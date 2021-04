4 bí quyết giúp giảm nỗi lo về chi phí y tế

Xây dựng quỹ dự phòng, mua bảo hiểm... là những cách giúp mọi người giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi người nhưng con người không thể tránh khỏi việc bị ốm đau, bệnh tật. Vì vậy, việc xây dựng một quỹ tiết kiệm y tế là điều cần thiết giúp mọi người không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Khi các chi phí về y tế không còn là điều đáng quan ngại, người bệnh có thể an tâm hơn trong quá trình điều trị và người thân cũng không phải chật vật xoay xở để vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Dưới đây là 4 cách giúp giảm nỗi lo về chi phí y tế.

Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng khẩn cấp là khoản tiền dùng trong các trường hợp rủi ro, thất nghiệp hay bệnh tật xảy đến một cách bất ngờ. Thông thường, mỗi người cần lập cho mình một quỹ dự phòng với số tiền khoảng 3 đến 6 tháng lương để có thể tạm thời vượt qua những biến cố. Việc xây dựng một quỹ dự phòng khẩn cấp có thể giúp chi trả các chi phí y tế nếu không may gặp vấn đề về sức khỏe.

Thành lập một khoản tiết kiệm cho tương lai

Bên cạnh quỹ dự phòng, mỗi người cũng nên có thêm một khoản tiết kiệm hợp lý để quản lý các rủi ro trong tương lai. Đó là số tiền được trích ra mỗi tháng, khoảng 20% so với tổng thu nhập của bản thân. Mọi người cần nghiêm túc thực hiện mục tiêu tiết kiệm của mình bởi đó sẽ là khoản đảm bảo cho bản thân sau này. Kỳ nghỉ hưu của bản thân có thực sự an nhàn, bạn có phải lo lắng quá nhiều về tài chính cho con hay làm thế nào để chi trả các khoản chi phí y tế nếu chẳng may gặp rủi ro về sức khỏe đều phụ thuộc vào số tiền tiết kiệm mà bạn có.

Mỗi người cần thành lập ngân sách và phân chia các khoản tiền một cách phù hợp, lên kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu để có một tương lai hạnh phúc, vững vàng. Khi đó, vấn đề về chi phí y tế nếu có vấn đề về sức khỏe không còn là điều đáng ngại nữa.

Chuẩn bị tài chính vững chắc là cách giúp mọi người không còn phải lo lắng về chi phí y tế cũng như cuộc sống tương lai.

Đầu tư hiệu quả

Bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng các khoản tiền nhàn rỗi của mình để đầu tư. Nếu muốn an toàn nhưng vẫn có thể sinh lời đều đặn, bạn nên gửi ngân hàng hoặc đầu tư mua trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi... Tuy nhiên, khoản lợi nhuận mà có được từ các khoản này thường không đáng kể.

Nếu bạn là người có bản lĩnh và không ngại rủi ro, hãy thử mua cổ phiếu hoặc thử sức xây dựng, đầu tư vào một doanh nghiệp. Lợi nhuận mang lại có thể là rất lớn nhưng không thể tránh khỏi những rủi ro không mong đợi dẫn đến thua lỗ. Sử dụng tiền tiết kiệm để đầu tư là một lựa chọn khôn ngoan để gia tăng số tiền nhàn rỗi của mình theo năm tháng. Bạn sẽ thấy khoản tiền mà bản thân tiết kiệm cho các chi phí y tế không đơn thuần là để tiết kiệm nữa mà còn là khoản sinh lời đáng kể.

Ngoài ra, Sun Life Việt Nam còn có sản phẩm bảo hiểm đầu tư, chỉ với số tiền nhỏ hứa hẹn mang lại cho bạn lợi nhuận lớn. Với khoản đầu tư này, bạn có thể gia tăng số tiền tiết kiệm của mình, từ đó không còn lo lắng về các chi phí trong tương lai, đặc biệt là các chi phí y tế khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Mua bảo hiểm

Bảo hiểm là một kênh an toàn nhưng vẫn có thể đảm bảo cho những rủi ro trong tương lai, việc chuẩn bị cho bản thân và gia đình những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là điều cần thiết. Nếu lo lắng về sức khỏe cũng như các chi phí y tế liên quan, hãy tham khảo hợp đồng bảo hiểm sức khỏe.

Công ty bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam có những sản phầm bảo hiểm sức khỏe chất lượng, mang đến quyền lợi bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm chi trả viện phí để bạn có thể an tâm hơn cho tương lai.

- Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Sun - Sống Vững Vàng: giải pháp bảo hiểm toàn diện trước rủi ro bệnh ung thư, giúp bạn lựa chọn phong cách sống vững vàng cho hành trình trải nghiệm cuộc sống với những khoảnh khắc yêu thương cùng gia đình.

- Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Bảo vệ sức khỏe toàn diện: Quyền lợi hỗ trợ về tài chính, đặc biệt là quyền lợi viện phí hoàn lại nếu gặp rủi ro về sức khỏe.

Nếu bạn có bảo hiểm y tế và được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bạn sẽ nhận được nhiều quyền lợi khác từ việc mua bảo hiểm sức khỏe.

Tiết kiệm tiền cho các chi phí y tế sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho tương lai sau này. Để được tư vấn về cách tiết kiệm tiền giúp bạn an tâm hơn trước các rủi ro sức khỏe trong tương lai, hãy liên hệ với Sun Life Việt Nam để được tư vấn chi tiết.

Hải My

Ảnh: Sun Life Việt Nam