38 công dân Việt Nam tại Iran an toàn

Sứ quán Việt Nam tại Iran cho biết 38 công dân vẫn an toàn, hàng loạt cơ quan ngoại giao tại Vùng Vịnh đồng loạt phát cảnh báo hạn chế di chuyển.

Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc cho biết từ sáng 28/2, khi quân đội Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kích Iran, tình hình công dân Việt Nam vẫn an toàn, tâm lý ổn định.

Ông Ngọc cho biết có 38 công dân Việt Nam tại Iran, gồm 13 công dân định cư, hai sinh viên và 23 cán bộ, gia đình đại sứ quán. Không có du khách Việt bị mắc kẹt.

19 cán bộ, gia đình đã được sơ tán đến một thành phố phía bắc gần biển Caspi, cách thủ đô Tehran khoảng 400 km. Đây là khu vực hẻo lánh, không có các mục tiêu nhạy cảm. Hai sinh viên Việt Nam lưu trú tại thành phố Gazville cách Tehran 200 km, hiện an toàn, tâm lý ổn định, đang khẩn trương di chuyển đến khu vực sơ tán.

Khói bốc lên tại khu phố Araqi, thủ đô Tehran, ngày 1/3. Ảnh: AFP

Đối với 13 công dân định cư, có 9 người cư trú xa vùng chiến sự. 4 người Việt đang ở Tehran cùng gia đình chồng người Iran. Đại sứ quán đang vận động sớm rời thủ đô đến khu vực an toàn hơn, hoặc có thể vào đại sứ quán lưu trú tạm thời.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Iran sau đó tuyên bố mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại nhiều nước Trung Đông, gây ra hàng loạt thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Tehran khẳng định mục tiêu là lực lượng của Washington, không phải lãnh thổ các quốc gia láng giềng.

Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc cho biết từ khi các cuộc tấn công xảy ra, đường phố tương đối hỗn loạn, giao thông tắc nghẽn, người dân hạn chế ra đường, Internet gián đoạn. Chưa ghi nhận tình trạng tích trữ thực phẩm.

Đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran: +98 933965 8252 (gọi trực tiếp) hoặc +98 933 460 9074 (Whatsapp, Viber)

Hàng loạt cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Trung Đông đã phát cảnh báo khẩn tới cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait khuyến cáo công dân cảnh giác, hạn chế di chuyển, tránh nơi đông người, địa điểm nhạy cảm, chủ động chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn tại chỗ, kiểm tra giấy tờ tùy thân, theo sát thông tin, duy trì liên lạc và tuân thủ các hướng dẫn từ chính quyền sở tại.

Sân bay quốc tế Kuwait dính đòn không kích Sân bay quốc tế Kuwait hứng đòn không kích ngày 1/3. Video: Facebook/Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 28/2 khuyến cáo công dân sẵn sàng về nước hoặc sang nước thứ ba, thường xuyên giữ liên lạc với đại sứ quán.

Đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 555 025 616 hoặc +972 508 783 373 Các số điện thoại khẩn cấp tại Israel: Cảnh sát: 100, Cấp cứu y tế (MDA): 101, Cứu hỏa & Cứu nạn: 102.

Sau khi không kích Iran, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel quyết định chuyển trạng thái hoạt động trên phạm vi toàn quốc sang "chỉ duy trì hoạt động thiết yếu". Toàn bộ hoạt động giáo dục tạm dừng, các hoạt động tụ tập đông người bị cấm, cơ sở và nơi làm việc ngừng hoạt động, ngoại trừ các dịch vụ thiết yếu. Người dân được yêu cầu ở gần hầm trú ẩn. Chính sách này có hiệu lực từ 8h ngày 28/2 đến 20h ngày 2/3.

Đại sứ quán Việt Nam tại Arab Saudi ngày 1/3 mở phiếu đăng ký trực tuyến cho công dân nêu yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Đại sứ quán khuyến cáo người Việt tại Arab Saudi và các quốc gia kiêm nhiệm là Oman, Bahrain, Yemen lưu ý thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, luôn mang theo giấy tờ tùy thân, lưu giữ bản sao trên các thiết bị điện tử phòng khi cần thiết, đồng thời chủ động kiểm tra thông tin các chuyến bay.

Đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Arab Saudi: +966 114 547 887 hoặc +966 595 791 500

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đề nghị công dân theo dõi sát sao thông tin, khuyến cáo công dân Việt Nam kẹt tại các sân bay UAE tuân thủ các hướng dẫn của hãng hàng không và giới chức. Đại sứ quán đã công bố bản đồ các khu vực rủi ro, điểm trú ẩn an toàn tại Dubai và Abu Dhabi.

Bản đồ các khu vực rủi ro, điểm trú ẩn an toàn tại UAE. Đồ họa: ĐSQ Việt Nam tại UAE

Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar cũng mở phiếu đăng ký trực tuyến để cộng đồng người Việt cập nhật thông tin cá nhân, nhằm giúp đại sứ quán phục vụ công tác bảo hộ trong tình huống khẩn cấp.

Cơ quan khuyến cáo công dân dự trữ tối thiểu các nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thực phẩm khô, thuốc men, pin dự phòng, đèn pin, và tuyệt đối tuân thủ lập tức khi giới chức Qatar ban hành hướng dẫn "trú ẩn tại chỗ" (shelter in place) hoặc hạn chế đi lại.

Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait thông báo đang triển khai biện pháp "trú ẩn tại chỗ" với toàn bộ nhân viên, khuyến nghị công dân Việt Nam thực hiện tương tự, chuẩn bị thực phẩm, thuốc men, giữ điện thoại luôn được sạc đầy, duy trì liên lạc với gia đình, bạn bè.

Cơ quan cảnh báo các cuộc không kích sẽ tiếp diễn trong nhiều giờ tới, khuyến cáo người Việt hạn chế di chuyển, tránh xa cửa sổ, tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của giới chức Kuwait.

Đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại UAE: +971 50 129 9789



Đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar: +974 7708 8920



Đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait: +965 9975 8155



Cảnh sát/Cấp cứu/Cứu hỏa Kuwait: 112

Đức Trung