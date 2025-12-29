350 triệu hoàn thiện căn hộ lấy cảm hứng từ miền quê châu Âu

Căn hộ chung cư rộng 105 m2 tại Hà Nội được hoàn thiện theo phong cách Farmhouse với chi phí khoảng 350 triệu đồng. Farmhouse là xu hướng thiết kế nội thất lấy cảm hứng nông thôn châu Âu, mang vẻ đẹp mộc mạc, ấm cúng và gần gũi. Đặc trưng của thiết kế là sử dụng vật liệu tự nhiên như gỗ, mây, vải thô cùng bảng màu trung tính (trắng, be, xám).
Không gian căn hộ mang tinh thần mộc mạc nhưng vẫn đảm bảo công năng và thẩm mỹ qua cách bố trí mở, chọn vật liệu hợp lý.
Chi phí hoàn thiện căn hộ gồm nội thất và phần cải tạo khoảng 350 triệu đồng. Bài toán tiết kiệm được giải quyết nhờ sử dụng vật liệu công nghiệp chất lượng, giảm các hạng mục thi công phức tạp và tối ưu công năng.
Thiết kế căn hộ sử dụng tone màu sáng, bề mặt phủ mịn và các chi tiết tối giản. Phòng khách sử dụng rèm vải mỏng giúp khuếch tán ánh sáng tự nhiên, tạo không gian dịu nhẹ. Góc đàn piano đặt sát tường, kết hợp kệ treo và tranh trừu tượng tạo điểm nhấn.
Khu bếp là nơi được sửa nổi bật trong căn hộ. Sàn bếp lát gạch bông hoa văn cổ điển giúp phân tách khu vực nấu nướng với các không gian chức năng khác mà không cần vách ngăn. Thiết kế tủ bếp cao sát trần tận dụng tối đa không gian lưu trữ.
Toàn bộ phòng khách, phòng ăn và bếp được bố trí liên thông, tạo cảm giác rộng và thuận tiện sinh hoạt.
Màu sắc trung tính kết hợp với ánh sáng tự nhiên giúp không gian thoáng và nhẹ nhàng.
Góc phòng khách được thiết kế tối giản với hệ kệ tivi bo cong.
Tủ giày thiết kế liền tường với các cánh chớp gỗ và mây đan, giúp thoát khí, hạn chế mùi ẩm. Hệ đèn hắt âm tường tạo điểm nhấn và ánh sáng dịu cho khu vực sảnh.
Phòng ngủ chính với giường gỗ kết hợp mây đan cùng bàn làm việc liền kề tạo sự liên kết mạch lạc.
Phòng ngủ trẻ em được phân tách bằng vách uốn cong tích hợp bàn học, vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa tối ưu diện tích.
Phòng ngủ cho bé bố trí gọn gàng với giường đơn sát tường và bàn học. Ghế ngồi đặt cạnh cửa sổ lớn có đệm êm, tạo thành góc đọc sách hoặc ngắm cảnh thành phố.
Tủ đồ thiết kế liền giường với cánh bo cong và tay nắm âm, đảm bảo an toàn cho trẻ.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: May Concept