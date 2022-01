4 cách chăm sóc sức khỏe cho người trưởng thành

Bên cạnh tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc, đảm bảo dinh dưỡng, việc bổ sung vitamin C và B là việc cần thiết để có cơ thể khoẻ mạnh.

TS.BS. Đào Thị Yến Phi, Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM, chia sẻ các phương pháp giúp người trưởng thành duy trì sức khỏe, đủ năng lượng làm việc.

Duy trì thói quen vận động

Bận rộn với công việc và gia đình... là những nguyên nhân chính khiến nhiều người trưởng thành lười vận động. Tuy nhiên, thể thao đem lại những lợi ích sức khỏe và tâm lý vô cùng to lớn.

"Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần 30 phút tập luyện mỗi ngày sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt nhất. Nên tập thở sâu và chậm để cung cấp oxy dồi dào cho cơ thể. Người tập chuyên cần sẽ cảm thấy khỏe mạnh, yêu đời và làm việc hiệu quả hơn", BS Yến Phi cho hay.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần

Cuộc sống hiện nay tiềm ẩn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tâm thần. Vì vậy, việc rèn luyện tinh thần mỗi ngày, học cách đối diện với thực tế và tìm hiểu những phương pháp giảm stress để sống với một tinh thần vui vẻ, lạc quan là rất quan trọng. Đặc biệt, theo BS Yến Phi, người trưởng thành thường xuyên làm việc dưới áp lực cao nên giấc ngủ tác động rất lớn đến tinh thần. Do đó, nên xây dựng thói quen ngủ ổn định, ngủ đủ giấc ít nhất 7 tiếng trong đêm và ngủ trước 22h.

Chú ý khẩu phần dinh dưỡng

Chìa khóa cho chế độ ăn uống lành mạnh là ăn đúng lượng calo với mức độ hoạt động của cơ thể. Thông thường khẩu phần dinh dưỡng của một người trưởng thành khỏe mạnh là khoảng 2000 kcalo/ngày đối với nam và khoảng 1800 kcalo/ngày đối với nữ. Những con số này áp dụng cho người Việt Nam có tầm vóc trung bình, không suy dinh dưỡng hay thừa cân béo phì, không bị các bệnh lý mạn tính. Thực đơn tham khảo cho một ngày hoạt động bình thường như sau:

- 4 - 5 chén cơm (hoặc các thực phẩm giàu tinh bột)

- 150 - 200g các thức ăn giàu đạm (như thịt, cá, trứng)

- 30 - 50g chất béo

- 300g rau và 200g trái cây các loại

Người trưởng thành cũng cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng. Ảnh: Enervon

BS Yến Phi cho hay mỗi nhóm chất dinh dưỡng sẽ có vai trò riêng nhằm cung cấp năng lượng và nuôi dưỡng cơ thể. Cơm hoặc tinh bột là nguồn cung cấp glucose, một chất sinh năng lượng sạch nhằm duy trì hoạt động của các tế bào, từ tế bào cơ đến tế bào miễn dịch. Đây cũng là thành phần cần thiết để có được cả sức mạnh và sức bền cần thiết cho công việc trí óc lẫn công việc chân tay. Nên chú ý đảm bảo nguyên tắc dinh dưỡng về nhóm chất, hạn chế các món ăn chế biến sẵn như khoai tây chiên, gà rán, pizza, nước ngọt có ga...

Bổ sung các loại vitamin

Ở cả trẻ em và người trưởng thành, vitamin và khoáng chất đều đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhất là các loại vitamin hòa tan trong nước như vitamin C hay các vitamin nhóm B. Các vitamin này đều không thể lưu trữ bên trong cơ thể, vì vậy, cần bổ sung từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau.

Theo BS Yến Phi, vitamin hoạt động như một chất xúc tác tham gia vào quá trình phân giải các chất hữu cơ khác trong cơ thể. Vitamin C đóng vai trò như "người bảo vệ" nhằm chống lại các gốc oxy hóa. Song song đó, vitamin C cũng rất quan trọng với các tế bào miễn dịch, giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, chống lại sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh. Nếu thiếu vitamin nhóm B, hiệu suất quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng sẽ bị giảm đi do thiếu chất xúc tác, khiến cơ thể dễ bị mệt mỏi, trì trệ, hay buồn ngủ, kém tập trung...

Đặc biệt, với những người làm việc nặng hoặc thời gian làm việc kéo dài, nhu cầu vitamin tan trong nước thường tăng cao hơn bình thường nên có thể bổ sung các chế phẩm cung cấp các loại vitamin B, C vào buổi sáng cùng với bữa ăn đầu tiên trong ngày.

"Tuy nhiên, chất dinh dưỡng phải đáp ứng theo nhóm tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe. Ví dụ, người trưởng thành làm các công việc vận động nhiều, cần bổ sung các vitamin, khoáng chất nhiều hơn các đối tượng như trẻ em hay người cao tuổi. Người trên 16 tuổi có thể sử dụng các sản phẩm để bổ sung vitamin cho cơ thể", BS Yến Phi cho biết.

Với hàm lượng Vitamin C 500 mg giúp tăng cường đề kháng và các Vitamin nhóm B giúp duy trì tỉnh táo, viên nén Enervon cung cấp đủ năng lượng cho một ngày làm việc. Số giấy xác nhận: 281/2020/XNQC/QLD. Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp ngày 22/8/2020. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Anh Ngọc