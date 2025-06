36 giờ đi tàu Thống Nhất từ Nam ra Bắc của du khách Australia

Nữ du khách Australia Nannette Holliday dành 36 giờ đi tàu Thống Nhất xuyên Việt, khám phá cảnh sắc, con người và nhịp sống dọc theo dải đất hình chữ S.

Thay vì chọn khách sạn sang trọng hay bay nội địa, cây viết du lịch của tạp chí xyzAsia Nannette Holliday trở lại Việt Nam vào năm 2024, thực hiện hành trình xuyên Việt bằng tàu Thống Nhất để, khám phá các tỉnh thành từ Nam ra Bắc và cảm nhận sự đổi thay sau 5 năm kể từ chuyến đi trước năm 2019.

"Trên chuyến tàu xuyên Việt, tôi được ngắm cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, gặp gỡ những con người dễ mến, cảm nhận được hơi thở cuộc sống thường nhật dọc theo dải đất hình chữ S", Nannette chia sẻ.

Đoàn tàu Thống Nhất ở ga Sài Gòn.

Nữ du khách Australia bắt đầu hành trình tại ga Sài Gòn vào buổi sáng, lên chuyến tàu SE22 đi Đà Nẵng và chọn khoang bốn giường nằm mềm. Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ, bà mang được hành lý lên tàu do toa không thẳng với sân ga. Nữ du khách nhận xét cabin đơn giản nhưng sạch sẽ, có điều hòa, giường được trải ga trắng thêu logo. Bà đặt giường "nằm mềm" nhưng lại khá cứng. Để ổn định chỗ nghỉ ngơi trong cabin, bà sắp xếp hành lý gọn gàng, khóa vali vào chân giường, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, sổ tay và một chai rượu vang nhỏ cho hành trình 20 tiếng từ TP HCM đến Đà Nẵng.

Trên vách giường, một dòng chữ viết tay bằng tiếng Việt khiến Nanette cảm động: "Nếu có đủ ánh nắng, hoa sẽ nở; đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ dồi dào", Nannette nhờ hành khách cùng cabin dịch giúp sang tiếng Anh.

Cùng cabin với bà là ba hành khách trẻ người Việt. Nannette ấn tượng với một nữ sinh viên trên đường về quê, thường xuống các nhà ga dọc đường để mua đồ ăn như bánh bao nhân thịt, bánh tét, bánh gạo ngọt và không ngần ngại chia sẻ với các hành khách chung phòng.

Khi tàu rời TP HCM, dải phố thị nhường chỗ cho làng mạc, ruộng lúa, rặng dừa và sông nước. Tàu băng qua những cánh đồng xanh thẫm, đồi núi đá, trạm điện gió trải dài trên các sườn đồi. Đến chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm núi non phía tây cũng là lúc Nannette mở rượu vang, nhâm nhi bánh quy, phô mai và tận hưởng khoảnh khắc yên bình.

Tàu đến Ga Đà Nẵng lúc rạng sáng, Nannette ngạc nhiên khi phải băng qua hai đường ray với hành lý mới ra được sân ga. Từ đây, bà không tiếp tục đi tàu ngay mà nghỉ lại để khám phá cụm điểm du lịch Đà Nẵng - Hội An - Huế.

Từ Đà Nẵng, bà di chuyển bằng ôtô về Hội An. Nannette đặt một chuyến xe sidecar cổ ở phố cổ Hội An, đi qua cánh đồng, làng nghề, ruộng rau và bãi biển. Tại phố cổ, Nannette chậm rãi dạo phố, ghé vào các căn nhà cổ bán quần áo, phụ kiện thủ công. Một buổi massage thư giãn khép lại điểm dừng yên bình ở Hội An.

Từ Hội An, Nannette thuê xe riêng qua đèo Hải Vân đi Huế, chặng đường đèo mây mù bao phủ nhưng vẫn nhìn thấy vịnh Lăng Cô và đoàn tàu Thống Nhất uốn lượn dưới chân đèo. Tại Huế, bà tham gia lớp học nấu món cung đình ở và dành một ngày khám phá thành phố với hướng dẫn viên riêng.

Từ Huế, Nannette lên chuyến tàu SE2 từ ga Huế đi Hà Nội vào buổi chiều, tiếp tục lựa chọn giường nằm mềm. Khác với tàu SE22, cabin trên SE2 được nâng cấp, có wifi miễn phí, ổ cắm và đèn đọc sách riêng từng giường. Bà không cần khóa hành lý ở chân giường như chuyến trước. Bạn cùng cabin lần này là một thanh niên trẻ và một cụ bà, cả hai đều yên lặng và lịch sự. Bữa tối nóng hổi được phục vụ tại cabin với giá chỉ 40.000 đồng khiến Nannette bất ngờ. Đêm lạnh, nhưng nhờ chăn gối thừa từ giường trống, bà ngủ ngon hơn so với chặng trước.

Sau khoảng 14 tiếng, tàu đến Hà Nội vào buổi sáng, khi trời còn mờ sương. Đến ga, Nannette được một hành khách người Singapore giúp khuân hành lý qua các bậc thang. Sau khi nhận phòng khách sạn, nữ du khách Australia ghé phố đường tàu. Khoảng 15h13, đoàn tàu Thống Nhất tiến tới, lướt qua sát rạt hàng quán, cảnh tượng khiến tất cả du khách xung quanh "nín thở rồi vỡ òa".

Hà Nội là điểm dừng cuối cho chuyến hành trình 36 tiếng trải nghiệm tàu Thống Nhất của Nannette. Nữ du khách tự nhận không phải tuýp người ưa bụi bặm, nhưng việc chọn du lịch tàu hỏa xuyên Việt là "quyết định đúng đắn".

"Hành trình cho phép tôi ngắm nhìn dải đất hình chữ S một cách gần gũi, chậm rãi và có chiều sâu, điều mà máy bay hay xe khách không thể mang lại", Nannette nói.

Bích Phương (Theo xyzAsia)

Ảnh: Nannette Holliday, Efired