồi tàu thay máy bay

Khi thay đổi phương thức di chuyển, chúng ta không nói về đích đến mà là hành trình. Thay vì bay từ nơi này sang nơi khác và đối mặt với sự khó chịu vì trễ chuyến, bạn có thể thảnh thơi ngồi ngắm phong cảnh nơi mình ghé thăm qua ô cửa sổ của các con tàu. Nếu đi ngồi tàu từ đông sang tây Australia, bạn có thể chiêm ngưỡng những cảnh tượng đáng kinh ngạc bên ngoài cửa sổ: cảnh quan luôn thay đổi với bầy ngựa hoang, đà điểu, lạc đà hay những ngọn núi đá sa thạch ở vùng hẻo lánh New South Wales. "Di chuyển trở thành một hành trình thưởng thức cảnh đẹp và đi tàu sẽ tốt cho môi trường hơn máy bay, ôtô", trang Escape viết.

Đến thăm những nơi mới

Ai cũng có những điểm đến yêu thích riêng. Nhưng thay vì đến những nơi lặp đi lặp lại như một thói quen, hãy thử khám phá các vùng đất mới dù chúng ít nổi tiếng hoặc hấp dẫn bạn. Thay vì đến Anh hoặc Mỹ, du khách có thể đến Hàn Quốc và tìm hiểu văn hóa, ẩm thực, cuộc sống.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên thử ghé thăm những thị trấn miền núi thay vì điểm đến là các thành phố đông đúc. Các thành phố lớn đem lại cho du khách đầy đủ tiện nghi, từ di chuyển, ăn uống, lưu trú và các trò giải trí. Tuy vậy, hãy thử một lần đến các khu vực đồi núi và đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên. Đó cũng sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.

Thay vì thưởng thức đồ uống, hãy đến nơi làm ra chúng

Những người thích khám phá quán bar, hầm rượu có thể đổi lịch trình chuyến đi sang ghé thăm các cơ sở chưng cất món đồ uống mà bạn yêu thích để tìm hiểu sâu hơn về quy trình sản xuất và nếm thử ngay tại nơi này. Chắc chắn bạn sẽ có một trải nghiệm thú vị hơn.

Đi du lịch một mình

Nhiều nữ du khách ngại đi du lịch một mình. Các chuyên gia du lịch khuyến khích bạn hãy thoát khỏi vỏ bọc an toàn và làm điều đó vì du lịch một mình đang là xu hướng phát triển trong những năm gần đây. Lượt tìm kiếm "du lịch một mình" trên Google năm nay đã tăng gấp 4 lần so với 2020.

Anh Minh (Theo Escape)