4 điểm khách Việt nên đến trong mùa đông

Blogger du lịch gợi ý làng Hakuba ở Nhật Bản hay Hallstatt của nước Áo hứa hẹn hút khách Việt trong mùa đông nhờ cảnh quan nguyên sơ, đậm nét văn hóa.

Từ kinh nghiệm du lịch nhiều quốc gia, blogger Vinh Lê (Vinh Gấu) và Nguyễn Lan Uyên (Saru) đã lựa chọn ra bốn điểm đến khách Việt sẽ thích tới vào mùa đông. Điểm chung của những nơi này là cảnh quan nguyên sơ, dấu ấn văn hóa đậm nét và nhiều trải nghiệm đáng thử vào đông.

Làng Hakuba, Nhật Bản

Lan Uyên gợi ý làng Hakuba ở tỉnh Nagano, Nhật Bản là điểm đến độc đáo để trải nghiệm mùa đông. Mùa đông ở Hakuba có tuyết rơi dày, khiến nơi đây trở thành thiên đường của các hoạt động thể thao như trượt tuyết, câu cá trên hồ băng và tắm onsen.

Blogger gợi ý du khách yêu thích khung cảnh yên bình cũng nên tới Hakuba để tham quan những hồ nước trong vắt, phẳng như gương và hàng cây thông phủ tuyết.

Hakuba cũng có văn hóa thú vị khi nhiều người nước ngoài sinh sống. Lan Uyên nhận xét làng là nơi hiếm hoi mang đậm nét phương Tây vì nhiều người châu Âu tới lập nghiệp, xây dựng gia đình.

"Tới Hakuba, tôi hầu như không thấy khách châu Á, cứ ngỡ đang ở quốc gia châu Âu nào", cô nói.

Lan Uyên ở làng Hakuba. Ảnh: Saru

Blogger khuyên du khách nên chú ý chọn trang phục màu nổi để hợp với cảnh tuyết trắng. Ngoài ra, giày chuyên dụng đi tuyết với khả năng chống thấm, tránh nhiễm lạnh cũng cần được mang theo. Khi ra ngoài, du khách nên mang theo hai đôi tất (vớ), một đôi giày sơ cua để thay ngay khi bị ngấm tuyết, gây hạ nhiệt.

Mông Cổ

Vinh Lê gợi ý Mông Cổ vì quốc gia này miễn visa cho khách Việt Nam, có đường bay thẳng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Tới Mông Cổ mùa đông cũng là thời điểm để du khách tiếp cận với bộ lạc du mục Tsaatan tại tỉnh Khuvsgul khi họ di cư từ sâu trong rừng ra khu vực bìa rừng. Du khách có thể lưu trú tại những căn lều Ortz (hay còn gọi là Teepes) truyền thống và sinh hoạt cùng bộ lạc này. Đi xe ngựa kéo trên mặt hồ Khuvsgul đã đóng băng dày cũng là trải nghiệm đáng thử.

Vinh Lê chơi đùa với tuần lộc ở Mông Cổ. Ảnh: Vinh Gấu

Mông Cổ có nền văn hóa đặc trưng khi người dân phải trữ gỗ từ nhiều tháng trước để chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt, nơi nhiệt độ có thể xuống tới -44 độ C. Mỗi gia đình đều có lò đốt củi giữa nhà để giữ ấm và thay phiên canh giữ lửa để không bị lạnh. Blogger nhận xét cảnh quan mùa đông ở Mông Cổ như một xứ sở thần tiên với những cánh đồng tuyết trắng, hồ băng trong suốt như gương và những ngọn núi phủ tuyết hùng vĩ.

Theo anh, điều làm Mông Cổ khác biệt so với các điểm đến khác chính là sự khắc nghiệt của thời tiết, khiến nhiều du khách tò mò tự hỏi "Lạnh như vậy họ sống sao?". Trong khi nhiều người thích các điểm đến có cơ sở vật chất hiện đại và ấm áp, Mông Cổ mang đến trải nghiệm giản dị, thiếu thốn, đầy thử thách. Du khách sẽ cảm nhận rõ sự mộc mạc và kiên cường của người dân nơi đây.

Nếu muốn trải nghiệm chuyến đi trọn vẹn ở Mông Cổ, Vinh khuyên chuẩn bị trang phục giữ nhiệt tốt, mặc nhiều lớp áo để giữ ấm cho cơ thể. Một đôi giày đi tuyết với cổ cao là rất cần thiết vì du khách sẽ di chuyển trên tuyết nhiều. Ngoài ra, cũng nên mang theo thực phẩm quen thuộc từ Việt Nam như mì gói hay đồ hộp và chuẩn bị tiền mặt vì các điểm tham quan thường xa trung tâm thành phố, không dễ tìm thấy cây ATM.

Ai Cập

Ai Cập nổi tiếng với khí hậu nóng bức quanh năm, dao động 28-34 độ C. Tuy nhiên, blogger Saru gợi ý điểm này sẽ thích hợp du lịch trong khoảng tháng 12 tới tháng 1 khi nhiệt độ mát mẻ hơn nhiều, dao động 10-20 độ C. Nếu may mắn, du khách còn được ngắm cảnh tuyết rơi trên sa mạc.

Trải nghiệm cưỡi lạc đà xem kim tự tháp. Ảnh: Saru

Thời gian này, khách tới Ai Cập có thể tham gia các hoạt động ngoài trời như tham quan kim tự tháp, lăng mộ, đền đài cổ hoặc du thuyền trên sông Nile. Đặc biệt, du khách cũng có thể cưỡi lạc đà để đi dọc những khu vực gần kim tự tháp Giza. Với không khí dễ chịu và ít khách du lịch vào mùa này, Ai Cập là một lựa chọn thú vị để du khách Việt có thể thay đổi quan điểm về châu Phi - không chỉ là nơi nóng bức mà còn có những mùa đông mát mẻ, lý tưởng.

Hallstatt, Áo

Vinh Lê nhận xét làng Hallstatt vào đông là điểm đến tuyệt đẹp bởi hình ảnh những ngôi nhà cổ kính nép mình bên hồ. Đến Hallstatt, du khách có thể trải nghiệm chuyến thuyền ngắn từ trạm tàu đi qua làng, ngắm toàn cảnh ngôi làng cổ kính từ xa. Đi bộ quanh làng và khám phá những góc đẹp như nhà thờ Evangelical biểu tượng cũng là một trải nghiệm không thể bỏ qua.

Vào chiều lạnh, Vinh gợi ý thưởng thức món cá sông nướng tại khu chợ trung tâm, nơi cá được kéo lên và bán ngay trong ngày, đảm bảo độ tươi ngon. Một điểm thú vị khác là khám phá căn hầm Hallstatt Charnel House với hàng nghìn sọ người nằm cạnh nhà thờ.

Một góc làng Hallstatt. Ảnh: Vinh Gấu

Sự khác biệt của Hallstatt so với các địa điểm khác là vẻ thanh bình, tĩnh lặng của ngôi làng cổ. Hallstatt không có nhà chọc trời, công trình hiện đại. Blogger nói du khách nên theo dõi dự báo thời tiết để chọn ngày có tuyết rơi vì Hallstatt vào mùa tuyết mang đến "cảnh tượng tuyệt vời".

Hoài Anh