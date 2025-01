4 điểm tổ chức sự kiện MICE gắn liền văn hóa bản địa Singapore

SingaporeHội thảo, sự kiện tổ chức tại Lau Pa Sat, Mandai Wildlife Reserve, Flower Fields Hall, Marquee Singapore mang đến trải nghiệm độc đáo, cộng hưởng nét đẹp văn hóa, di sản đảo quốc.

Ngành MICE Singapore những năm gần đây có nhiều bước tiến mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công. Điển hình như danh hiệu "Điểm đến MICE tốt nhất thế giới năm 2023" (theo Business Traveller Awards 2023) và "Điểm đến MICE tốt nhất châu Á 2024" (theo M&C Asia Stella Awards 2024). Vị trí chiến lược, thuận lợi, môi trường thân thiện với doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng hiện đại... là những thế mạnh giúp đảo quốc thành điểm đến hấp dẫn với các đơn vị tổ chức sự kiện.

Theo báo cáo "Thị trường MICE: Phân tích quy mô, thị phần và phân tích xu hướng 2024-2030" của Grand View Research, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ngành MICE toàn cầu có thể đạt mức 9,1%. Riêng tại Singapore, Coherent Market Insights Reports dự đoán thị trường MICE đạt mức 6,68 tỷ SGD (khoảng hơn 125 nghìn tỷ đồng) vào năm 2030.

Để thích nghi tốc độ tăng trưởng này, các nhà tổ chức sự kiện tại Singapore phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt khỏi vòng an toàn. Thay vì gói gọn sự kiện trong những phòng họp, hội nghị, không gian triển lãm truyền thống, nhiều công ty muốn tổ chức sự kiện MICE tại địa điểm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương, giúp người tham gia kết nối sâu hơn với di sản bản địa.

4 điểm đến gợi ý dưới đây sẽ là lựa chọn phù hợp với nhiều quy mô, chủ đề sự kiện khác nhau.

Hộp đêm Marquee Singapore

Khác với hướng tiếp cận truyền thống rằng sự kiện MICE cần nghiêm túc, tổ chức trang trọng, STB gợi ý địa điểm đầu tiên là hộp đêm nổi tiếng Marquee Singapore (địa chỉ số 10 Bayfront Ave, B1-67 The Shoppes, Marina Bay Sands).

Tại đây, khách sẽ được tận hưởng dịch vụ cao cấp, kết hợp công nghệ hiện đại, dịch vụ giải trí đa dạng và thiết kế nội thất sang trọng. Đây còn là một trong những hộp đêm lớn nhất thành phố với không gian rộng rãi, chia làm ba tầng. Trần nhà cao 21 m cùng sàn nhảy rộng 383 m2 cho cảm giác thoải mái, giải trí, giúp giảm bớt không khí trang trọng.

Đơn vị tổ chức cũng dễ dàng dàn dựng những tiết mục trình diễn công phu. Về trình chiếu, Marquee Singapore sở hữu màn hình LED 20 m phía sau bàn DJ. Hai cầu trượt nối ba tầng, với ánh đèn flash đủ màu là trải nghiệm đặc biệt chưa từng có ở các hội trường MICE.

Không gian tiệc ba tầng với các khu ngồi rộng rãi, riêng tư của Marquee Singapore. Ảnh: Tatler Asia

Thiết kế hội trường tận dụng không gian mở, giúp tạo sự thoải mái, không quá bí bách mà vẫn đảm bảo được sự riêng tư với khoảng cách vừa đủ. Mỗi tầng bày trí theo chủ đề khác nhau. Ngay trung tâm Dance Floor (sàn nhảy) là khu VIP cho khách mời quan trọng với ghế ngồi êm, sang trọng, riêng tư, gần khán đài trình diễn.

Nếu chưa đủ riêng tư để gặp gỡ, kết nối đối tác mới (networking), khách mời có thể đến Mezzanine. Ngoài lối vào vòng đu quay cao 14 m với 8 khoang, mỗi khoang trang bị booth chụp hình, khu này còn có ban công nhìn xuống sàn nhảy và ánh sáng đèn LED bao quanh.

Khu Balcony có phòng riêng cho người hút thuốc cùng quầy bar trọn bộ dịch vụ. Tổng sức chứa đến 40 người, hợp những sự kiện MICE mang tính chất thân mật, riêng tư.

Khu ẩm thực di sản Lau Pa Sat

Điểm đến thứ hai là khu ẩm thực bình dân Lau Pa Sat, nằm ở địa chỉ 18 Raffles Quay. Nơi đây được xây dựng năm 1894, sau đó phục chế thành trung tâm ẩm thực bình dân vào năm 1972. Tòa nhà vẫn giữ nguyên cấu trúc hình bát giác bằng sắt, xây dựng theo phong cách Victoria do kỹ sư James MacRitchie thiết kế.

Với câu chuyện lịch sử lâu đời kèm thực đơn món ăn phong phú, khu ẩm thực bình dân Lau Pa Sat hiện là điểm tổ chức sự kiện MICE được nhiều công ty bản địa lẫn quốc tế ưa chuộng. Người tham gia sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa sống động của đảo quốc, góp phần thúc đẩy tinh thần giao lưu và kết nối với di sản truyền thống tại địa phương.

