4 cách đơn giản khử mùi hôi giày

Thay vì vứt bỏ những đôi giày bốc mùi, bạn có thể tận dụng những nguyên liệu có sẵn trong bếp như giấm, baking soda để làm sạch và diệt khuẩn.

Mùi hôi giày là hệ quả của việc tích tụ mồ hôi và vi khuẩn trong quá trình vận động. Để xử lý triệt để, bạn có thể áp dụng các phương pháp từ đơn giản đến chuyên sâu dưới đây.

Khử mùi nhanh bằng baking soda

Baking soda (muối nở) có khả năng hút ẩm và trung hòa mùi hôi hiệu quả.

Cách làm: Rắc một lớp bột trực tiếp vào bên trong giày. Để yên từ 12 đến 24 giờ để bột hấp thụ hết hơi ẩm và vi khuẩn.

Bạn có thể trộn vài giọt tinh dầu (tràm trà hoặc chanh) vào bột trước khi rắc để tăng cảm giác tươi mát.

Lưu ý: Sau khi để qua đêm, hãy gõ nhẹ giày để đổ hết bột ra ngoài trước khi sử dụng.

Ảnh minh họa: freepik.com

Diệt khuẩn bằng giấm trắng

Giấm chứa nồng độ axit nhẹ, giúp tiêu diệt các loại nấm mốc gây mùi mà không làm hỏng chất liệu giày.

Pha hỗn hợp giấm trắng và nước theo tỷ lệ 1:1.

Thêm khoảng 10-20 giọt tinh dầu nếu muốn giảm bớt mùi hắc của giấm.

Xịt dung dịch vào bên trong giày và để khô tự nhiên. Axit trong giấm sẽ bay hơi cùng mùi hôi, trả lại sự thông thoáng cho đôi giày.

Vệ sinh sâu bằng phương pháp giặt tay

Với những đôi giày đã lâu chưa vệ sinh, việc kết hợp các chất tẩy rửa là cần thiết.

Trộn baking soda, giấm và nước theo tỷ lệ bằng nhau để tạo thành một hỗn hợp sệt. Dùng bàn chải đánh răng cũ chà hỗn hợp lên cả mặt trong và mặt ngoài giày. Sau đó, phơi giày ở nơi có ánh nắng trực tiếp.

Khi giày khô hoàn toàn, dùng khăn giấy lau sạch lớp bột khô còn sót lại.

Sử dụng máy giặt cho giày thể thao

Nếu giày của bạn là loại giày vải hoặc giày tập (sneaker) thông thường, bạn có thể dùng máy giặt để tiết kiệm thời gian.

Tháo dây và miếng lót giày. Cho giày vào túi giặt lưới để tránh va đập mạnh làm hỏng form giày.

Nên giặt cùng với vài chiếc khăn tắm cũ để giảm tiếng ồn và sự va chạm. Chọn chế độ giặt nhẹ với nước lạnh. Tuyệt đối không dùng máy sấy nhiệt độ cao. Hãy phơi giày dưới ánh nắng hoặc nơi lộng gió.

Bí quyết giữ giày luôn thơm tho

Để ngăn chặn mùi hôi quay trở lại, các chuyên gia vệ sinh khuyến nghị:

- Dùng tất (vớ): Luôn đi tất khi mang giày kín để tất hấp thụ mồ hôi trước khi chúng thấm vào lót giày.

- Làm lạnh: Cho giày vào túi zip kín và để trong ngăn đá tủ lạnh qua đêm. Nhiệt độ thấp sẽ tiêu diệt phần lớn vi khuẩn gây mùi.

- Thay đổi giày: Tránh đi một đôi giày liên tục nhiều ngày. Hãy để giày được "nghỉ" ít nhất 24 giờ giữa các lần sử dụng để hơi ẩm thoát ra hoàn toàn.

- Sử dụng giấy thơm: Đặt một miếng giấy thơm (dryer sheet) vào giày sau khi đi về để duy trì mùi hương dễ chịu.

Nhật Minh (Theo Spruce)