35% lao động muốn hoán đổi ngày nghỉ bù dịp giỗ Tổ

Khoảng 35% người lao động tham gia khảo sát của Công đoàn đề xuất hoán đổi ngày nghỉ bù 27/4 sang 29/4 để kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục.

Thông tin từ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 9/4 cho biết hơn 70.000 lượt lao động, đoàn viên đã tham gia khảo sát trực tuyến về phương án hoán đổi ngày nghỉ lễ.

Kết quả, gần 35% lựa chọn chuyển ngày nghỉ bù từ 27/4 sang 29/4 để được nghỉ 5 ngày liên tục. Khoảng 28% chọn hoán đổi sang 2/5 để làm việc 6 ngày trong tuần và nghỉ 4 ngày liền; 28% không muốn hoán đổi và giữ nguyên nghỉ ngày 27/4; khoảng 9% có ý kiến khác.

Khảo sát theo mức độ mong muốn, gần 62% người tham gia cho biết mong muốn hoặc rất mong muốn hoán đổi, trong khi 22% không mong muốn và 17% giữ quan điểm trung lập.

Người lao động được phân loại theo các hình thức làm việc khác nhau như 5 ngày/tuần, 6 ngày/tuần, làm việc theo ca kíp hoặc đặc thù riêng, do mỗi nhóm chịu tác động khác nhau nếu thay đổi lịch nghỉ.

Hai kỳ nghỉ lễ trong tháng Tư cách nhau hai ngày làm việc bình thường 28-29/4. Đồ họa: Tạ Lư

Theo quy định hiện hành, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày lễ, Tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Vì vậy, đến nay Công đoàn Việt Nam chưa có kiến nghị chính thức về việc hoán đổi ngày nghỉ bù.

Tuy nhiên, hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4 chỉ cách nhau 2 ngày làm việc (28-29/4), nếu không điều chỉnh hợp lý thì kỳ nghỉ sẽ bị chia nhỏ, xen kẽ ngày đi làm. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng cần cách tiếp cận linh hoạt hơn để hài hòa giữa quy định pháp luật và nhu cầu thực tế của người lao động.

Cơ quan này đề xuất giữ nguyên tắc nghỉ bù theo luật, nhưng bổ sung cơ chế linh hoạt trong trường hợp đặc biệt khi các kỳ nghỉ lễ gần nhau. Theo đó, có thể giao Thủ tướng quyết định phương án hoán đổi trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến tổ chức đại diện người lao động.

Trước đó, lãnh đạo Cục Việc làm, Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương hoán đổi hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4, mà thực hiện theo Bộ luật Lao động. Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ một ngày và dịp 30/4-1/5 nghỉ hai ngày.

Trên thực tế, một số doanh nghiệp đã chủ động hoán đổi ngày làm việc hoặc sử dụng phép năm để nối hai kỳ nghỉ, giúp người lao động nghỉ 8-9 ngày liên tục. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn áp dụng đúng quy định, nghỉ riêng từng kỳ lễ.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật 26/4 nên người lao động được nghỉ bù thứ hai 27/4. Người có chế độ nghỉ 2 ngày cuối tuần sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ 25 đến 27/4, còn người nghỉ chủ nhật sẽ nghỉ 2 ngày 26-27/4.

Với kỳ nghỉ 30/4-1/5, người nghỉ 2 ngày cuối tuần sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết 3/5, trong khi người nghỉ chủ nhật chỉ nghỉ 2 ngày 30/4 và 1/5.

Theo quy định, người lao động làm việc vào ngày nghỉ hằng tuần được trả ít nhất 200% lương; nếu làm vào ngày nghỉ trùng dịp lễ, mức lương tối thiểu là 300%.

Hồng Chiêu