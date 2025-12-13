4 cú sốc liên tiếp của bóng đá Indonesia

Ngày 29/7/2025, Indonesia thua Việt Nam 0-1 ngay trên sân nhà Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á. Bàn duy nhất trận này được ghi do công tiền vệ Nguyễn Công Phương ở phút 37.

Năm 2023, Indonesia cũng thua Việt Nam trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á, với tỷ số 5-6 sau loạt luân lưu.