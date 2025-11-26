4 chuyến đi mùa đông khách Việt nên thử một lần trong đời

"Xuyên không" đón hè thêm một lần nữa trong năm, ghé thăm ông già Noel ở Lapland là những trải nghiệm được gợi ý cho khách Việt trong mùa đông năm nay.

Nếu đã quá quen với việc đi săn tuyết, tắm suối nước nóng ở các quốc gia Đông Bắc Á, dưới đây là các hoạt động mùa đông du khách có thể tham khảo theo gợi ý từ các công ty lữ hành Việt Nam.

Ghé làng ông già Noel, ngắm Bắc Cực quang nơi trời Âu

Hành trình: 10 ngày 9 đêm tại Na Uy, Phần Lan.

Điểm đến chính: thủ đô Oslo của Na Uy, mũi Cực Bắc Nordkapp, thị trấn Honningsvåg, làng ông già Noel ở Lapland, vịnh Bothnia và thủ đô Helsinki, Phần Lan.

Làng ông già Noel (Santa Claus village) ở Lapland, Phần Lan. Ảnh: Times of India

Đại diện Vietravel Hà Nội, ông Phạm Văn Bẩy cho biết điểm nhấn của hành trình này chính là trải nghiệm xe kéo Tuần lộc, bơi trên biển băng, ngủ lều tuyết (một loại cabin với trần được làm bằng kính) cũng như check in mũi Cực Bắc châu Âu. Ngoài ra, khách có cơ hội gặp ông già Noel "bằng xương bằng thịt".

"Đó sẽ là một trải nghiệm mùa đông khiến du khách nhớ suốt đời", ông Bẩy nói.

Giá tour tham khảo: 219.990.000 đồng, du khách đi tự túc chi phí có thể cao hơn 20-30%.

"Xuyên không" đón hè lần hai ở Nam Bán cầu

Hành trình: 8 ngày 7 đêm tại Nam Phi, khởi hành dịp Tết Nguyên đán 2026.

Điểm đến chính: Thành phố Johannesburg và Cape Town, thị trấn ven biển Hermanus, vườn bách thảo quốc gia Kirstenbosch, Cape of Good Hope & Cape Point (Mũi Hảo Vọng và mũi Point, hai điểm đến nổi tiếng Thế giới cách nhau khoảng 1 km).

Mũi Hảo Vọng nổi tiếng ở Nam Phi. Ảnh: Great south adventure

Đến Nam Phi để đón nắng ấm "mùa hè ngược" là một gợi ý cho khách muốn hành trình khác biệt cuối năm. Khi Việt Nam vào mùa đông, Nam Phi đang bước sang hè.

Khách Việt còn có cơ hội đặt chân đến những địa điểm nổi tiếng như Mũi Hảo Vọng, núi Bàn và ghé thăm bảo tàng Nelson Mandela ở thị trấn Soweto, thăm điền trang lâu đời Groot Constantia để thử rượu vang và ăn trưa với tôm hùm.

Giá tour: 85,9 triệu đồng.

Đặt chân đến vùng đất của "Nữ hoàng Ai Cập"

Hành trình: 9 ngày 8 đêm tại Ai Cập.

Điểm đến chính: Thủ đô Cairo, ốc đảo Bahariya, đền thờ Luxor, biển Đỏ, sông Nile.

Đây là hành trình cho khách say mê quần thể kim tự tháp và nền văn minh Ai Cập cổ đại. Ông Bẩy của Vietravel gợi ý du khách không nên bỏ lỡ đi thuyền trên sông Nile, ghé Viện bảo tàng Văn Minh Ai Cập, nơi lưu giữ các bộ sưu tập độc nhất vô nhị về nền văn minh này.

Ghé thăm quần thể kim tự tháp Giza, công trình duy nhất thuộc 7 kỳ quan thế giới cổ đại còn tồn tại đến ngày nay, cũng đáng nhớ trong chuyến đi. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tham quan ốc đảo Bahariya, nơi được ví như thiên đường sa mạc huyền bí của Ai Cập, đền thờ Luxor với kiến trúc độc đáo và ghé biển Đỏ nổi tiếng với các rạn san hô dọc bờ biển.

Giá tour: từ 65,9 triệu đồng

Đêm ở Hong Kong

Hành trình: 4 ngày 3 đêm tại Hong Kong.

Điểm đến chính: Cầu treo Thanh Mã, khu văn hóa Tây Cửu Long, thiền viện Chí Liên, quảng trường Buhina, núi Thái Bình, vịnh Nước cạn.

Hong Kong là điểm dừng chân cho du khách trẻ đam mê mua sắm và yêu thích nhịp sống sôi động. Khởi hành dịp Noel, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một Hong Kong với những đại lộ ngập tràn ánh đèn, cây thông khổng lồ giữa quảng trường Central và show ánh sáng "A Symphony of Lights" tại bến cảng Victoria.

Du thuyền chạy dọc cảng Victoria ở Hong Kong. Ảnh: HKTB

Trong thời gian lưu trú, du khách có thể ghé thăm khu phức hợp Cultural Center chụp hình cùng Tháp Đồng hồ, ghé đại lộ Ngôi sao, trường đua ngựa. Disneyland Hong Kong mùa Noel được đánh giá "rực rỡ hơn bao giờ hết" với khu phố chính phủ đầy tuyết và vòng nguyệt quế, khu Fantasyland, Toy Story Land khoác lên sắc màu lễ hội.

Du khách hoà mình vào nhịp sống đêm bằng chuyến du ngoạn ngắm cảnh dọc cảng Victoria, đến quán bar sân thượng và nhà hàng ở Tiêm Sa Chủy khám phá ẩm thực Hong Kong như vịt quay Bắc Kinh, dim sum.

Giá tour: từ 20,9 triệu đồng.

Phương Anh