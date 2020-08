36 công chức cách ly khi phó chủ tịch phường nhiễm nCoV

Toàn bộ cán bộ, công chức phường Hoà An, quận Cẩm Lệ phải cách ly vì tiếp xúc gần với "bệnh nhân 897".

Theo công bố chiều 13/8 của Bộ Y tế, nam phó chủ tịch phường Hoà An là "bệnh nhân 897", 35 tuổi.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, toàn bộ 36 cán bộ, công chức của phường Hoà An trong quá trình làm việc đã tiếp xúc gần với phó chủ tịch phường. Tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày.

5 người thân trong gia đình "bệnh nhân 897" được xác định là F1, ông Võ Thiên Sinh, Phó chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nói.

Quân đội hỗ trợ Đà Nẵng phun hoá chất khử khuẩn trên đường phố. Ảnh: Nguyễn Đông.

Quận Cẩm Lệ lập tổ công tác, cử nhiều công chức của quận về phường Hoà An tiếp tục quản lý hành chính trên địa bàn. "Công việc của chính quyền trên địa bàn vẫn được duy trì hoạt động bình thường. Ngoài nhiệm vụ chống dịch, chúng tôi phải đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội", ông Sinh nói.

Từ 24/7 đến 18h ngày 13/8, Đà Nẵng ghi nhận 310 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó 280 bệnh nhân đang điều trị; 15 người tử vong; 15 người xuất viện; 46 người có kết quả xét nghiệm âm tính từ lần 1 đến lần 4.

Trong hôm nay, thành phố đã phong hoả chung cư A3 Vũng Thùng và chung cư B1 số 119 Vân Đồn (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà); thôn Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) do ghi nhận nhiều ca mắc nCoV tại các "ổ dịch" này.

Đà Nẵng xử phạt 451 người vi phạm quy định về cách ly xã hội, với số tiền hơn 550 triệu đồng, chủ yếu là không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, tụ tập sử dụng ma túy trái phép, đánh bạc...

Nguyễn Đông