4 điều cân nhắc khi mua tủ lạnh thông minh

Bên cạnh công nghệ mới lạ mắt, tủ lạnh thông minh cũng đi kèm với hàng loạt nhược điểm tiềm ẩn.

Một chiếc tủ lạnh thông minh có thể hiểu được thói quen của gia chủ, kết nối với các thiết bị khác trong gia đình, gợi ý món ăn nên làm cho bữa tối dựa trên những thực phẩm chứa trong đó... ngày càng được nhiều gia đình ưa chuộng.

So với tủ lạnh thông thường, tủ lạnh thông minh tích hợp thêm giao diện màn hình cảm ứng, camera bên trong, có thể kết nối Internet... Do đó, chỉ cần dùng điện thoại, bạn có thể kiểm tra xem trong tủ còn gì. Bạn cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ, theo dõi hoạt động của tủ từ xa.

Ảnh minh họa: PCWorld.

Có những điều sau đây bạn cần cân nhắc trước khi mua một chiếc tủ lạnh thông minh.

Chi phí vận hành

Tủ lạnh thông minh đắt hơn nhiều so với tủ lạnh tiêu chuẩn. Thêm vào đó, tủ lạnh thông minh có cấu tạo phức tạp hơn so với các loại tủ lạnh thường, chắc chắn chúng có chi phí sửa chữa cao hơn đáng kể. Theo trang Angi, việc sửa chữa tủ lạnh thông minh trung bình đắt hơn hai lần so với tủ thường.

Trong quá trình vận hành, một chiếc tủ lạnh thông minh sẽ tiêu thụ lượng điện năng lớn hơn, chắc chắn bạn tốn tiền điện hơn. Hóa đơn tiền điện hàng tháng là điều bạn cần cân nhắc khi mua sản phẩm này.

Tuổi thọ ngắn hơn

Khi các thiết bị điện tử ngày càng cũ, các nhà sản xuất sẽ giảm bớt sự hỗ trợ cho chúng. Cần lưu ý, các thiết bị thông minh nổi tiếng là có tuổi thọ ngắn. Theo Forbes, sau khoảng hai năm, bạn thậm chí có thể mất quyền truy cập vào phần mềm của tủ lạnh thông minh.

Khi phần mềm của tủ lạnh thông minh bị vô hiệu hóa, chủ sở hữu có hai lựa chọn: một là sử dụng tủ lạnh đó như một chiếc tủ lạnh bình thường nhưng đi kèm chi phí sửa chữa cao hơn. Hai là thay thế nó bằng một mô hình hoàn toàn mới. Cả hai lựa chọn đều tốn tiền và không đạt kết quả trọn vẹn như mong đợi.

Không tiết kiệm thời gian

Thật tuyệt nếu tủ lạnh cho biết bạn có gì trong tủ, rồi gợi ý các công thức nấu ăn dựa trên nguyên liệu đó. Tuy nhiên, để làm được điều này, các tủ lạnh đều yêu cầu bạn nhập thủ công nhật ký thực phẩm, tức là lượng thực phẩm bạn cất vào tủ. Bạn cũng sẽ phải ghi lại những gì bạn lấy ra khỏi tủ lạnh. Do vậy, một thao tác tưởng chừng đơn giản là lấy thức ăn trong tủ ra cũng sẽ bị phức tạp hóa lên rất nhiều lần.

Nguy cơ bị đánh cắp thông tin

Tủ lạnh thông minh kết nối với nhiều thiết bị trong gia đình, trong đó có cả điện thoại thông minh, máy tính... Do đó, nguy cơ mất an toàn bảo mật có thể là một vấn đề bạn phải lưu tâm tới, khi sử dụng sản phẩm này.

Thùy Linh (Theo Housedigest)