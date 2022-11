3D Smart solutions ra mắt máy in 3D SLS

Formlabs Fuse 1+ là máy in 3D SLS trang bị laser sợi quang 30W, tốc độ 20 mm mỗi giờ, tăng chất lượng bản in với thiết kế nhỏ gọn.

Năm 2017, hãng Formlabs - kỳ lân trong giới startup lĩnh vực in 3D cho ra mắt máy in 3D Selective Laser Sintering (SLS) đầu tiên của công ty. Fuse 1 chính là cột mốc đánh dấu bước đi mở rộng thị trường của hãng.

Sau hơn bảy năm nghiên cứu và phát triển, phiên bản nâng cấp Fuse 1+ được ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực cơ khí, sản xuất, hàng không vũ trụ, nha khoa, y tế... Những ngành này cần sản phẩm end-use in 3D bằng nylon với chi phí tối ưu và chất lượng công nghiệp.

Ngày 29/11, 3D Smart Solutions sẽ ra mắt Fuse 1+ máy in 3D công nghệ SLS tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra vào 8-12h ngày 29/11 tại Sofitel SaiGon Plaza, 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Độc giả đăng ký tại đây, thời hạn đăng ký đến hết ngày 20/11.

Fuse 1+ có ngoại hình gọn gàng, gần giống một chiếc tủ lạnh. Ảnh: Formlabs

So với các thông số đầu tiên trên phiên bản năm 2017, Fuse 1+ có một vài thay đổi. Ngoài khả năng in liên tục và thời gian nghỉ ngắn, máy trang bị công nghệ Surface Armor giúp khắc phục tình trạng "vỏ cam" thường gặp ở các mô hình có nhiều góc cạnh. Nhờ vậy, máy tạo ra bề mặt tương đối hoàn hảo cho sản phẩm in 3D mà không cần chia nhỏ các phần hay tăng nhiệt độ trong quá trình in.

Ví dụ về "vỏ cam" mà đôi khi các máy in SLS sẽ gặp phải. Ảnh: Formlabs

Về hiệu năng, Fuse 1+ trang bị laser sợi quang 30W, tốc độ in 20 mm mỗi giờ và cho độ dày lớp là 110 micromet. Nhà sản xuất thay sử dụng laser sợi quang thay vì laser CO2 bởi nó sở hữu công suất cao và chi phí hợp lý.

Fuse 1+ hiện sử dụng nguyên liệu chính là polime Nylon 12, Nylon 12 Glass Fiber và Nylon 11, Nylon 12 Carbon Fiber. Formlabs đang nghiên cứu nâng cấp để máy in này sử dụng nhiều loại bột tương thích hơn (như TPU, TPE...). Bột in Nylon 12 là vật liệu đa năng, có độ chính xác về kích thước và chi tiết cao còn Nylon 11 được đánh giá cao bởi độ bền dẻo cũng như tính linh hoạt, có khả năng chịu tác động lẫn hao mòn theo thời gian.

Hãng cam kết có tới 70% số bột Nylon 12 và 50% số bột Nylon 11 sẽ được tái sử dụng mà không hề bị giảm chất lượng. Hỗn hợp bột mới và tái chế sẽ giảm thiểu chất thải vật liệu và tối ưu hóa chi phí. Nhờ vậy, lượng bột tươi mà Fuse 1+ cần chỉ ở mức 30% - một con số rất ấn tượng.

Quá trình sử dụng Fuse 1+ không cần đòi hỏi kỹ sư tay nghề cao mà những người mới làm quen ngành in 3D công nghiệp cũng có thể thao tác. Giao diện đơn giản, dễ vận hành là điểm cộng lớn, thể hiện sự quan tâm của Formlabs tới trải nghiệm khách hàng.

Tại Việt Nam, 3D Smart Solutions (3DS) là một trong những công ty tiên phong đổi mới ngành công nghiệp 3D tại Việt Nam. Đơn cung cấp dịch vụ, thiết bị và chuyển giao công nghệ, không ngừng phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. 3DS là đơn vị đầu tiên phân phối sản phẩm máy in 3D Công nghệ SLS Fuse 1+ này tại thị trường Việt.

3DS đã bắt đầu hợp tác phân phối với hãng Formlabs từ đầu năm 2019 và đến nay đã trở thành Gold Partner của hãng. Tổng số lượng thiết bị in 3D mà 3D Smart Solutions bán ra thị trường Việt Nam trung bình hàng năm vào khoảng 35-40 máy. Đơn vị hướng tới mục tiêu đến năm 2023 trở thành Platinum Partner - cấp cao nhất trong thang phân chia hệ thống phân phối của hãng.

Tại sự kiện ra mắt ngày 29/11, ngoài việc trải nghiệm các tính năng nổi bật nhất của Fuse 1+, người tham dự còn có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia 3D đến từ Formlabs. Khách tham dự còn có cơ hội nhận máy scan 3D Einscan, iPhone 14 promax cùng nhiều phần quà giá trị khác lên tới 100 triệu đồng.

