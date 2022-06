4 điểm du lịch sinh thái không nên bỏ lỡ ở Bình Định

Bình ĐịnhĐầm Trà Ổ, Hầm Hô, Cồn Chim, An Toàn là những điểm du lịch sinh thái có thiên nhiên hoang sơ, khí hậu trong lành ở Bình Định.

Bình Định là một trong những điểm đến ở miền Trung thu hút du khách. Địa phương này ghi điểm nhờ có núi non trùng điệp và hồ đầm mênh mông rộng lớn, hình thành nên những khu du lịch sinh thái thú vị, thu hút khách thập phương.

Khu sinh thái Cồn Chim

Một trong những điểm sinh thái phải kể đến là khu sinh thái Cồn Chim trên đầm Thị Nại, nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 15 km, thuộc thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Cồn Chim mang vẻ đẹp thanh bình, yên ả được phủ bởi lớp áo xanh ngút ngàn của sóng nước, mây trời và cánh rừng ngập mặn.

Khu sinh thái Cồn Chim rộng 480 ha như nét chấm phá trên đầm Thị Mại rộng mênh mông, phủ một màu xanh biếc, với hệ sinh thái đa dạng của chim muông, tôm cá và cua ốc các loại... cùng cư ngụ và sinh sôi nảy nở dưới những tán cây bần, cây đước, cây mắm.

Hoàng hôn trên đầm Thị Nại. Ảnh: Shuterstock - Nguyễn Quốc Thắng

Nhiều du khách nhận xét, Cồn Chim không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp mà con người nơi đây cũng chất phát, thật thà, tiếng nói cười luôn rộn rã vang vọng từ những ngôi nhà nằm ẩn mình dưới tán rừng ngập mặn. Nơi đây chỉ với hơn 100 hộ dân và hơn 1.000 nhân khẩu chuyên nghề chài lưới và nuôi trồng thủy sản, đã tạo nên "làng chài ốc đảo" độc đáo và bình dị giữa đầm Thị Nại.

Vẻ đẹp của Cồn Chim được khắc họa rõ nét mỗi khi hoàng hôn buông xuống, những đàn chim nối đuôi nhau bay về tổ sau một ngày dài kiếm ăn, mặt nước thêm rộn rã bởi tiếng mái chèo khua sóng nước. Vẻ đẹp đó còn thể hiện ở tiếng thuyền máy nổ giòn tan đưa ngư dân ra những vuông nuôi trồng thủy sản, hay ra những nhà chòi ngay giữa lòng Cồn Chim, để kịp con nước quăng lưới đáy.

Du khách đến Cồn Chim có thể đón ánh bình minh vừa ló dạng trên mặt đầm, chiêm ngưỡng vài chiếc thuyền sõng của ngư dân cập bến mang đầy ắp cá tôm thu được sau một đêm dài quăng lưới đáy và kéo lưới. Ở Cồn Chim sáng sớm, các bà, các mẹ sau đó mang cá tôm ra chợ bán còn cánh đàn ông lúc này lại tất bật với những vuông nuôi trồng thủy sản, và cứ thế cuộc sống bình yên quá đỗi cứ trôi qua mỗi ngày tại đây.

Ngày nay, Cồn Chim đã trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái nổi bật của tỉnh Bình Định, thu hút đông đảo du khách đến đây tham quan và trải nghiệm. Du khách có thể ngồi thuyền xuôi theo dòng nước để dạo quanh khu rừng ngập mặn, hòa mình cùng thiên nhiên, nghe tiếng chim ríu rít nơi cành cao, cùng đàn cá vẫy đuôi tung tăng dưới nước, thả hồn phiêu lãng cùng những áng mây xanh giữa trời cao bao la để xua đi bao bộn bề và tấp nập của cuộc sống hiện đại, tận hưởng từng giây phút yên ả tự tại.

Ngoài ra, du khách có thể thong thả dạo chơi trên những triền đê lối nhỏ rợp bóng mát của từng tán rừng ngập mặn xanh ngát, dẫn lối ra những vuông nuôi trồng thủy sản của người dân nơi đây. Du khách cũng có thể theo chân các ngư dân để trải nghiệm đánh bắt thủy sản trên Đầm Thị Nại. Bên cạnh đó, dịch vụ chèo thuyền Sup tại Cồn Chim cũng được đưa vào khai thác phục vụ du khách theo yêu cầu.

Đến với Cồn Chim, du khách không nên bỏ lỡ thưởng thức ẩm thực dân dã nơi đây, đặc sắc nhất phải kể đến món bánh xèo tôm nhảy và lẫu cua nổi tiếng. Tôm và cua ở đây được đánh bắt tự nhiên từ Đầm Thị Nại, nên thịt ngọt và săn chắc, còn cua thì vừa to vừa chắc thịt.

Điểm du lịch sinh thái Hầm Hô

Nằm cách trung tâm TP Quy Nhơn khoảng 50 km, điểm du lịch sinh thái Hầm Hô tọa lạc tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Giữa rừng xanh đại ngàn, Hầm Hô gây ấn tượng với những tảng đá lớn nhỏ, chỗ thì xếp chồng lên nhau, chỗ lại dựng đứng như thành vách, có nơi lại nằm ngổn ngang, hòa quyện với dòng nước xanh biên biếc đã tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Hầm Hô không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn được phủ một màu xanh ngút ngàn của rừng cây hai bên lối với muôn hoa khoe sắc.

