380 triệu đồng cải tạo căn hộ 87 m2 ưu tiên cảm xúc và công năng

Căn hộ chung cư rộng 87 m2 tại dự án ở Phạm Văn Đồng, Hà Nội được cải tạo trong 40 ngày với chi phí 380 triệu đồng. KTS chọn phong cách hiện đại tối giản làm nền tảng thiết kế. Điểm nổi bật của công trình là sự cân bằng giữa công năng và cảm xúc.
Không gian được tính toán kỹ lưỡng: khu bếp tiện nghi, phòng khách thoáng mở, khu nghỉ ngơi tách biệt để đảm bảo riêng tư. Cảm xúc đến từ những chi tiết nhỏ như ánh nắng chiếu lên mảng gỗ vào buổi sáng hay chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, nơi có thể ngồi đọc sách hoặc nghỉ ngơi trong yên tĩnh.
Căn hộ chung cư rộng 87 m2 tại dự án ở Phạm Văn Đồng, Hà Nội được cải tạo trong 40 ngày với chi phí 380 triệu đồng. KTS chọn phong cách hiện đại tối giản làm nền tảng thiết kế. Điểm nổi bật của công trình là sự cân bằng giữa công năng và cảm xúc.
Không gian được tính toán kỹ lưỡng: khu bếp tiện nghi, phòng khách thoáng mở, khu nghỉ ngơi tách biệt để đảm bảo riêng tư. Cảm xúc đến từ những chi tiết nhỏ như ánh nắng chiếu lên mảng gỗ vào buổi sáng hay chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, nơi có thể ngồi đọc sách hoặc nghỉ ngơi trong yên tĩnh.
Hiện trạng căn hộ trước khi cải tạo.
Hiện trạng căn hộ trước khi cải tạo.
Toàn bộ không gian được loại bỏ các chi tiết trang trí rườm rà nhằm tăng diện tích sử dụng và tạo khoảng thở.
Chất liệu gỗ tông sáng và ánh sáng vàng dịu được đưa vào xuyên suốt công trình. Các không gian sử dụng bảng màu trung tính, xen kẽ những mảng nhấn màu theo tinh thần color block và Japandi. Sự kết hợp này tạo cảm giác ấm áp, đồng thời giữ được nét trẻ trung và hiện đại.
Toàn bộ không gian được loại bỏ các chi tiết trang trí rườm rà nhằm tăng diện tích sử dụng và tạo khoảng thở.
Chất liệu gỗ tông sáng và ánh sáng vàng dịu được đưa vào xuyên suốt công trình. Các không gian sử dụng bảng màu trung tính, xen kẽ những mảng nhấn màu theo tinh thần color block và Japandi. Sự kết hợp này tạo cảm giác ấm áp, đồng thời giữ được nét trẻ trung và hiện đại.
Phòng khách liên thông với bàn ăn, hướng ra khu vực cửa kính, tận dụng tối đa ánh sáng và cảnh quan cây xanh bên ngoài.
Phòng khách liên thông với bàn ăn, hướng ra khu vực cửa kính, tận dụng tối đa ánh sáng và cảnh quan cây xanh bên ngoài.
Sofa đặt cạnh cửa sổ trở thành nơi thư giãn hoặc đọc sách.
Sofa đặt cạnh cửa sổ trở thành nơi thư giãn hoặc đọc sách.
Hệ tủ tivi và kệ trang trí gỗ thiết kế bo cong để giảm va chạm.
Hệ tủ tivi và kệ trang trí gỗ thiết kế bo cong để giảm va chạm.
Phòng bếp thiết kế dạng chữ I với hệ tủ bếp trên và dưới tối giản, tích hợp các thiết bị hiện đại như máy rửa bát, lò vi sóng âm tủ.
Phòng bếp thiết kế dạng chữ I với hệ tủ bếp trên và dưới tối giản, tích hợp các thiết bị hiện đại như máy rửa bát, lò vi sóng âm tủ.
Mặt bếp dùng đá vân nhẹ, tường lát gạch để tăng độ bền và chống ẩm.
Mặt bếp dùng đá vân nhẹ, tường lát gạch để tăng độ bền và chống ẩm.
Bàn ăn có thể trở thành bàn làm việc khi cần, được bố trí sát vách gỗ và kệ trang trí âm tường.
Bàn ăn có thể trở thành bàn làm việc khi cần, được bố trí sát vách gỗ và kệ trang trí âm tường.
Phòng ngủ chính sử dụng bảng màu be và nâu, tạo cảm giác thư giãn. Gương nghệ thuật có hệ đèn led phía sau giúp tăng chiều sâu không gian.
Phòng ngủ chính sử dụng bảng màu be và nâu, tạo cảm giác thư giãn. Gương nghệ thuật có hệ đèn led phía sau giúp tăng chiều sâu không gian.
Phòng làm việc có kết hợp giường gấp âm tường để linh hoạt sử dụng khi cần thiết.
Phòng làm việc có kết hợp giường gấp âm tường để linh hoạt sử dụng khi cần thiết.
Khu vực bàn làm việc được thiết kế phù hợp với người dùng máy tính, bàn nâng hạ và ghế công thái học giúp đảm bảo sức khỏe khi làm việc lâu.
Khu vực bàn làm việc được thiết kế phù hợp với người dùng máy tính, bàn nâng hạ và ghế công thái học giúp đảm bảo sức khỏe khi làm việc lâu.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: Lavia Concept VN