4 cuốn sách về LGBT bị đề xuất rút khỏi thư viện Mỹ

Nhiều người ở bang Colorado, Mỹ, đòi rút bốn quyển sách chủ đề LGBT khỏi hệ thống thư viện quận Douglas vì cho rằng "ảnh hưởng xấu độc giả".

Bốn tên sách bị yêu cầu không không trưng bày tại chuỗi thư viện công Douglas gồm: Jack of Hearts của L.C. Rosen, All Boys Aren’t Blue của George M. Johnson, This Book is Gay của Juno Dawson và The Hips on the Drag Queen Go Swish, Swish, Swish của Lil Miss Hot Mess. Sáng 24/8, CBS News cho biết hội đồng thư viện Douglas County đang họp xem xét sự việc.

Thư viện Parker, thuộc chuỗi thư viện công Douglas, Mỹ. Ảnh: CBS News

Ông Aaron Wood, thành viên hội Freedom Fathers (thuộc đạo Thiên Chúa giáo), cựu Ứng cử viên chủ tịch Đảng Cộng hòa Colorado cho biết: "Những cuốn sách này không cung cấp giá trị gì liên quan đến học tập và nghiên cứu, chưa kể chúng còn tác động tiêu cực về mặt nhận thức giới tính cho người đọc". Ông Wood hiện dẫn đầu nhóm người đòi bỏ toàn bộ sách LGBT khỏi thư viện, theo CBS News.

Ban lãnh đạo thư viện cho biết những người yêu cầu cần hoàn thành thủ tục, gồm: Nộp đơn kiến nghị loại bỏ sách kèm đầy đủ minh chứng lên ban quản lý thư viện, ban quản lý xem xét quyết định hướng cần giải quyết. Nếu yêu cầu này vượt quá thẩm quyền ban quản lý, đơn sẽ được đưa lên hội đồng quản trị thư viện. Cuối cùng, hội đồng sẽ họp và đưa ra kết quả. Hiện tại, yêu cầu của ông Wood đến bước cuối cùng.

Giám đốc thư viện - Bob Pasicznyuk - cho biết: "Những cuốn sách không gây hại gì vì người đọc phần lớn đều biết rõ giới tính mình. Hơn nữa, nhiều người tìm đến những cuốn sách này vì chúng nói về cuộc sống LGBT của họ, tôi là ai mà có thể cấm họ đọc và tìm hiểu chính mình chứ".

Ông Pasicznyuk cũng cho rằng ở thư viện còn có sách không ủng hộ LGBT như Irreversible Damage của Abigail Shrier, điều này cho thấy thư viện đứng trung lập và người đọc có quyền tìm hiểu nhiều khía cạnh liên quan chủ đề này. "Tôi nghĩ người dân có quyền đọc những gì họ muốn, việc khai trừ sách có nghĩa chúng ta cấm họ đọc, điều này trái với Hiến pháp Mỹ", Ông Pasicznyuk nói.

Cư dân dự buổi họp Hội đồng thư viện Douglas County, Mỹ ngày 28/6. Ảnh: Colorado Newsline

Hồi tháng 3, Hiệp hội Thư viện Mỹ (ALA) công bố dữ liệu, năm 2022, có gần 1.300 đơn từ người yêu cầu Mỹ kiểm duyệt loại sách nào được phép cấp ở thư viện, đây là số lượng đơn cao nhất trong vòng 20 năm qua mà hiệp hội nhận được. Trong đó có 2.571 đầu sách nằm trong danh mục kiểm duyệt, tăng 38% so với năm 2021. Phần lớn nội dung sách về LGBT và người da màu.

Bà Deborah Caldwell-Stone, giám đốc ALA, nhận định: "Việc quyết định đọc sách hay không là độc giả chọn lựa, trường hợp là trẻ em thì quyền quyết định thuộc về ba mẹ. Không thể đổ lỗi cho một đơn vị cụ thể nào trong việc quản lý quyền chọn và đọc".

Hệ thống thư viện Douglas (Douglas County Libraries) được thành lập năm 1966 và là chuỗi thư viện công lớn thứ ba ở bang Colorado, Mỹ. Hiện thư viện có bảy chi nhánh, phục vụ hơn 300.000 dân cư.

Quỳnh Như (theo CBS)