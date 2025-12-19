4.000 trẻ em Việt Nam thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết mới

Viện Pasteur TP HCM phối hợp với các bệnh viện tại An Giang, Kiên Giang và Đà Nẵng tuyển 4.000 trẻ em và thanh thiếu niên để thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine sốt xuất huyết của Mỹ.

Thông tin được PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Pasteur TP HCM, công bố tại hội nghị triển khai nghiên cứu ngày 19/12. Chương trình mang tên Mobilize-1, thực hiện đồng loạt tại 6 quốc gia Đông Nam Á với tổng số 12.000 tình nguyện viên. Riêng tại Việt Nam, nghiên cứu tập trung vào nhóm trẻ từ 2 đến 17 tuổi, sau khi đã nhận được sự chấp thuận từ Bộ Y tế và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia.

Tiêm chủng vaccine tại Viện Pasteur TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp phòng ngừa sốt xuất huyết, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Viện trưởng Pasteur TP HCM kỳ vọng sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền địa phương và sự ủng hộ của cộng đồng sẽ giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Loại vaccine sử dụng trong đợt thử nghiệm này do hãng dược phẩm MSD (Mỹ) phát triển. Sau khi người giám hộ hợp pháp đồng thuận, tình nguyện viên sẽ được phân bổ ngẫu nhiên để tiêm một liều vaccine hoặc giả dược. Trong quá trình tham gia, các em sẽ được khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm máu và giám sát chặt chẽ các biểu hiện sốt nhằm phát hiện sớm bệnh hoặc ghi nhận các biến cố bất lợi.

Dự kiến, kết quả cuối cùng về hiệu lực bảo vệ của vaccine có sau 5 năm theo dõi. Nếu dữ liệu chứng minh được tính hiệu quả và độ an toàn, Việt Nam sẽ có thêm một vũ khí quan trọng trong chiến lược phòng chống căn bệnh truyền nhiễm này, GS Trung nói.

Sốt xuất huyết do virus Dengue lây truyền qua muỗi vằn, hiện được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm 10 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu với khoảng 50% dân số thế giới nằm trong vùng nguy cơ. Bệnh có thể diễn tiến nặng nhanh chóng và gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Tại Việt Nam, dịch bệnh lưu hành quanh năm, tập trung nhiều nhất ở phía Nam. Tính đến đầu tháng 12/2025, khu vực này ghi nhận gần 130.000 ca mắc và hơn 40 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tăng hơn 143% và số tử vong tăng 169%, đưa năm 2025 trở thành năm có số liệu dịch tễ cao thứ ba trong vòng hai thập kỷ qua. TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang hiện là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lê Phương