Lau Pa Sat là điểm tổ chức MICE nổi tiếng về ẩm thực địa phương, thích hợp tổ chức các sự kiện tiệc hay giao lưu kết nối cho doanh nghiệp. Ảnh: Lau Pa Sat

Thực đơn tại Lau Pa Sat gồm những món đặc trưng Singapore, đến từ những quầy ẩm thực bình dân trứ danh từng được Michelin xướng tên. Một số món nổi bật, được người bản địa khuyên nên thử ít nhất một lần như Min Jiang Kueh (bánh kếp Singapore truyền thống), Shui Kueh (bánh gạo hấp với củ cải muối) và Lixin Teochew Fishball Noodles (mì cá viên Triều Châu).

Tất cả đều sử dụng nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Lau Pa Sat còn nổi tiếng với khu bán các món Satay. Có đến 19 quầy satay nướng và hải sản tươi ngon, thường trở nên náo nhiệt hơn khi đêm xuống. Với nhóm doanh nghiệp, Lau Pa Sat có thể cung cấp không gian tối đa 250 người, hợp những buổi tiệc doanh nghiệp, xây dựng đội nhóm và giao lưu kết nối.

Khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai Wildlife Reserve

Với 4 công viên động vật hoang dã nổi tiếng thế giới Bird Paradise, Singapore Zoo, River Wonders và Night Safari, khu bảo tồn động vật hoang dã Mandai (địa chỉ 80 Mandai Lake Rd) được nhận định là điểm tổ chức sự kiện MICE mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ. Nơi đây sở hữu đa dạng không gian hội họp, cho phép khách tham dự hòa mình và kết nối thiên nhiên với đầy đủ tiện nghi.

Đơn cử như The Pavilion by the Lake (Ốc đảo cạnh hồ nước) được bao quanh bởi không gian xanh mát của công viên Seletar Reservoir. Nơi đây hợp tổ chức những kỳ nghỉ doanh nghiệp, hội thảo ngoài trời hay tiệc thân mật. Trong khi Forest Lodge trang trí hội trường theo chủ đề châu Phi hoang dã, hợp các sự kiện giao lưu, giải trí.

Từ 7:30 pm, các doanh nghiệp có thể thuê trọn công viên hoang dã River Wonders có sức chứa lên đến gần 2000 khách, thích hợp những sự kiện cần không gian mở rộng rãi, kết nối thiên nhiên.

Nếu tìm kiếm trải nghiệm thân mật hơn, Ulu Court với bữa tối ấm cúng sẽ là lựa chọn phù hợp. Hội trường trong nhà lấy cảm hứng từ vẻ đẹp làng truyền thống (kampung) ở Singapore. Trong khi Tipi Tent tại Night Safari giúp mang đến trải nghiệm mới lạ khi tổ chức sự kiện trong lều lớn giữa khu bảo tồn động vật về đêm, hợp các chương trình gắn kết, liên hoan cho nội bộ công ty như team building...

Không gian dùng bữa sang trọng bên trong lều lớn Tipi Tent. Ảnh: Mandai Wildlife Reserve

Ngoài ra tại Tipi Tent và Forest Lodge còn có dịch vụ dùng bữa "Evening in the Wild" (Buổi tối giữa hoang dã), hợp nhóm khách hàng doanh nghiệp. Người tham gia sẽ được đi xe điện băng qua công viên trước khi thưởng thức bữa ăn bốn món, được thiết kế bởi các đầu bếp dày dặn kinh nghiệm và chỉ sử dụng nguyên liệu hữu cơ, hướng tới bền vững.

Flower Field Hall

Toạ lạc trong khu nhà kính Flower Dome nổi tiếng của Gardens by the Bay, Flower Field Hall (địa chỉ 211 Marina Way) mang đến không gian sự kiện kết hợp giữa thiên nhiên và công nghệ hiện đại. Bao quanh hội trường là khung cảnh đẹp mắt với đường chân trời Marina Bay và vườn hoa ôn đới Địa Trung Hải. Đơn vị trang bị hệ thống đèn LED được lập trình riêng biệt, luân chuyển thành các dải màu cầu vồng.

Nơi đây hợp tổ chức tiệc tối gặp mặt sang trọng, trình diễn thời trang hoặc ra mắt sản phẩm mới. Hội trường tổ chức sự kiện sẽ có lối đi riêng dẫn đến Flower Dome, quầy lễ tân riêng đón khách, cùng phòng chờ VIP trang bị nội thất sang trọng, mang đến sự thoải mái, tiện nghi. Một số dịch vụ thiết yếu khác cho sự kiện cũng được cung cấp đầy đủ gồm hệ thống âm thanh cơ bản, máy chiếu, nhà bếp, menu linh hoạt thay đổi tiệc Trung Hoa hoặc phương Tây...

Sảnh Flower Fields Hall tọa lạc ngay giữa Flower Dome, Gardens by the Bay, hợp tổ chức sự kiện MICE kết hợp giải trí, triển lãm trưng bày. Ảnh: Gardens by the Bay

Với các gợi ý trên, doanh nghiệp tổ chức sự kiện MICE có thể lựa chọn những điểm đến mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho khách tham dự. Đây còn là cơ hội để các công ty trong ngành đổi mới, sáng tạo cách tổ chức sự kiện, vượt khỏi khuôn khổ truyền thống.

Thy An