4 cung đường Phan Thiết - Đà Lạt tránh đèo Đại Ninh sạt lở

Du khách dự định di chuyển từ Phan Thiết đến Đà Lạt cần theo dõi lịch thông xe của đèo Đại Ninh và chọn hướng phù hợp thay thế đoạn sạt lở.

Mưa lớn khiến lượng lớn đất đá trên núi sạt lở xuống đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B), khiến giao thông qua đây tê liệt, hàng loạt xe phải quay đầu, chiều 27/10. Đến chiều 30/10, tuyến đường vẫn chưa được khắc phục xong. Khách đi chặng Phan Thiết - Đà Lạt có thể chọn các cung đường thay thế khác, theo gợi ý của hướng dẫn viên sống tại Phan Thiết.

Một đoạn đèo Đại Ninh nhìn từ trên cao. Ảnh: Việt Quốc

Tuyến đường qua quốc lộ 1A và quốc lộ 20

- Khoảng cách: 190 km

- Thời gian di chuyển: 5-6 tiếng, tùy tình trạng giao thông và phương tiện.

Du khách xuất phát từ Phan Thiết theo quốc lộ 1A về phía Nam, đi qua các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai. Đến ngã ba Dầu Giây, Đồng Nai, du khách rẽ phải vào quốc lộ 20 để đi lên Đà Lạt.

Di chuyển tự túc

Du khách cần lưu ý khi di chuyển trên đường quốc lộ 1A nhiều xe tải như đoạn từ Phan Thiết đến Dầu Giây, đoạn từ Dầu Giây lên Đà Lạt có nhiều đoạn đèo dốc, chú ý tốc độ và quan sát kỹ khi qua đèo Bảo Lộc. Đi theo cung đường này, du khách có thể dừng nghỉ ở đèo Bảo Lộc.

Một đoạn đèo Bảo Lộc nhìn từ trên cao. Ảnh: Trường Hà

Di chuyển bằng xe khách

Các hãng xe khách giường nằm phổ biến có Thanh Lịch, An Phú, xuất phát từ bến xe Phan Thiết, đi thẳng đến Đà Lạt qua ngã ba Dầu Giây. Thời gian di chuyển khoảng 5 tiếng. Giá vé dao động 250.000-300.000 đồng mỗi khách. Các nhà xe thường có dịch vụ đón trả khách tận nơi trong nội thành Phan Thiết và Đà Lạt. Du khách nên đặt xe muộn nhất trước 1-2 ngày khởi hành để chọn vị trí thoải mái.

Tuyến đường qua quốc lộ 1A và quốc lộ 55

- Khoảng cách: 180 km

- Thời gian di chuyển: 4-5 tiếng, tùy tình trạng giao thông và phương tiện.

Du khách xuất phát từ Phan Thiết đi theo quốc lộ 1A hướng về Lâm Đồng, đến ngã ba Tân Minh (huyện Hàm Tân, Bình Thuận cũ), rẽ trái vào quốc lộ 55. Tuyến này đi qua các điểm: Tân Minh - Tà Pao - hồ Đa Mi - Bảo Lộc. Đường rộng, ít xe container, mặt đường khá tốt, nhiều đoạn đèo dốc nhẹ xen lẫn rừng thông và hồ nước. Du khách có thể dừng nghỉ ở khu vực hồ Đa Mi hoặc nhà thờ Tà Pao, cảnh quan đẹp, nhiều điểm chụp ảnh.

Tuyến đường thích hợp cho xe máy, ô tô 4-16 chỗ, chú ý tốc độ và quan sát kỹ do nhiều khúc cua hẹp. Cung đường mát mẻ, nhiều cảnh đẹp, tránh được hoàn toàn đèo Bảo Lộc. Hạn chế là ít trạm dừng chân, đoạn từ Tà Pao lên Đa Mi có nhiều cua và dốc, nên giữ tốc độ ổn định.

