380 triệu đồng cải tạo căn hộ 87 m2 ưu tiên cảm xúc và công năng

Căn hộ chung cư rộng 87 m2 tại dự án ở Phạm Văn Đồng, Hà Nội được cải tạo trong 40 ngày với chi phí 380 triệu đồng. KTS chọn phong cách hiện đại tối giản làm nền tảng thiết kế. Điểm nổi bật của công trình là sự cân bằng giữa công năng và cảm xúc.

Không gian được tính toán kỹ lưỡng: khu bếp tiện nghi, phòng khách thoáng mở, khu nghỉ ngơi tách biệt để đảm bảo riêng tư. Cảm xúc đến từ những chi tiết nhỏ như ánh nắng chiếu lên mảng gỗ vào buổi sáng hay chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, nơi có thể ngồi đọc sách hoặc nghỉ ngơi trong yên tĩnh.