Khu du lịch sinh thái Hầm Hô gây ấn tượng với màu xanh ngút ngàn của rừng cây hai bên lối. Ảnh: Shuterstock - Kernel Nguyen

Dưới cái nắng oi ả của ngày hè, điểm du lịch sinh thái Hầm Hô phù hợp để du khách nghỉ dưỡng và hòa mình vào không gian núi rừng, sông nước và cỏ cây nơi đây để cất mọi lo toan của cuộc sống bộn bề tất bật. Một trong những hoạt động mà du khách không thể bỏ qua đó là ngồi thuyền xuôi theo dòng nước, để thưởng ngoạn khung cảnh hữu tình của Hầm Hô, thỏa sức ngắm nhìn những đàn cá bơi lội tung tăng dưới nước, hay ngắm nhìn từng rừng cây cổ thụ xanh mát rợp bóng che mát một khúc sông.

Đâu đó ở Hầm Hô còn rộn ràng tiếng chim kêu lảnh lót vang vọng dẫn lối du khách dừng chân ghé lại các khu nhà sàn để nghỉ ngơi và thưởng thức ẩm thực đặc sản xứ Nẫu. Ngoài ra, du khách có thể đắm mình trong làn nước mát lành trong veo hay vắt võng nghỉ mát dưới những tán lá rừng già ngát xanh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ nơi đây. Hoặc du khách sẽ chèo thuyền kayak, câu cá thư giãn, hay tổ chức đốt lửa trại và thưởng thức BBQ ngoài trời, xem biểu diễn văn nghệ.

Khu du lịch sinh thái Đầm Trà Ổ

Nằm cách trung tâm TP Quy Nhơn hơn 70 km, Đầm Trà Ổ (hay còn gọi là Đầm Châu Trúc) là một đầm nước lợ tự nhiên, tọa lạc ở phía Đông Bắc của huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, mặt nước đầm mênh mông rộng lớn, có những con thuyền neo đậu ven bờ tĩnh lặng, điểm xuyến thêm một vài dáng người thong thả thả lưới, giăng câu... cùng tiếng gõ mạn thuyền xua cá tôm vào lưới vang vọng xa gần như bản hòa âm của cuộc sống yên bình nơi thôn quê.

Nếu như ban ngày, đầm này trong trẻo, tĩnh lặng thì khi hoàng hôn dần buông xuống, nơi đây lại nhộn nhịp với các hoạt động đặt mồi, thả lưới, giăng câu của những ngư dân sống quanh đầm.

Khu du lịch sinh thái Đầm Trà Ổ. Ảnh: An Việt Nam - Nguyễn Thị Bình An

Cảnh sắc bình yên, mộc mạc của chốn thôn quê nơi đây đã làm say đắm biết bao lữ khách. Đến đây, du khách được một lần trải nghiệm cảm giác đồng quê, chèo thuyền, thả lưới đánh cá, câu cá, trồng rau, hái dừa... Những cơn gió nhẹ, mát lành thổi từ Đầm, mang theo hương lúa non thơm ngào ngạt đem lại cảm giác thư thái, đưa du khách quay lại những tháng ngày trẻ thơ, đắm chìm vào không gian bình yên ấy.

Điểm du lịch sinh thái An Toàn

Nằm cách trung tâm TP Quy Nhơn hơn 120 km, điểm du lịch sinh thái An Toàn thuộc huyện vùng cao An Lão, tỉnh Bình Định. Nằm ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, An Toàn có khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiều đồi núi, thác nước, dòng suối, rừng và rừng nguyên sinh. Đây còn là nơi có bề dày lịch sử dân tộc và văn hóa đậm đà bản sắc của hai dân tộc Hre và Bana.

Cung đường dẫn đến An Toàn với những khúc cua ngoặt, đèo dốc cheo leo xen lẫn những con suối trong veo dẫn lối du khách chiêm ngưỡng cảnh núi rừng bạt ngàn, từng thửa ruộng bậc thang xen kẽ bản làng, thấp thoáng xa gần là nhiều ngôi nhà sàn của người dân tộc Hre và Bana.

An Toàn còn cuốn hút du khách bởi đồi sim Mâm Lang trải rộng mênh mông, chập chùng giữa núi đồi. Vào mùa hoa sim nở rộ, sắc tím ngập tràn cả một vùng trời rộng lớn còn hương thơm tỏa ngát quyến rũ cả núi rừng. Đêm đến, An Toàn lại rộn rã tiếng cồng chiêng, dưới ánh lửa bập bùng, nơi đó những chàng trai cô gái người Bana và du khách cùng say sưa ca hát, nhảy múa và ngất ngây bên ché rượu cần.

Sở hữu nhiều điểm du lịch sinh thái với vẻ đẹp hoang sơ và hài hòa giữa núi rừng, sông nước, Bình Định hứa hẹn là một trong những điểm đến mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm khó quên.

Thư Kỳ