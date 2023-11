35 năm kiến tạo doanh thu nghìn tỷ của May Sông Hồng

May Sông Hồng từ công ty 100 nhân sự phát triển thành doanh nghiệp hơn 12.000 lao động, tạo ra khoảng 5.500 tỷ đồng doanh thu mỗi năm.

Hành trình 35 năm của May Sông Hồng bắt đầu từ năm 1988. Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT khi đó có trách nhiệm thành lập và quản lý Xí nghiệp May 1-7, tiền thân của Công ty Cổ phần May Sông Hồng. Nhờ chiến lược chú trọng đầu tư chuyên ngành may mặc xuất khẩu và chăn ga gối đệm, doanh nghiệp từng bước tạo dựng uy tín trên thị trường toàn quốc.

Đây cũng là đòn bẩy giúp May Sông Hồng phát triển bền vững suốt thời gian qua. Từ một xí nghiệp may chỉ với khoảng 100 công nhân, sau 35 năm xây dựng và phát triển, công ty hiện chạm mốc hơn 12.000 lao động, tạo ra khoảng 5.500 tỷ đồng doanh thu, kim ngạch xuất khẩu đạt 300 triệu USD mỗi năm.

Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Sông Hồng phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Xuân Trường 2 và Kỷ niệm 35 năm thành lập. Ảnh: May Sông Hồng

Tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và khởi công xây dựng nhà máy Sông Hồng - Xuân Trường 2, ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Sông Hồng chia sẻ: "Hiếm ai ngờ rằng một doanh nghiệp thiếu thốn trăm bề ngày nào, giờ đã lọt top đầu ngành công nghiệp dệt may Việt Nam".

Lễ khởi công Nhà máy Sông Hồng - Xuân Trường 2. Ảnh: May Sông Hồng

Đánh dấu cột mốc 35 năm dựng xây, hướng đến giai đoạn phát triển tiếp theo với những biến chuyển mạnh mẽ, bắt kịp xu thế thời đại, mở ra cơ hội bứt phá trên thị trường dệt may cạnh tranh, May Sông Hồng đã chính thức khởi công xây dựng Nhà máy Sông Hồng - Xuân Trường 2 tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Dự án khởi công trên diện tích đất gần 9,6 ha, gồm ba xưởng sản xuất, nhà kho kết hợp xưởng cắt, khu nhà văn phòng, nhà ăn, cùng các công trình hạ tầng, cây xanh, hồ nước. Dự kiến cuối năm 2024, nhà máy sẽ đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho khoảng 3.000 lao động địa phương, nâng tổng quy mô công ty lên 15.000 người, sẵn sàng nguồn lực đón đầu sự phục hồi thị trường sắp tới.

Nhà máy Sông Hồng - Xuân Trường 2 ứng dụng đồng bộ công nghệ của ngành dệt may. Ảnh: May Sông Hồng

Đây cũng là nhà máy thứ 9 May Sông Hồng xây dựng và quản lý tập trung trong phạm vi tỉnh Nam Định. Dự án có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực đào tạo bài bản. Bước ngoặt giúp khẳng định vị thế một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực may mặc Việt Nam và quốc tế của May Sông Hồng.

Tại thị trường nội địa, đơn vị không chỉ đáp ứng nhu cầu người dân mà còn phục vụ các đối tác đa dạng lĩnh vực như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các cơ quan, tổ chức... nhờ chất lượng và giá thành cạnh tranh.

Về xuất khẩu, thế mạnh chủ lực của công ty là hàng may mặc thời trang xuất khẩu. Nhiều mặt hàng chất lượng cao của May Sông Hồng hiện xuất sang các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Canada, Mexico và các nước Trung Đông.

Theo đại diện doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu của May Sông Hồng hiện đứng top đầu trong tổng số hơn 6.500 doanh nghiệp dệt may cả nước, đạt trên 300 triệu USD. Riêng xuất khẩu sang Mỹ xếp hàng thứ hai ở Việt Nam, đạt trên 200 triệu USD.

May Sông Hồng sở hữu hệ thống các nhà máy với dây chuyền hiện đại và công nhân lành nghề. Ảnh: May Sông Hồng

Sau 35 năm, May Sông Hồng vẫn kiên định với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp sản phẩm dệt may thời trang lớn và uy tín trong chuỗi cung ứng hàng dệt may toàn cầu. Đại diện doanh nghiệp cho biết sắp tới sẽ không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất, chú trọng nghiên cứu, thiết kế, quản lý chất lượng sản phẩm, nâng tầm vị thế thương hiệu trở thành đối tác tin cậy của nhiều hãng thời trang lớn trên thế giới, song song với phát triển bền vững.

(Nguồn: May Sông Hồng)