3PL ký hợp tác logistics đa kênh với Good Good

AnhThỏa thuận 3 năm giúp 3PL mở rộng dịch vụ fulfilment, hỗ trợ Good Good tăng trưởng đa kênh tại Anh.

Nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) vừa công bố thỏa thuận hợp tác kéo dài ba năm với thương hiệu thực phẩm hướng đến sức khỏe toàn cầu Good Good, nhằm hỗ trợ tăng trưởng tại thị trường Vương quốc Anh thông qua mô hình hoàn tất đơn hàng đa kênh (multi-channel fulfilment).

Theo thỏa thuận, 3PL sẽ đảm nhiệm hoạt động hoàn tất đơn hàng trên nhiều kênh, bao gồm thương mại điện tử trực tiếp đến người tiêu dùng (D2C), Amazon Seller Fulfilled Prime (SFP) và phân phối bán buôn vào hệ thống Holland & Barrett.

Good Good tham gia danh mục khách hàng thực phẩm - đồ uống đang mở rộng của 3PL với vai trò khách hàng 3PL Flex, qua đó tận dụng các giải pháp kho vận linh hoạt, nhằm phục vụ đồng thời các kênh bán lẻ trực tiếp và B2B.

Hệ thống kho vận đạt chuẩn của 3PL, bao gồm chứng nhận Fulfilment House Due Diligence Scheme (FHDDS) và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, là một trong những yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn đối tác của Good Good. Ngoài ra, năng lực xử lý đơn hàng 6 ngày một tuần cho Amazon SFP cũng giúp đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng tại Anh.

Ông Steve Rigby, Giám đốc phụ trách hoàn tất đơn hàng và giao nhận của 3PL, cho biết việc trở thành đối tác logistics duy nhất cho cả kênh D2C và B2B giúp đơn giản hóa vận hành và nâng cao độ tin cậy trong chuỗi cung ứng.

Nền tảng công nghệ 3PL Fusion của doanh nghiệp được tích hợp trực tiếp vào hệ thống của Good Good, cho phép đơn hàng được xử lý liền mạch, tồn kho cập nhật theo thời gian thực, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp duy trì mức tồn kho hiệu quả và tập trung thúc đẩy tăng trưởng.

3PL là nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba tại Vương quốc Anh, cung cấp giải pháp kho vận và hoàn tất đơn hàng đa kênh, với hệ thống đạt các chứng nhận FHDDS và ISO 9001, cùng nền tảng công nghệ 3PL Fusion tích hợp quản lý đơn hàng theo thời gian thực.

Good Good là thương hiệu thực phẩm hướng đến sức khỏe toàn cầu, cung cấp các sản phẩm ít đường và đang mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường, trong đó có Vương quốc Anh.

Hải My (Theo Logistics Manager)