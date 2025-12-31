4 cách kiểm soát chi tiêu dịp cuối năm của người trẻ









Cân nhắc nhu cầu trước khi mua sắm, chờ đợt giảm giá, tận dụng ưu đãi ăn uống - đi lại, là cách tiết kiệm của nhiều người trẻ dịp cuối năm, khi các khoản chi tiêu tăng mạnh.

Dịp lễ, Tết cuối năm thường có những khoản chi tiêu đột biến, dành cho cuộc gặp mặt, món quà gửi người thân - bạn bè, sắm sửa cho năm mới. Thúy An, 29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM cho biết mỗi tháng cô chi tiêu hết khoảng 10 triệu đồng, nhưng đến tháng 12 tăng lên 20 triệu đồng vì có khoản mua vé máy bay về Quảng Ninh đón Tết cùng gia đình. "Dù có thêm khoản tiền lương tháng 13 và thưởng Tết âm lịch, nhưng cũng chỉ ‘đủ tiêu’ chứ không quá dư dả", An nói. Cùng với nhu cầu tăng cao, nhiều mặt hàng và dịch vụ lại tăng giá. Trong bối cảnh đó, nhiều bạn trẻ chia sẻ những cách tiết kiệm để không lạm chi dịp cuối năm.

Nhiều bạn trẻ phải cân đối các hóa đơn chi tiêu dịp cuối năm. Ảnh: Pexels

Tìm khuyến mãi khi mua sắm "Mình đang có một danh sách dài những món đồ cần mua: quần áo diện Tết, quà cho bố mẹ ở quê, hàng tiêu dùng hàng ngày", Thúy An liệt kê. Với danh sách này, cô quyết định lên kế hoạch săn sale, chờ những ngày đôi hoặc dịp các thương hiệu giảm giá để mua hàng. An còn lập bảng so sánh giá để tối ưu chi phí. Còn với Châu Anh (26 tuổi, nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng), để tránh mua phải những món đồ không cần thiết, cô áp dụng mẹo: dành vài phút nhẩm tính khả năng sử dụng sản phẩm rồi mới quyết định mua hàng. Không mua tràn lan đồ rẻ, tập trung cho chất lượng sản phẩm lại là bí quyết tiết kiệm của Tuấn Anh (30 tuổi, TP HCM). Theo chàng nhân viên sale, với thời gian sử dụng lâu dài, chi phí trung bình cho một ngày dùng những thiết bị gia dụng hay đồ điện tử có chất lượng tốt có thể sẽ thấp hơn so với sử dụng sản phẩm quá bình dân. "Chưa kể những trải nghiệm thoải mái mà sản phẩm chất lượng mang lại", Tuấn Anh chia sẻ.

Chờ đợi dịp các thương hiệu giảm giá để mua những món đồ mình đã "nhắm sẵn" là bí quyết tiết kiệm của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Quỳnh Trần

Đặt đồ ăn qua ứng dụng để tối ưu chi phí Nhiều bạn trẻ chú trọng đến việc cân đối chi tiêu cho ăn uống hàng ngày bằng cách ưu tiên bữa ăn đơn giản, đủ dinh dưỡng, phù hợp túi tiền hoặc tự nấu tại nhà. Bên cạnh đó, sử dụng các ứng dụng giao đồ ăn được họ đánh giá tiết kiệm thời gian và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn. Lan Hương (27 tuổi, Hà Nội) cho biết những ngày cuối năm, cả phòng ai cũng "chạy deadline", đồng thời lên kế hoạch cho năm mới. Việc tự mang theo cơm, hay ra ngoài ăn đều không khả thi. Cả nhóm thường đặt đồ ăn qua ứng dụng để đỡ thời gian đi lại, đôi khi vừa ăn vừa làm. Cô và đồng nghiệp thường tận dụng tính năng "Đặt đơn nhóm" trên GrabFood để đặt đơn cùng nhau. Theo đó, chỉ cần người tạo đơn gửi link vào nhóm chat là mọi người có thể chủ động chọn món và ghi chú cho nhà hàng. Ứng dụng còn tự động chia hóa đơn và thanh toán cho từng người. "Đơn nhóm có giá trị cao nên ưu đãi cũng ‘đậm’ hơn", Hương chia sẻ. Ví dụ, đầu tuần qua, cô và 7 đồng nghiệp đặt chung cơm trưa, đơn ban đầu là 492.000 đồng. Sau khi áp dụng đồng thời 3 mã ưu đãi, nhóm của cô chỉ phải trả 354.000 đồng, tương đương phần ăn của mỗi người vào khoảng 50.000 đồng, gồm cả món chính và nước uống.

