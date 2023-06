39 người tấn công trụ sở ủy ban xã ở Đăk Lăk bị bắt

10 người bị bắt và 2 người ra đầu thú vào ban đêm, nâng tổng số nghi phạm bị tạm giữ trong vụ tấn công hai trụ sở ủy ban xã ở Đăk Lăk lên 39.

Ngày 13/6, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ngoài 39 người bị bắt trong ba ngày qua, các lực lượng đang tiếp tục truy tìm số nghi phạm còn lại. "Hiện chưa có thống kê cụ thể số người lẩn trốn", tướng Xô nói.

Công an Đăk Lăk kêu gọi người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Cảnh sát cơ động ra quân truy bắt. Ảnh: TTXVN

Trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm người đi xe máy đến dùng súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá trụ sở UBND, phòng làm việc của Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Hậu quả làm 4 công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng, 2 công an trọng thương.

Bộ Công an ngay sau đó chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an tỉnh Đăk Lăk truy bắt các nghi phạm. Lực lượng quân đội được điều động phối hợp tác chiến.

Theo một cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an), đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với dân quân, công an xã, huyện cùng nhiều lực lượng khác chia thành các tổ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Ea Tiêu, Ea Ktur và nhiều khu vực lân cận huyện Cư Kuin. Người dân địa phương bình tĩnh và thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Công an và lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp truy bắt các nghi can tại cầu Cá Ngựa, thôn Đồng Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin. Ảnh: TTXVN

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, thượng tướng Lương Tam Quang (Thứ trưởng Bộ Công an) đã đến thăm, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tới kiểm tra hiện trường.

Trong ngày đầu tiên xảy ra vụ tấn công, lực lượng chức năng bắt 16 người, đến hôm nay đã bắt tổng cộng 39 nghi phạm; thu nhiều vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC.

Trụ sở UBND xã Ea Tiêu bị các nghi phạm phá hoại, đang được lực lượng chức năng thu dọn. Ảnh:Trần Hóa

Ngày 12/6, Thủ tướng đã cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đăk Lăk hy sinh trong khi làm nhiệm vụ là: thiếu tá Hoàng Trung và đại úy Nguyễn Đăng Nhân, công an xã Ea Ktur; thiếu tá Trần Quốc Thắng và đại úy Hà Tuấn Anh, công an xã Ea Tiêu; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur Nguyễn Văn Kiên; Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu Nguyễn Văn Dũng.

Phạm Dự - Trần Hóa