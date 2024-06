4 công cụ luyện thi PTE online tại nhà

Sử dụng các công cụ luyện thi PTE online với tính năng chấm chữa bài giúp người học có thể nâng cao hiệu quả ngay tại nhà.

Công cụ thực hành PTE tools

PTE Tools là ứng dụng thực hành PTE sở hữu lượng người dùng lớn tại Việt Nam. Ứng dụng này được yêu thích vì không chỉ có kho đề thi lớn từ Pearson, mà còn cung cấp giao diện luyện tập mô phỏng giống 99% bài thi thực tế.

Hệ thống chấm bài chi tiết và tự động của PTE Tools. Ảnh: PTE Helper

Với PTE Tools, người học có thể luyện tập bất cứ lúc nào. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian để đạt kết quả tốt trong kỳ thi PTE. Một số tính năng đặc biệt của ứng dụng này là ngân hàng đề thi đa dạng, hệ thống chấm bài chi tiết và tự động.

Trong đó, PTE Tools cung cấp hơn 10.000 đề thi thật PTE, ngân hàng đề thi liên tục cập nhật mới hàng tháng. Nguồn tài liệu phong phú này giúp bạn làm quen với định dạng và nắm rõ các yêu cầu của kỳ thi.

Hệ thống chấm điểm tự động của ứng dụng này đồng thời giúp người học đánh giá chính xác năng lực trong từng phần thi. Bạn sẽ nhận được điểm số dự đoán và đánh giá chi tiết về các lỗi, từ đó tập trung cải thiện điểm số nhanh chóng.

Sách học PTE online

Tài liệu học PTE giúp người học nắm vững lý thuyết cũng như các phương pháp học hiệu quả. Dưới đây là những sách học PTE online được biên soạn từ các chuyên gia trong lĩnh vực PTE mà người học có thể tải miễn phí để tự học tại nhà.

Cuốn sách học PTE online được biên soạn từ các chuyên gia trong lĩnh vực PTE. Ảnh: PTE Helper

"The Official Guide to PTE Academic" là tài liệu luyện thi PTE chính thống do Pearson phát hành. Cuốn sách này cung cấp giải thích chi tiết và ví dụ mẫu kèm theo các bài luyện tập, giúp người học nắm vững cấu trúc bài thi. Với hơn 200 câu hỏi và ba bài test mẫu, sách là nguồn tài liệu quý báu cho những ai mới bắt đầu hành trình chinh phục PTE. Mặc dù độ tương quan của các câu hỏi trong sách với bài thi thực không cao, đây vẫn là tài liệu được Pearson đề xuất, phù hợp cho người học mới.

Read Aloud là phần thi chiếm tỷ lệ điểm lớn trong bài thi PTE, vì thế bạn không nên bỏ qua trong quá trình ôn luyện. Cuốn sách "PTE Read Aloud Tips" do PTE Helper, một trong những trung tâm luyện thi PTE lớn tại Việt Nam biên soạn, chia sẻ các phương pháp chia cụm hợp lý giúp bạn giữ cột hơi tốt và cách đọc lưu loát để không mất điểm Fluency (độ trôi chảy). Ngoài ra, sách còn hướng dẫn áp dụng phương pháp này vào 50 câu Read Aloud khó trong bài thi PTE.

Phương pháp này đã được Pearson phát hành trên trang chủ và đã giúp hàng nghìn học viên tại PTE Helper đạt điểm Speaking tối đa.

Bên cạnh những cuốn sách đã đề cập, còn nhiều tài liệu học PTE khác mà bạn có thể tham khảo để nâng cao điểm số. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ sử dụng chúng linh hoạt, tham khảo và áp dụng các mẹo sao cho phù hợp nhất với bản thân.

Website PTE Helper

PTE Helper là một trong những website hàng đầu Việt Nam về học PTE, nổi bật với ngân hàng đề thi phong phú. Trang web cung cấp hàng trăm chiến lược thi từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và các học viên đã đạt điểm cao. Trong đó, bao gồm cách quản lý thời gian, phương pháp và cách cải thiện từng kỹ năng, giúp bạn nâng cao hiệu quả ôn luyện nhanh chóng.

Giao diện website PTE Helper. Ảnh: PTE Helper

Ngoài ra, website PTE HELPER còn là nơi cập nhật các tin tức mới nhất về visa và các trường học nước ngoài, hỗ trợ bạn trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn con đường xuất ngoại hợp lý.

Các tài liệu được sắp xếp theo từng chủ đề và cấp độ, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và ôn luyện. Trang web cũng cung cấp các bài kiểm tra thực hành và đánh giá, giúp bạn theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch học tập một cách hiệu quả.

Cộng đồng học PTE

Tham gia các cộng đồng học PTE là một trong những cách được nhiều người học lựa chọn hiện nay. Bởi các cộng đồng này thường nằm trên facebook, giúp bạn học dễ dàng truy cập và nhận kiến thức tại bất kỳ đâu.

Hiện nay, group "Cộng đồng luyện thi PTE chính thức dành cho người Việt" được PTE Helper thống kê là group học PTE lớn nhất Việt Nam hiện tại. Với nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm thi thành công từ hàng trăm nghìn thành viên, group là nơi bạn có thể học hỏi các kiến thức thực chiến, rút kinh nghiệm từ sai lầm của các bạn đã đi trước.

Ngoài ra, đây còn là nơi nhiều thầy cô kỳ cựu chia sẻ các phương pháp học PTE chất lượng, hay thực hiện các dự án giáo dục miễn phí. Dù là người mới tìm hiểu, trong quá trình học hay chuẩn bị đi thi PTE, group này cũng là nơi mang đến nhiều thông tin hữu ích.

Thế Đan