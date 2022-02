4 bước chọn màu sofa

Màu sofa có thể khiến căn nhà đẹp hơn hoặc xấu đi nên gia chủ cần cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn.

Màu nổi hoặc trung tính

Nếu bạn vừa bắt tay vào trang trí nhà cửa, lựa chọn đầu tiên cần cân nhắc có thể là một chiếc ghế sofa. Nó chiếm diện tích khá lớn và đòi hỏi các vật dụng khác nên phối hợp ăn ý với nó.

Còn nếu bạn muốn thêm một chiếc sofa vào căn phòng đã bài trí sẵn, việc lựa chọn màu sắc càng trở nên quan trọng. Bạn cần quyết định xem sofa nên mang màu trung tính hay màu nổi bật với vai trò là điểm nhấn.

Chọn ghế sofa màu nổi (màu tương phản với không gian xung quanh), bạn phải nắm vững quy tắc phối màu nội thất hoặc hiểu rõ mình đang làm gì. Một lựa chọn phá cách luôn đi kèm với rủi ro.

Nhiều nhà thiết kế nội thất ưu tiên chọn sofa trùng màu với tường để tạo sự thống nhất cho căn phòng và giúp không gian trông rộng lớn hơn. Đây có thể là lựa chọn lý tưởng nếu bạn yêu thích sự hài hòa. Tuy nhiên, điều này có thể gây phức tạp trong tương lai khi bạn muốn thay đổi màu tường.

Phổ biến nhất là chọn một chiếc sofa màu sắc trung tính, không trùng với màu tường và dễ dàng bổ sung cho các chi tiết khác trong nhà.

Màu trung tính như xám là lựa chọn an toàn hơn cả. Ảnh: The Spruce

Màu sáng hoặc trầm

Sau khi xác định màu nhấn hay màu trung tính cho ghế sofa, bạn sẽ cần đưa ra lựa chọn giữa tông màu sáng và tông màu tối.

Màu sàn có ảnh hưởng lớn đến việc chọn màu sofa phù hợp. Bạn muốn sofa nổi bật trên nền sàn hay hòa vào phần dưới của không gian?

Ghế sofa thông thường khá lớn, được bọc đệm và hầu hết loại vải đều hấp thụ ánh sáng, nên nó có thể khiến căn phòng tối đi đáng kể.

Muốn sử dụng ghế sofa màu trầm trên nền sàn cũng màu trầm, hãy cố gắng khiến sofa nổi bật hơn một chút với chân kim loại hoặc chân gỗ sáng màu. Sử dụng một tấm thảm sáng màu hơn lót ở bên dưới phần trước của sofa giúp phân tách các mảng màu tối và khiến màu ghế sofa dễ nhìn hơn. Bàn cà phê bằng gỗ hoặc kim loại sáng màu cũng có thể giúp bộ ghế sofa không "biến mất" giữa sàn nhà tối màu.

Nếu bạn chọn sofa tông màu sáng, nhược điểm là dễ cũ hoặc ố màu. Trước khi đưa ra lựa chọn này, hãy xem xét căn phòng đang được sử dụng như thế nào, có trẻ em hoặc thú cưng không. Trong trường hợp bạn vẫn muốn chọn sofa sáng màu bất chấp điều kiện không lý tưởng, các tấm bọc sofa dễ giặt và có thể tháo rời là gợi ý tốt.

Màu cụ thể

Sau các bước ở trên, đã đến lúc bạn suy nghĩ về màu sắc cụ thể. Với những người thích sofa màu nổi bật, điều quan trọng là màu sắc đó phù hợp với sở thích của bạn, nói lên con người bạn, hoặc ít nhất cũng đủ khiến bạn lâu chán khi nhìn ngắm mỗi ngày.

Với màu trung tính, một số lựa chọn được ưa chuộng bao gồm màu be, xám, nâu xám và kem. Màu be nhạt trông có vẻ khá buồn tẻ, nhưng khi bạn sử dụng phong cách phối màu theo sắc độ (Monochromatic Color) với các dải màu be đậm nhạt khác nhau trong không gian, kết quả có thể khiến bạn bất ngờ. Với màu xám, các sắc độ đậm nhạt khác nhau có thể mang lại vẻ tinh tế, thoải mái, trầm lắng hoặc sinh động. Do vậy, ngôi nhà của bạn không nhất thiết trở nên nhàm chán nếu chọn sofa màu trung tính.

Phối hợp với nội thất khác

Một chiếc sofa với bất kỳ màu sắc nào cũng có thể làm đẹp cho không gian, nếu bạn coi nó là một phần hài hòa trong bức tranh tổng thể. Hãy thêm một bức tranh hoặc các đồ vật trang trí cùng màu với ghế sofa để lan tỏa màu sắc đó ra khắp căn phòng, tạo sự cân bằng dễ chịu cho thị giác.

Ghế bành không cần phải cùng bộ với ghế sofa. Bạn có thể tùy chọn một chiếc ghế bành "ăn rơ" về phong cách, hoặc sở hữu ít nhất một màu sắc trên hoa văn/họa tiết phù hợp với màu của sofa.

Đừng quên những chiếc gối ném cũng là những "nét vẽ" hoàn thiện của bức tranh. Những mảng màu nhỏ này sẽ khiến căn phòng của bạn sinh động và bắt mắt hơn rất nhiều.

Bảo Chi (Theo The Spruce)