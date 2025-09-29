35 người bị khởi tố trong vụ cảnh sát phong tỏa karaoke 'hạng sang'

Quảng NgãiKiểm tra hơn 10 phòng hát ở karaoke Venus bên sông Trà Khúc hồi giữa tháng 9, cảnh sát phát hiện 79 dân chơi dương tính ma túy, khởi tố 35 người.

Ngày 29/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố 35 người để điều tra các hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke, nhà hàng spa Venus.

Các nghi phạm được phân loại đưa từ karaoke Venus ra ngoài. Ảnh: Phạm Linh

Theo điều tra, quán karaoke, nhà hàng spa Venus do người đàn ông ở xã An Phú làm chủ. Tụ điểm này được biết đến là một trong những nơi giải trí cao cấp, nổi bật tại Quảng Ngãi, rộng khoảng 500 m2, mang kiến trúc Gothic châu Âu. Cơ sở có hơn 10 phòng hát, đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp, quy tụ nhiều dân chơi ở Quảng Ngãi và một số tỉnh thành lân cận.

Sau thời gian theo dõi, phát hiện các dấu hiệu phạm tội, lúc hơn 0h ngày 15/9, khoảng 100 cảnh sát thuộc Công an tỉnh quảng Ngãi và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) ập vào quán. Lúc này, nhiều thanh niên đang phê ma túy cùng các nữ tiếp viên. Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện 79 người dương tính ma túy. Bên ngoài, công an cũng khám xét ôtô của các dân chơi, trong đó nhiều xe biển số Đà Nẵng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Danh tính và hành vi phạm tội cụ thể của 35 bị can chưa được nhà chức trách công bố.

Các nghi phạm được đưa lên xe của cảnh sát cơ động để về trụ sở công an. Ảnh: Phạm Linh

Cùng thời điểm, tại Gia Lai, C04 cũng phối hợp với công an tỉnh bắt quả tang 148 người dùng ma túy trong một karaoke và 3 nhà nghỉ ở phường Diên Hồng. Đến ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 84 người trong số người bị tạm giữ.

Phạm Linh