4 cách ghi nhớ từ vựng tiếng Trung cùng Study4

Học từ mới theo ngữ cảnh, đa dạng hóa nguồn học từ vựng… là những cách giúp người học ghi nhớ tiếng Trung đơn giản và lâu hơn.

Đại diện Trung tâm Ngoại ngữ Study4 cho biết việc quên từ vựng tiếng Trung (HSK) sau khi học rất phổ biến. Do đặc thù chữ Hán là chữ biểu ý, nếu không ôn tập khoa học, người học nhanh quên. Nhiều người chỉ ghi chép hoặc học một lần rồi bỏ qua, trong khi việc học quá nhiều từ trong thời gian ngắn cũng khiến não bộ quá tải, dẫn đến phải học lại từ đầu.

Dưới đây là 4 cách Study4 gợi ý giúp người học ghi nhớ từ vựng tiếng Trung dễ dàng.

Nhiều người học gặp phải tình trạng không nhớ từ vựng tiếng Trung. Ảnh: Study4

Học từ theo ngữ cảnh

Sai lầm lớn nhất của người mới học tiếng Trung là cầm danh sách từ vựng HSK và học thuộc lòng nghĩa tiếng Việt. Cách này khiến não bộ nhanh chóng mệt mỏi vì phải nạp những thông tin rời rạc. Để khắc phục điều này, người học cần đặt ví dụ ngay sau khi học từ. Khi một từ vựng mới được đặt trong ngữ cảnh, não bộ sẽ hình thành một "mỏ neo" ký ức gắn liền với tình huống cụ thể, giúp người học nhớ lâu hơn gấp đôi so với việc chỉ học mặt chữ.

Học bằng phương pháp lặp lại ngắt quãng

Cơ chế của phương pháp lặp lại ngắt quãng là chủ động nhắc lại kiến thức vào đúng thời điểm não bộ chuẩn bị quên. Trên các phần mềm luyện thi như Study4, hệ thống flashcards thông minh sẽ tự động phân loại. Những từ vựng tiếng Trung khó sẽ được hệ thống tự động ưu tiên lặp lại, cơ chế này không chỉ giúp người học tập trung tối đa vào những phần kiến thức còn yếu mà còn đảm bảo mỗi phút bỏ ra đều mang lại hiệu quả ghi nhớ cao nhất thay vì phải ôn tập dàn trải.

Tác dụng lớn nhất của việc học từ vựng tiếng Trung bằng flashcard là chuyển hóa thông tin từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn tự nhiên. Việc này không chỉ giúp người học tiết kiệm đến 50% thời gian ôn tập mà còn hình thành phản xạ nhanh hơn khi làm bài thi HSK thực tế.

Hình ảnh học từ vựng tiếng Trung bằng flashcard trên Study4 giúp người học đạt hiệu quả tốt hơn. Ảnh: Study4

Đa dạng hóa nguồn học từ vựng

Để ghi nhớ từ vựng HSK lâu dài, người học không nên chỉ giới hạn bản thân với giáo trình. Việc tiếp xúc với tiếng Trung qua các kênh như phim ảnh, âm nhạc hay báo chí giúp não bộ làm quen với cách dùng từ của người bản xứ trong đời sống.

Khi người xem nghe một bài hát hoặc một bộ phim, từ vựng tiếng Trung sẽ đi kèm với cảm xúc, hình ảnh và âm điệu cụ thể. Tác dụng lớn nhất của việc này là giúp hiểu được cách dùng từ trong những ngữ cảnh thực tế mà sách vở đôi khi chưa cập nhật kịp.

Study4 cung cấp các tính năng nghe chép chính tả hiện đại. Ảnh: Study4

Ghi nhớ qua phương pháp nghe chép chính tả

Nghe chép chính tả là phương pháp giúp người học thu hẹp khoảng cách giữa việc nhận biết mặt chữ và khả năng phản xạ âm thanh. Khi nghe và viết lại nội dung, não bộ phải tập trung phân tích âm thanh, đối chiếu với mặt chữ Hán và kiểm tra ngữ pháp. Quá trình này giúp cải thiện tình trạng người học nhận ra mặt chữ khi học từ vựng HSK nhưng lại gặp khó khăn về xử lý thông tin trong bài thi nghe.

Hiện nay, Study4 đã tích hợp tính năng nghe chép chính tả với audio từ các bộ đề thi thật. Hệ thống cho phép điều chỉnh tốc độ nghe, hỗ trợ kiểm tra lỗi sai và hiển thị transcript, giúp quá trình học từ vựng tiếng Trung chủ động hơn. Việc luyện tập này không chỉ giúp người học ghi nhớ từ vựng tiếng Trung mà còn làm quen với tốc độ và ngữ điệu của người bản xứ, từ đó nâng cao hiệu quả khi ôn tập và tham gia các kỳ thi năng lực Hán ngữ.

Hải My