Tuyến đường qua quốc lộ 20 - Tà Pứa - Tà Pao - Đa Mi - Bảo Lộc

- Khoảng cách: 180 km

- Thời gian di chuyển: 4-5 tiếng, tùy tình trạng giao thông và phương tiện.

Đi theo Quốc lộ 20 hướng Đà Lạt, đến chân đèo Bảo Lộc, đoạn ngã ba Ba Gia (gần cây xăng Petrolimex) thì rẽ phải vào đường Tà Pứa. Từ đây đi tiếp qua Tà Pao - Đa Mi - Bảo Lộc. Tuyến này ngắn hơn so với quốc lộ 55, đường đồi núi xen kẽ, phong cảnh hoang sơ, có nhiều vườn cà phê và rừng cây. Phù hợp cho xe máy và ô tô con (dưới 9 chỗ) xe tải hoặc xe khách lớn không nên đi vì đường hẹp, nhiều đoạn xuống cấp. Cung đường này rút ngắn thời gian so với đi quốc lộ 55, phong cảnh đẹp. Tuy nhiên, tuyến này lại ít dịch vụ, đường nhỏ, mùa mưa dễ trơn trượt.

Tuyến đường qua quốc lộ 20 - chợ Madagui - ĐT721 - Đạ Tẻh - Lộc Bắc - Lộc Ngãi - Bảo Lộc

- Khoảng cách: 180 km

- Thời gian di chuyển: 5-6 tiếng.

Từ Quốc lộ 20, khi đến chợ Madagui (xã Đạ Huoai), rẽ trái vào tỉnh lộ ĐT721 đi qua Đạ Tẻh - Lộc Bắc - Lộc Ngãi - Bảo Lộc. Đường rộng, nhựa tốt, ít xe lớn, xuyên qua rừng và đồi chè, cảnh quan đẹp và yên tĩnh. Đường một số đoạn xóc, qua đèo thấp với nhiều khúc cua và sương mù dày vào sáng sớm hoặc chiều tối. Ôtô, xe máy đều đi được, nhiều du khách chọn làm cung phượt thay thế khi đèo Bảo Lộc tắc hoặc sửa chữa. Tuy nhiên, tuyến này đi vòng hơn so với hướng lên đèo Bảo Lộc, một số đoạn rừng ít dân cư, nên đi ban ngày.

Hướng tuyến quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh. Đồ họa:Hoàng Chương

Lưu ý:

- Du khách nên khởi hành sớm, tránh di chuyển vào ban đêm trong khu vực núi.

- Nếu đi xe cá nhân, du khách cần kiểm tra nhiên liệu, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống vì hành trình mới sẽ dài hơn dự kiến.

- Trên đèo Bảo Lộc và các đoạn qua hồ Đa Mi nếu xảy ra sạt lở, du khách tuyệt đối không cố vượt qua.

- Theo dõi thông tin thời tiết và cảnh báo giao thông của các Sở GTVT địa phương (Lâm Đồng, Đồng Nai) trước khi đi.

Tuyến đường Khoảng cách Thời gian di chuyển Độ khó Lưu ý Phan Thiết qua đèo Đại Ninh 160 km 4-5 tiếng Khó Tuyến đường ngắn, đèo hiểm trở, đường hẹp và nhiều cua gắt, nhưng có thể ngắm cảnh rừng và hồ thủy điện Đại Ninh. Phan Thiết qua quốc lộ 20 190 km 5-6 tiếng Dễ Tuyến đường dài, đèo hiểm trở, thường xảy ra sạt lở và tai nạn trong mùa mưa Phan Thiết qua quốc lộ 55 180 km 4-5 tiếng Bình Thường Thích hợp cho du lịch, khám phá thiên nhiên Phan Thiết qua quốc lộ 20 - Tà Pao - Bảo Lộc 180 km 4-5 tiếng Bình thường Đường tắt, tránh đèo Bảo Lộc Phan Thiết qua quốc lộ 20 - Madagui - Bảo Lộc 180 km 5 -6 tiếng Dễ Dễ đi, ít dân cư, tránh đèo Bảo Lộc

Tuấn Anh