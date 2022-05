4 cách mua bảo hiểm du lịch tiết kiệm

Dùng thẻ tín dụng để mua miễn phí, chọn gói có bản theo năm, so sánh chính sách giữa các công ty bảo hiểm là cách giúp khách hàng tiết kiệm.

Nhiều người thường bỏ qua bảo hiểm du lịch và hối hận khi điều không may xảy ra. Nếu từng mua bảo hiểm du lịch, khách hàng có thể nhận thấy giá thường chênh lệch từ 20 đến 30% giữa các chính sách được cung cấp bởi các công ty khác nhau, phạm vi bảo hiểm cũng có thể khác nhau nhiều. Vì vậy, khách hàng đang tìm kiếm bảo hiểm du lịch tiết kiệm nhất có thể tham khảo một số mẹo dưới đây.

Khách hàng du lịch 5-6 lần mỗi năm nên sở hữu bảo hiểm du lịch theo năm để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Forbes

Nhận miễn phí với thẻ tín dụng

Một trong những cách tốt nhất để hưởng bảo hiểm miễn phí là sử dụng thẻ tín dụng. Một số thẻ tín dụng được thiết kế để tặng gói du lịch đi kèm bảo hiểm du lịch miễn phí. Đối với hầu hết các trường hợp đó, bạn cần tính phí vé máy bay vào thẻ tín dụng để đủ điều kiện nhận bảo hiểm miễn phí.

Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý mỗi công ty phát hành thẻ cung cấp số lượng bảo hiểm du lịch khác nhau và một số nơi còn cung cấp bảo hiểm miễn phí cho cả vợ chồng và con cái phụ thuộc. Vì vậy, tốt nhất chúng ta nên mua bảo hiểm du lịch cho bản thân.

Chọn gói theo năm

Nếu du lịch 5-6 lần mỗi năm, khách hàng nên đăng ký gói bảo hiểm du lịch hằng năm thay vì mua các gói riêng lẻ. Theo nghiên cứu của The Independent, giá trung bình của gói bảo hiểm du lịch toàn cầu cơ bản lên tới khoảng 53 USD và gói hàng năm có giá khoảng 280 USD. Do đó, việc mua gói bảo hiểm du lịch theo năm có lợi hơn rất nhiều cho khách hàng.

Một yếu tố khác cần xem xét là loại bảo hiểm này còn phù hợp với du lịch gia đình. Gói dành cho gia đình có thể mang lại nhiều giá trị hơn nếu bạn đi du lịch cùng nhau so với việc mua gói riêng cho từng người trong chuyến đi.

Một kế hoạch cơ bản

Tùy thuộc vào nhu cầu, thời gian và nơi du lịch, khách hàng có thể chọn một kế hoạch bảo hiểm cơ bản rẻ hơn thay vì một kế hoạch toàn diện. Khi khách hàng quyết định nên chọn gói cơ bản hay cao cấp, sự khác biệt chính thường nằm ở mức bảo hiểm của từng chính sách.

Nếu bạn chuẩn bị cho một chuyến đi ngắn ngày, kế hoạch cơ bản có thể đủ vì một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn trở về nhà trong thời gian ngắn. Mặt khác, nếu đang du lịch đến một quốc gia có rủi ro cao như liên quan đến thiên tai, việc khách hàng phải trả thêm một khoản phí để được bảo hiểm toàn diện hơn có thể giúp họ yên tâm du lịch.

Nghiên cứu và so sánh

Để đảm bảo bản thân được sở hữu bảo hiểm du lịch có mức phí tiết kiệm nhất, bạn phải luôn dành thời gian để nghiên cứu và so sánh. So sánh giữa các gói bảo hiểm du lịch là cách dễ nhất để đảm bảo khách hành nhận được nhiều lợi nhuận nhất nhưng việc so sánh không dừng lại ở việc chọn mức giá. Bên cạnh đó, một số yếu tố cần xem xét là thời gian của chuyến đi, điểm đến, phạm vi giá cả, lợi ích, phạm vi bảo hiểm bổ sung, dịch vụ trợ giúp 24 giờ và phạm vi bảo hiểm thể thao mạo hiểm.

Thanh Thư (theo The Independent)