38.000 học sinh ngoài công lập tại Gia Lai được hỗ trợ học phí

Tỉnh Gia Lai chi gần 75 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục năm học 2025-2026.

Ngày 27/10, HĐND tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết hỗ trợ học phí đối với 38.000 học sinh ngoài công lập.

Nhóm học sinh THCS miền núi Gia Lai trên đường đến lớp. Ảnh: Vương Quốc

Theo đề xuất mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục bằng mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025-2026.

Cụ thể, mức hỗ trợ đối với mỗi học sinh của 4 cấp học tại khu vực thành thị là 300.000 đồng mỗi tháng, tại khu vực nông thôn 100.000-200.000 đồng, tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi 50.000-100.000 đồng.

Tỉnh có khoảng 38.000 học sinh ngoài công lập ở cả 4 cấp học. Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho số học sinh này khoảng gần 75 tỷ đồng.

Vương Quốc