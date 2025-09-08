4 điểm du lịch nổi tiếng ở Quảng Trị xuất hiện trong phim Mưa Đỏ

Phim "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ. Từ ngày 28/6 đến 16/9 năm 1972, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa rải xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị 328.000 tấn bom đạn nhằm tái chiếm thành, gây sức ép trên bàn đàm phán Paris.

Sau khi phim ra mắt, đông đảo khán giả đã tìm đến các di tích lịch sử tại Quảng Trị xuất hiện trong tác phẩm, để tham quan và tri ân những người chiến sĩ đã ngã xuống vì hoà bình, thống nhất của đất nước.

4 điểm đến gắn liền với những cảnh quay nổi bật trong phim được Đức Hiếu, 27 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị, gợi ý cho du khách cùng với khảo sát của phóng viên báo VnExpress.