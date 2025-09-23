4 anh em ra tòa vì điều hành đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng

TP HCMHuỳnh Long Nhu cùng anh trai Huỳnh Long Bạch đã lôi kéo nhiều đồng phạm, bao gồm hai em ruột, tham gia đường dây đánh bạc bằng tiền số USDT, ETH, Naga.

Ngày 23/9, Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cùng 42 đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trong đó, Nhu cùng em trai Huỳnh Long Tứ (27 tuổi), em gái Huỳnh Thị Hạ Tây, và 9 người khác bị truy tố về cả hai tội danh. Anh trai của Nhu là Huỳnh Long Bạch (34 tuổi) cùng 20 người bị cáo buộc tội Tổ chức đánh bạc.

Cáo trạng không đề cập tổng số tiền đánh bạc của đường dây này, song kết quả điều tra trước đó xác định số tiền người chơi là đặc biệt lớn - khoảng 3,8 tỷ USD (gần 88.000 tỷ đồng).

Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá và xét xử. Trong vụ án này, Nhu có vai trò cầm đầu, điều hành. Anh ta từng lên kế hoạch bỏ trốn ra nước ngoài khi bị cảnh sát phát hiện nhưng bất thành.

Huỳnh Long Nhu khi bị bắt. Ảnh: Tường Vân

Theo cáo trạng, anh em Nhu lợi dụng việc pháp luật chưa công nhận tiền kỹ thuật số USDT để lập công ty công nghệ, lôi kéo nhiều người tham gia đường dây đánh bạc trực tuyến. Họ thuê chuyên gia IT, kể cả người nước ngoài, thiết kế hai website Swiftonline.live và Nagaclubs.com (liên kết với sàn Evolution.com), đồng thời thuê cổng game đặt ở nước ngoài để tổ chức cá cược.

Nhu trực tiếp điều hành Swiftonline.live, Bạch quản lý Nagaclubs.com. Từ đầu năm 2020, hai trang thu hút khoảng 25 triệu tài khoản, riêng đường dây của Nhu có gần 20.000 tài khoản. Nhóm này thường xuyên thay đổi tên miền để né cơ quan chức năng, đồng thời kêu gọi đầu tư tài chính theo mô hình đa cấp, cam kết lợi nhuận 1-1,5% mỗi ngày, hứa hoàn tiền nếu thua và trả hoa hồng cho người giới thiệu.

Người chơi được chia nhóm trên Telegram để nhận hướng dẫn. Họ phải mua USDT trên sàn Remitano, Binance hoặc từ người khác rồi chuyển vào ví điện tử của Swiftonline.live. Mỗi tài khoản phải có ít nhất 20 USDT mới được tham gia. Nếu thắng hoặc muốn dừng, người chơi có thể rút tiền bằng cách chuyển USDT về ví trên các sàn quốc tế hoặc giao dịch với nhau, sau đó đổi thành tiền Việt. Tuy nhiên, hệ thống chỉ cho rút khi tài khoản còn từ 20 USDT trở lên.

Một số bị can trong đường dây lúc bị bắt. Ảnh cắt từ clip công an cung cấp

Với cách thức tương tự, người chơi tạo tài khoản game trên trang Nagaclubs.com, sẽ dùng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số ETH, USDT để nạp vào ví điện tử của trang web này. Hệ thống trên sàn Nagaclubs sẽ tự động quy đổi thành đồng Naga để người chơi dùng đánh bạc (1 Naga = 10 USDT).

Nagaclubs.com cũng tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp, người chơi vừa tham gia đánh bạc vừa tổ chức đánh bạc bằng cách lôi kéo nhiều người tham gia.

Đường dây này chia thành 10 cấp đại lý từ VIP 1 đến VIP 10, tùy vào số lượng tài khoản thành viên đánh bạc và số tiền dùng để đánh bạc. Naga sẽ tự động thanh toán hoa hồng cho các cấp đại lý bằng tiền số vào tài khoản game.

Huỳnh Thị Hạ Tây và Huỳnh Long Tứ bị xác định vừa là người giúp sức cho Nhu và Bạch, vừa tham gia đánh bạc thông qua việc tạo tài khoản cá cược, lôi kéo người chơi để hưởng hoa hồng, tham gia các nhóm để hướng dẫn người chơi.

Cơ quan công tố xác định, Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, còn Huỳnh Long Bạch hơn 44 tỷ đồng (tương đương 2,54 triệu USD). Số tiền này được "rửa" bằng hình thức mua bất động sản, ôtô và chuyển ra nước ngoài.

Các ôtô là tang vật vụ án, bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh:Tường Vân

Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ôtô Mercedes và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất...

Trong vụ án này, người đàn ông Ấn Độ bị xác định là "ông trùm" của đường dây, cùng nhiều nghi can khác đã bỏ trốn, nên cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, xử lý sau.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

Hải Duyên