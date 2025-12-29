350 triệu hoàn thiện căn hộ lấy cảm hứng từ miền quê châu Âu

Căn hộ chung cư rộng 105 m2 tại Hà Nội được hoàn thiện theo phong cách Farmhouse với chi phí khoảng 350 triệu đồng. Farmhouse là xu hướng thiết kế nội thất lấy cảm hứng nông thôn châu Âu, mang vẻ đẹp mộc mạc, ấm cúng và gần gũi. Đặc trưng của thiết kế là sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, mây, vải thô cùng bảng màu trung tính (trắng, be, xám).

Không gian căn hộ mang tinh thần mộc mạc nhưng vẫn đảm bảo công năng và thẩm mỹ qua cách bố trí mở, chọn vật liệu hợp lý.