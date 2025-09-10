4 công ty thành viên ACV hợp tác Sun PhuQuoc Airways

Các công ty thành viên của ACV như SAGS, HGS, SCSC và ACSV ký hợp tác Sun PhuQuoc Airways về cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất, hàng hóa...

Lễ ký kết diễn ra ngày 8/9. Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) đã ký kết hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực hướng đến việc phát triển hệ sinh thái hàng không - du lịch đẳng cấp tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Tuấn Anh, Tổng giám đốc SAGS cho biết các dịch vụ cung cấp cho hãng hàng không của Sun Group gồm dịch vụ hành khách, hàng hóa, suất ăn hàng không và các dịch vụ hỗ trợ khác. Tổng giám đốc SAGS nêu mục tiêu chung mà các bên hướng tới nhằm đồng bộ, tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng tại các cảng hàng không do Sun PhuQuoc Airways khai thác.

Sun PhuQuoc Airways (giữa) ký hợp tác cùng 4 công ty thành viên của ACV. Ảnh: SAGS

SAGS có hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho hơn 60 hãng hàng không trong và ngoài nước tại các cảng hàng không Đà Nẵng và Cam Ranh.

Năm 2024, doanh nghiệp này liên doanh cùng HGS để mở rộng hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành - một trong những trung tâm hàng không lớn trong khu vực. SAGS có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, cam kết đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và các yêu cầu đặc thù của từng khách hàng.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways, sự kiện ngày 8/9 thể hiện cam kết để các bên cùng xây dựng nên một sản phẩm, dịch vụ chất lượng cho khách hàng với trải nghiệm liền mạch. Hãng bay và các đơn vị thành viên ACV sẽ cùng nhau bàn bạc để tìm giải pháp, chia sẻ mục tiêu chung, thay vì chỉ đặt ra yêu cầu. Đại diện hãng kỳ vọng việc hợp tác sẽ giúp nâng cao thương hiệu của các doanh nghiệp và quyền lợi của cả khách hàng.

"Người sử dụng dịch vụ được coi là khách hàng của cả hai bên, chứ không phải của riêng Sun PhuQuoc Airways", ông Quân nói.

Ông Bùi Tuấn Anh, Tổng giám đốc SAGS phát biểu tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: SAGS

Năm 2025 được xem là năm tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam. Theo thống kê của Cục hàng không Việt Nam, sản lượng hành khách trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 41,3 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Sun PhuQuoc Airways, thành lập năm 2025 bởi Sun Group, định hướng kết nối trực tiếp du khách đến các điểm do tập đoàn đầu tư, đảm bảo nguồn khách ổn định và mang đến trải nghiệm trọn gói "bay nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí".

Thái Anh