39 giáo viên nâng, hạ điểm thi của học sinh do 'nhầm'

Thanh Hóa39 giáo viên trường THPT Tô Hiến Thành đã sửa điểm của học sinh hàng nghìn lần trên hệ thống, nói do nhầm cột điểm và chưa rõ quy tắc làm tròn.

Ngày 10/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa công bố kết luận vụ hàng loạt học sinh bị sửa điểm kiểm tra học kỳ I tại trường THPT Tô Hiến Thành.

Theo đó, từ ngày 4 đến 16/1, hệ thống quản lý điểm VnEdu ghi nhận 1.299 lượt nhập, và chỉnh sửa điểm ở 8 môn thi, với học sinh 29 lớp. Trong đó, có 566 lượt điểm tăng, 733 lượt giảm so với dữ liệu cũ. Ngoài ra, hệ thống ghi nhận nhiều đầu điểm được xóa đi, nhập lại.

Thời điểm này, một cô giáo dạy Ngữ văn bị tố tự ý sửa điểm thi của 126 học sinh khối 11 và 12 khi nhập dữ liệu. Phần lớn bài thi được nâng 1-3 điểm so với kết quả bài làm.

Trường xác định việc này xuất hiện ở nhiều lớp và nhiều môn. Sau khi yêu cầu rà soát, các giáo viên thực hiện tiếp 519 lượt nhập và sửa điểm, với 19 lớp. Trong số này, có 287 lượt tăng điểm, còn lại giảm.

Theo Sở, 39 giáo viên liên quan sự việc. Đối chiếu ngẫu nhiên điểm giữa kỳ và cuối kỳ I cho thấy dữ liệu hiện tại khớp với bài làm thực tế. Cơ quan này kết luận việc các giáo viên sửa điểm không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh.

THPT Tô Hiến Thành. Ảnh: Lê Hoàng

Giải trình, giáo viên cho biết sai lệch do họ nhập nhầm cột điểm, thứ tự học sinh hoặc chưa nắm rõ quy tắc làm tròn. Với một số trường hợp khác, đoàn kiểm tra cho biết chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra trường THPT Tô Hiến Thành chưa quy định rõ hạn cập nhật điểm, chưa phổ biến, tập huấn đầy đủ việc này với giáo viên, phụ huynh, học sinh. Việc kiểm tra, giám sát nội bộ còn hạn chế nên không phát hiện và chấn chỉnh các sai sót kịp thời.

Trước đó, cơ quan công an cho biết vào cuộc xác minh, hiện chưa công bố kết quả.

THPT Tô Hiến Thành là một trong 6 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành). Năm học 2025–2026, trường có 30 lớp với khoảng 1.255 học sinh.

Lê Hoàng