Đặt đơn nhóm trên GrabFood giúp trẻ văn phòng tiết kiệm nhiều chi phí. Ảnh: NVCC

Những buổi tối tăng ca hay làm việc tại nhà, Hương thường đặt món trong bộ sưu tập "Một người ăn" trên GrabFood. "Chỉ với 39.000 đồng mỗi món, bao gồm phí ship, tôi có thể chọn từ món ăn no như cơm tấm sườn, bún đậu mắm tôm, miến gà trộn cho đến các món ăn vặt như cá viên chiên, bánh tráng trộn, hay trà sữa", Hương nói. Nhờ vậy, cô vừa tiết kiệm thời gian chọn món, vừa dễ kiểm soát chi tiêu mà vẫn đổi vị mỗi ngày. Đặt xe công nghệ với dịch vụ tiết kiệm Những ngày cuối năm, lịch họp hành và tiệc tùng dày đặc khiến chi phí đi lại của nhiều bạn trẻ tăng lên. Để chủ động thời gian và tránh mất công tìm chỗ gửi xe tại các tòa nhà trung tâm, từ đầu tháng 12, Tuấn Anh chuyển sang đặt xe công nghệ thay vì tự lái. Anh ưu tiên GrabBike Tiết Kiệm và GrabCar Tiết Kiệm vì mức giá hợp lý, phù hợp với lịch di chuyển liên tục trong ngày. "Di chuyển bằng GrabBike Tiết Kiệm từ nhà đến công ty với quãng đường khoảng 8 km, mình chỉ trả khoảng 30.000 đồng. Do là hội viên GrabUnlimited nên lúc nào mình cũng được áp mã giảm 20% cho các chuyến GrabBike", Tuấn Anh nói. Trong hai khung giờ 7h-9h và 13h-16h, những thời điểm thường xuyên di chuyển để tới văn phòng hoặc gặp gỡ khách hàng, Tuấn Anh ưu tiên chọn GrabBike Tiết kiệm vì thấy giá cước phải chăng hơn. Anh nhẩm tính, tổng chi phí đi xe công nghệ giúp tiết kiệm khoảng 20-30% chi phí so với tự di chuyển.

Dân văn phòng ưu tiên sử dụng dịch vụ GrabBike Tiết Kiệm để tối ưu chi phí và thời gian đi lại. Ảnh: Thanh Tùng

Cân đối chi phí ăn nhà hàng nhờ mua voucher Dịp cuối năm cũng là thời điểm của những buổi tiệc tùng, hay gặp gỡ đối tác. Hoàng Trung (28 tuổi, TP HCM) cho biết, hầu như các bữa tối cuối tháng 12 và hết tháng 1/2026 đã kín lịch, trong đó có nhiều buổi tiệc tất niên cùng các nhóm bạn, hoặc gặp gỡ khách hàng. Để cân đối chi phí ăn uống mà vẫn yên tâm về chất lượng nhà hàng, Trung thường vào mục dịch vụ "Đi ăn nhà hàng" trên Grab, tìm hiểu các nhà hàng. Danh sách nhà hàng được phân loại theo các dịp như tiệc tùng, gia đình, hội họp bạn bè, hẹn hò... hay theo loại hình ẩm thực như món Nhật, món Hàn, món Âu... Trung chia sẻ: "Mình có thể xem trước không gian quán, thực đơn, đánh giá từ khách hàng khác và đặt bàn trực tiếp trên ứng dụng. Nếu ưng nhà hàng nào, mình có thể mua trước voucher hoặc chọn thanh toán tại nhà hàng với nhiều mức ưu đãi, có khi lên đến 50%". Tuần trước, cậu cùng bạn đi ăn ở Madame Lam - một nhà hàng món Việt ở quận 2 cũ. Trung mua voucher giảm 40%, hóa đơn 1.000.000 đồng nhưng cậu chỉ cần thanh toán 600.000 đồng.

Dịch vụ "Đi ăn nhà hàng" trên ứng dụng Grab có nhiều lựa chọn nhà hàng, quán ăn và voucher giảm giá lên đến 50%. Ảnh: Quỳnh Như