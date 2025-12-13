4 cú sốc liên tiếp của bóng đá Indonesia

Ngày 29/7/2025, Indonesia thua Việt Nam 0-1 ngay trên sân nhà Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á. Bàn duy nhất trận này được ghi do công tiền vệ Nguyễn Công Phương ở phút 37.
Năm 2023, Indonesia cũng thua Việt Nam trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á, với tỷ số 5-6 sau loạt luân lưu.
Ngày 9/9, Indonesia thua tiếp Hàn Quốc 0-1 ở vòng loại U23 châu Á. Kết quả này khiến họ chỉ có thể xếp thứ hai bảng J sau Hàn Quốc, không giành được vé dự vòng chung kết. Thành tích này gây thất vọng lớn cho CĐV xứ vạn đảo, vì nó là sự thụt lùi so với giải trước đó, nơi Indonesia vào vòng chung kết và về thứ tư chung cuộc.
Đầu tháng 10, Indonesia thua Arab Saudi 2-3 và Iraq 0-1 trong cả hai trận vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, vỡ mộng tới giải đấu quốc tế lớn nhất hành tinh.
Đây là thất bại nặng nề nhất với Indonesia, sau khi đã dồn nhiều công sức để nhập tịch một loạt cầu thủ gốc châu Âu, thậm chí chấp nhận điều tiếng để sa thải HLV Shin Tae-yong và bổ nhiệm nhà cầm quân người Hà Lan Patrick Kluivert.
Ngày 12/12, Indonesia thắng Myanmar 3-1, nhưng không đủ để vượt qua vòng bảng SEA Games 33. Đội U22 của họ xếp thứ hai bảng C với ba điểm và hiệu số +1, kém đối thủ cạnh tranh Malaysia đúng một bàn thắng nên thất bại trong cuộc đua dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ở giải lần trước, vào năm 2023 tại Campuchia, Indonesia vô địch khi thắng Thái Lan ở chung kết.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Bola, JP